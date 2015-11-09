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Android telefonunuzla kanser araştırmalarına yardımcı olun

Her gün milyonlarca insanın hayatını kaybettiği kanser hastalığının çözümüne katkı sağlamak artık elininizde. Tek ihtiyacınız olan Android işletim sistemli bir akıllı telefon ve internet bağlantısı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android telefonunuzla kanser araştırmalarına yardımcı olun

Bir türlü çözümü bulunamadığı için dünya üzerinde her gün milyonlarca insan kanser yüzünden hayatını kaybediyor. Bu noktada yapılan çalışmalar çok büyük önem arz ediyor ve DreamLab uygulaması ile bu araştırma sürecine herkes dahil olabiliyor.
Avustralya merkezli "Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü" bilim adamları tarafından hazırlanan DreamLab uygulaması, kullanamadığınız zamanlarda Android telefonunuzun işlem gücünü kanser araştırmacılarına aktarıyor. Özellikle gece şarja bağlı bırakılan ve sabaha kadar boş duran telefonları hedefleyen uygulama, belirtildiği kadarıya 1000 katılımcı ile enstitünün kendi sistemlerinden 30 kat daha hızlı çalışmasına imkan tanıyor. Vodafone'un Avustralya'da ücretsiz veri planıyla desteklediği uygulama, istenirse veri aktarımını WiFi üzerinden de yapabiliyor.
Sonuç olarak kanser hastalığının çözümü için kullanıcı katkısıyla araştırma sürecini kısaltmayı hedefleyen DreamLab uygulaması, ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor.

http://www.techradar.com/news/software/your-android-phone-can-now-help-cure-cancer-while-you-sleep-1308481 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 3 yıl en beğenilen
Günde milyonlarca insan ölür yazıyor haberde, tamam çok kişi olabilir ama günde milyonlarca biraz abartı olmuş, dünyada adam kalmaz öyle olsa. Ayrıca milyonlarca lafı bu haberi okuyan hasta kardeşlerimizin psikolojisi için negatif etki yaratır, beğenmedim haberin üslubunu
Günde milyonlarca insan ölür yazıyor haberde, tamam çok kişi olabilir ama günde milyonlarca biraz abartı olmuş, dünyada adam kalmaz öyle olsa. Ayrıca milyonlar...
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OverClocK1ng 3 yıl
Seti@Home 'un telefonlu versiyonu.

Sanki çoook fazla, bol bol pilimiz var da. Onu da işlem yaptırıp buna harcayacağız.
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kadirirdem 3 yıl
Bu hastaliklara care olmasını cok seviyorum...
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
Günde milyonlarca insan ölür yazıyor haberde, tamam çok kişi olabilir ama günde milyonlarca biraz abartı olmuş, dünyada adam kalmaz öyle olsa. Ayrıca milyonlarca lafı bu haberi okuyan hasta kardeşlerimizin psikolojisi için negatif etki yaratır, beğenmedim haberin üslubunu
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Altaylılar 3 yıl
9 mb az değil virüs felanda yükler bu
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*siteci* 3 yıl
Siz dalgaya almaya devam edin böyle... Kanser hastalığının ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. 2012 yılında dünya çağında neredeyse 15 milyon insan kanser hastası oldu ve bunların 8 milyonu öldü. Üstelik bu sayı her geçen gün artıyor. Hala kesin bir çözümü bulunamayan ve yayılımı hızla artan bir hastalıktan bahsediyoruz burada.
Android telefonum olsaydı mutlaka bu ve buna benzer uygulamalardan birini kullanırdım.
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Meltoriel 3 yıl
HTC Power To Give derim ve kenara çekilirim.
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Patren 3 yıl
güzel uygulama bakarım hangi telefon daha çok kanser ediyor

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klimatavsiye 3 yıl
Çok ilginç bir haber. Android zaten kendi başına insanı kanser ediyor.
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