Android telefonlar için Facebook uygulaması 1.6 sürümüne güncellendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son çıkan bazı haberlere göre üye sayısı 700 milyonu geçen sosyal ağ Facebook'un, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara yönelik mobil uygulaması güncellendi. 1.6 sürümüne güncellenen Facebook for Android uygulaması önemli bir yeniliği de beraberinde getiriyor.
Yapılan açıklamaya göre 1.6 sürümünün öne çıkan yeniliği, video yükleme desteği getiriyor
olması. Yani yeni güncellemeyle birlikte, Android işletim sistemli telefonunuzla çektiğiniz videoları doğrudan Facebook'a yükleyebileceksiniz. Yeni sürüm video yükleme yeteneğine ek olarak haber besleme özelliği için de bir takım geliştirmeler içeriyor.
Eğer Android telefonunu sizi hala uyarmadıysa doğrudan yükleme linki; https://market.android.com/details?id=com.facebook.katana
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almadan önce araştırsaydın keşke tablette ipad 1 numara (özellik bakımından değil uygulama tamamen) ne kadar android telefon kullansamda
tablet aldık 2 elimin parmakları kadar program yok
sonrada saçma sapan milyarlarca download haberleri
evet işte odur kesin. kunta kinte de bu işe çok içerlemiş. başkasının yayınladığı bir videoyu kendi profilinizde paylaşamayan bir facebook uygulaması... tebrik ederim çok güzel(!)
Çok eskiden, ben 6 yaşlarındayken bir dizi vardı. Orada Kunta Kinte adında bir zenci vardı. Hayal meyal hatırlıyorum. Kolunu kaldırıp Ula Ula Rahmiideeeyy diye bağırıyordu. 30 yıl kadar önce...
(son dediğimi bende anlamadım ama zenciymiş)