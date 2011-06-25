Android telefonlar için Facebook uygulaması 1.6 sürümüne güncellendi

Son çıkan bazı haberlere göre üye sayısı 700 milyonu geçen sosyal ağ Facebook'un, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara yönelik mobil uygulaması güncellendi. 1.6 sürümüne güncellenen Facebook for Android uygulaması önemli bir yeniliği de beraberinde getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre 1.6 sürümünün öne çıkan yeniliği, video yükleme desteği getiriyor

olması. Yani yeni güncellemeyle birlikte, Android işletim sistemli telefonunuzla çektiğiniz videoları doğrudan Facebook'a yükleyebileceksiniz. Yeni sürüm video yükleme yeteneğine ek olarak haber besleme özelliği için de bir takım geliştirmeler içeriyor.

Eğer Android telefonunu sizi hala uyarmadıysa doğrudan yükleme linki; https://market.android.com/details?id=com.facebook.katana