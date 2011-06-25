Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android telefonlar için Facebook uygulaması 1.6 sürümüne güncellendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,8b
1
11
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son çıkan bazı haberlere göre üye sayısı 700 milyonu geçen sosyal ağ Facebook'un, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara yönelik mobil uygulaması güncellendi. 1.6 sürümüne güncellenen Facebook for Android uygulaması önemli bir yeniliği de beraberinde getiriyor.
Yapılan açıklamaya göre 1.6 sürümünün öne çıkan yeniliği, video yükleme desteği getiriyor
olması. Yani yeni güncellemeyle birlikte, Android işletim sistemli telefonunuzla çektiğiniz videoları doğrudan Facebook'a yükleyebileceksiniz. Yeni sürüm video yükleme yeteneğine  ek olarak haber besleme özelliği için de bir takım geliştirmeler içeriyor.
Eğer Android telefonunu sizi hala uyarmadıysa doğrudan yükleme linki; https://market.android.com/details?id=com.facebook.katana

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Yzbj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ap4che 8 yıl
halfone

hayla hd versiyonları yok :) övmeyi bırakın eleştirinde bir şeyler yapsın yapmak zorunda hissetsin adamlartablet aldık 2 elimin parmakları kadar program yoksonrada saçma sapan milyarlarca download haberleri


almadan önce araştırsaydın keşke tablette ipad 1 numara (özellik bakımından değil uygulama tamamen) ne kadar android telefon kullansamda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halfone 8 yıl
hayla hd versiyonları yok :) övmeyi bırakın eleştirinde bir şeyler yapsın yapmak zorunda hissetsin adamlar
tablet aldık 2 elimin parmakları kadar program yok
sonrada saçma sapan milyarlarca download haberleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
OverClocK1ng
alitovideoları profilde paylaşma hedesini hala yapmadılar değilmi? hala yoksa yuh diyorum, pes diyorum, kunta kinte diyorum. (son dediğimi bende anlamadım ama zenciymiş)
Çok eskiden, ben 6 yaşlarındayken bir dizi vardı. Orada Kunta Kinte adında bir zenci vardı. Hayal meyal hatırlıyorum. Kolunu kaldırıp Ula Ula Rahmiideeeyy diye bağırıyordu. 30 yıl kadar önce...

evet işte odur kesin. kunta kinte de bu işe çok içerlemiş. başkasının yayınladığı bir videoyu kendi profilinizde paylaşamayan bir facebook uygulaması... tebrik ederim çok güzel(!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: alito
videoları profilde paylaşma hedesini hala yapmadılar değilmi? hala yoksa yuh diyorum, pes diyorum, kunta kinte diyorum. (son dediğimi bende anlamadım ama zenciymiş)

Çok eskiden, ben 6 yaşlarındayken bir dizi vardı. Orada Kunta Kinte adında bir zenci vardı. Hayal meyal hatırlıyorum. Kolunu kaldırıp Ula Ula Rahmiideeeyy diye bağırıyordu. 30 yıl kadar önce...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Güle güle kullanın :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Hala yetersiz tam kıvamına gelmeden yüklemek telefona eziyetten başka bişe değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
videoları profilde paylaşma hedesini hala yapmadılar değilmi? hala yoksa yuh diyorum, pes diyorum, kunta kinte diyorum.
(son dediğimi bende anlamadım ama zenciymiş)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Güncelleyelim bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Ben dun gece guncelledim ama yenilik gozume carpmadi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffaarruukk 8 yıl
video yükleme olayı iyi oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30769 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, akıllı telefon ve
3 etiket daha android download facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC ChaCha "Facebook'a özel Android telefon!" video inceleme 8 yıl 1e1 Haber: "1. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim