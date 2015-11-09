Android telefonunuzla kanser araştırmalarına yardımcı olun

Bir türlü çözümü bulunamadığı için dünya üzerinde her gün milyonlarca insan kanser yüzünden hayatını kaybediyor. Bu noktada yapılan çalışmalar çok büyük önem arz ediyor ve DreamLab uygulaması ile bu araştırma sürecine herkes dahil olabiliyor.

Avustralya merkezli "Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü" bilim adamları tarafından hazırlanan DreamLab uygulaması, kullanamadığınız zamanlarda Android telefonunuzun işlem gücünü kanser araştırmacılarına aktarıyor. Özellikle gece şarja bağlı bırakılan ve sabaha kadar boş duran telefonları hedefleyen uygulama, belirtildiği kadarıya 1000 katılımcı ile enstitünün kendi sistemlerinden 30 kat daha hızlı çalışmasına imkan tanıyor. Vodafone'un Avustralya'da ücretsiz veri planıyla desteklediği uygulama, istenirse veri aktarımını WiFi üzerinden de yapabiliyor.

Sonuç olarak kanser hastalığının çözümü için kullanıcı katkısıyla araştırma sürecini kısaltmayı hedefleyen DreamLab uygulaması, ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor.

http://www.techradar.com/news/software/your-android-phone-can-now-help-cure-cancer-while-you-sleep-1308481