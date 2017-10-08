Android üreticileri Face ID'nin ardından yüz tanıma teknolojisine yöneliyor

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, akıllı telefon sektörünün iPhone X öncülüğünde ilerleyerek ekrana gömülü parmak izi tarayıcısından 3D algılama teknolojisine doğru kaydığını söyledi. Apple gelecek ay yüz tanıma teknolojisine sahip iPhone X'i piyasaya sürecek. Şirket, cihazın Face ID teknolojisini Eylül ayındaki etkinlik sırasında tanıtmıştı.

Şimdi ise Android akıllı telefon şirketlerinin bu trendi yakalamaya çalıştığı ve ideal kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi olarak kamera tabanlı 3D algılama teknolojisine ağırlık verdikleri belirtiliyor. Kuo tarafından kaleme alınan yatırımcı notlarına göre Apple'ın TrueDepth kamerasını ve Face ID özelliğini tanıtmasından bu yana Android akıllı telefon satıcılarından 3D algılama teknolojilerine yönelik araştırmalar en az üç kart artmış durumda.

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Deneyimli analist konuyla ilgili raporunda 3D algılamanın, ekran altı optik parmak izi tanıma teknolojisine kıyasla devrim niteliğinde bir kullanıcı deneyimi sunduğunu vurgularken şu ifadelere yer verdi "3D algılama sadece güvenlik uygulamalarında yüz tanımayı mümkün kılmakla kalmaz aynı zamanda kullanıcıların Apple'ın Animoji'si gibi eğlenceli ifadeler oluşturmasına imkan verir. Ayrıca artırılmış gerçekliğin (AR) gelişiminde kilit bir rolü var. Bu nedenle, marka satıcılarının ilgili bileşenler için daha fazla harcama yapmaya istekli olduğuna inanıyoruz."

Face ID güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi

Kuo, önümüzdeki iki ila üç yılda 3D sensörle donatılmış Android cihaz sevkiyatının, ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip olanları ikiyle veya üçle çarpacağını tahmin ediyor. Analist, daha önce iPhone X TrueDepth kamerasının sunduğu kullanıcı deneyimini sunabilmek için Android akıllı telefon satıcılarının iki buçuk yıllarını vermeleri gerektiğini öngörmüştü.

Android üreticilerinin 3D algılama teknolojisine doğru meyil alması Apple'ın Face ID ile doğru yolda olduğu anlamına geliyor. Geçen ayki şirket etkinliği sırasında Apple'ın bu özelliği tanıtırken çuvallaması şirketin tepki almasına neden olmuştu. Apple ayrıca bu teknolojiyle ilgili güvenlik ve gizlilik kaygıları içeren sorularla muhatap kaldı ve ABD Senatörü Al Franken'den konuyla ilgili önemli bir mektup aldı. Şirketin daha sonra, yüz tanıma teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir güvenlik dokümanı yayınladığını belirtelim.

Öte yandan Android akıllı telefon üreticilerinin yüz tanıma teknolojisine olan ilgisi Samsung'la başlamış durumda. Güney Koreli teknoloji devi zaten cihazlarında yüz tanıma teknolojisini sunuyor. Dolayısıyla kullanıcılar bu teknolojiyi kullanarak Galaxy S8 ve Note 8 amiral gemilerinin kilidini açma şansına sahipler. Ancak şirket şu an için kolayca kandırıldığı defalarca ispatlanan bu özelliği daha güvenli hale getirmeye çalışıyor.

https://www.macrumors.com/2017/10/07/face-id-turns-android-away-from-fingerprint-id/