Kim Nerede? 77 Android'te tatlı dönemi bitti: Son sürümün resmi ismi Android 10 65 Breaking Bad filmi resmen geliyor! Çekimler tamamlandı 43 Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus yeni bir kamera tasarımı üzerinde çalışıyor

OnePlus'ın farklı bir kamera tasarımı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Evan Blass'ın internete sızdırdığı görsele bakılırsa Çinli şirket dairesel kamera modülüne sahip bir telefon çıkaracak.
1 sa.
295
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus bu yıl birden fazla akıllı telefon piyasaya sürdü. Ancak görünüşe bakılırsa Çinli şirket farklı bir arka panele sahip yeni bir model daha çıkaracak. Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Evan Blass söz konusu tasarımı gösteren bir taslak çizim yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Huawei bu yıl Harmony OS işletim sistemi ile çalışan bir telefon çıkarmayacak"
Akıllı telefonun arkasında büyük bir dairesel kamera modülü varmış gibi görünüyor. Ayrıca yan taraflarında ses açma-kapama tuşu ve güç butonu bulunuyor. OnePlus'ın T serisi akıllı telefonlarını genelde Ekim ve Kasım aylarında piyasaya sürdüğünü biliyoruz.

Yakında tanıtılabilir

Dolayısı ile Çinli şirketin nasıl bir telefon çıkaracağını görmek için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir. Şu an için cihazın kaç kamera ile geleceği veya ön panelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı bilinmiyor. İlerleyen günlerde OnePlus'ın yeni modeli hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/evleaks Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 dk. Android'te tatlı dönemi bitti: Son sürümün resmi ismi Android 10 39 dk. Breaking Bad filmi resmen geliyor! Çekimler tamamlandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus yeni bir kamera tasarımı üzerinde çalışıyor Sonraki 18 TL değerindeki FEZ, Epic Store'da ücretsiz oldu 2 sa. ADATA harici SSD ve USB flash bellek modellerini duyurdu 3 sa. Yeni nesil LG K50S ve K40S modelleri duyuruldu 3 sa. 2si1 Gamescom | Gittik, Gördük, Oynadık 4 sa. EK, Meltemi 120ER fanını duyurdu 4 sa. Huawei bu yıl Harmony OS işletim sistemi ile çalışan bir telefon çıkarmayacak 4 sa. Samsung Galaxy A30s ve Galaxy A50s hakkında her şey 5 sa. Volkswagen'in yeni logosu Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 6 sa. Enerji verimli Intel Core i9-9900T işlemcisi Geekbench 4 testine girdi 6 sa. Kamerası daha iyi Galaxy A50s ve Galaxy A30s duyuruldu 7 sa. İşte Opel'in yeni elektrikli ralli aracı: Corsa-e Rally 7 sa. Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama 8 sa. Apple ilk kez Çin’den OLED tedariği yapabilir 8 sa. Google AMP projesi avantaj mı dezavantaj mı? 9 sa. Otizm farklılığı için akıllı bileklik geliştirildi 10 sa. 10.2 inç ekrana sahip iPad 7, Ekim ayında çıkacak 11 sa. Philips PicoPix Max projeksiyon, kitlesel fonlama yoluyla satışa çıkıyor 11 sa. PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı 12 sa. Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi 13 sa. WD Blask serisi PC ve konsol oyuncuları için hazırlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NBA 2K20'nin MyCareer Modunda 2 Usta Oyuncu Olacak
Bölüm Sonu Canavarı
Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri
DonanımHaber
Marvel's Avengers 18 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Matrix 4 resmen duyuruldu! Keanu Reeves geri dönüyor
DH Forum
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim