OnePlus yeni bir kamera tasarımı üzerinde çalışıyor

OnePlus bu yıl birden fazla akıllı telefon piyasaya sürdü. Ancak görünüşe bakılırsa Çinli şirket farklı bir arka panele sahip yeni bir model daha çıkaracak. Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Evan Blass söz konusu tasarımı gösteren bir taslak çizim yayınladı.

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Akıllı telefonun arkasında büyük bir dairesel kamera modülü varmış gibi görünüyor. Ayrıca yan taraflarında ses açma-kapama tuşu ve güç butonu bulunuyor. OnePlus'ın T serisi akıllı telefonlarını genelde Ekim ve Kasım aylarında piyasaya sürdüğünü biliyoruz.

Yakında tanıtılabilir

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Dolayısı ile Çinli şirketinbir telefon çıkaracağını görmek için çok fazlagerekmeyebilir. Şu an için cihazın kaç kamera ile geleceği veyanasıl bir görünüme sahip olacağı bilinmiyor. İlerleyen günlerde OnePlus'ınhakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.