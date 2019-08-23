Android'te tatlı dönemi bitti: Son sürümün resmi ismi Android 10

Google bugüne kadar Android sürümlerini alfabetik olarak sıraladığı gibi her yeni sürüme tatlı ismi verdi. Şirket on yıldır sürdürdüğü geleneği rafa kaldırdı. Arama devi Android için tatlı odaklı isimlendirme politikasına son verdiğini ve ileriye dönük olarak sayıları kullanacağını resmen açıkladı.

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Bu da mobil işletim sisteminin Android Q olarak bilinen en son sürümünün Android 10 ismine sahip olacağı anlamına geliyor. Google'ın böylesine önemli bir değişiklik için dünyanın en büyük akıllı telefon platformunun 10. versiyonunu tercih etmesi son derece yerinde bir seçim gibi görünüyor.

Neden sayılara geçildi?

Şirket tarafından yayınlanan resmi blog yazısında, tatlı isimlerin dünyadaki herkes tarafından her zaman için anlaşılamayabileceği belirtildi. Zira bazı tatlılar sadece belirli bölge veya kültürlerde popüler olabiliyor. Yani bu da diğer kişiler için çok fazla şey ifade etmeyebileceği anlamına geliyor.

Diğer bir neden ise, yeni Android kullanıcılarının cihazlarının en son sürümü kullanıp kullanmadığını anlamalarının zor olması. Elbette ki burada isimlendirme politikasından bihaber kullanıcılardan bahsediliyor. Gelecekteki büyük Android sürümleri Android 10, Android 11, Android 12 gibi isimlere sahip olacak.

Android logosu da değişti

İsimlendirme politikasının yanı sıra Google, Android logosunda ve marka renginde de bazı değişiklikler yaptı. İkonik Android robotu logonun bir parçası olmaya devam edecek ancak "Android" metninin yazı tipi ve rengi değişti. Yazı yeşilden siyaha çevrildi. Özellikle görme engelli insanlar için yapılan bu değişikliğin insanların okumasını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

Google, Android 10 yayınlandıktan hemen sonra yeni Android markasını kullanmaya başlayacak. Şirket bununla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Ancak önümüzdeki haftalarda bu konu hakkında bazı gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

https://blog.google/products/android/evolving-android-brand/