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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android üreticileri Face ID'nin ardından yüz tanıma teknolojisine yöneliyor

Apple ile ilgili raporlarıyla tanınan analist Ming-Chi Kuo, Android üreticilerinin iPhone X'in ardından ekran altı parmak izi sensörü yerine yüz tanımaya yöneldiklerini söylüyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, akıllı telefon sektörünün iPhone X öncülüğünde ilerleyerek ekrana gömülü parmak izi tarayıcısından 3D algılama teknolojisine doğru kaydığını söyledi. Apple gelecek ay yüz tanıma teknolojisine sahip iPhone X'i piyasaya sürecek. Şirket, cihazın Face ID teknolojisini Eylül ayındaki etkinlik sırasında tanıtmıştı.
Şimdi ise Android akıllı telefon şirketlerinin bu trendi yakalamaya çalıştığı ve ideal kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi olarak kamera tabanlı 3D algılama teknolojisine ağırlık verdikleri belirtiliyor. Kuo tarafından kaleme alınan yatırımcı notlarına göre Apple'ın TrueDepth kamerasını ve Face ID özelliğini tanıtmasından bu yana Android akıllı telefon satıcılarından 3D algılama teknolojilerine yönelik araştırmalar en az üç kart artmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Yapay zeka nefret söylemlerinin önüne geçebilir "
Deneyimli analist konuyla ilgili raporunda 3D algılamanın, ekran altı optik parmak izi tanıma teknolojisine kıyasla devrim niteliğinde bir kullanıcı deneyimi sunduğunu vurgularken şu ifadelere yer verdi "3D algılama sadece güvenlik uygulamalarında yüz tanımayı mümkün kılmakla kalmaz aynı zamanda kullanıcıların Apple'ın Animoji'si gibi eğlenceli ifadeler oluşturmasına imkan verir. Ayrıca artırılmış gerçekliğin (AR) gelişiminde kilit bir rolü var. Bu nedenle, marka satıcılarının ilgili bileşenler için daha fazla harcama yapmaya istekli olduğuna inanıyoruz."

Face ID güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi

Kuo, önümüzdeki iki ila üç yılda 3D sensörle donatılmış Android cihaz sevkiyatının, ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip olanları ikiyle veya üçle çarpacağını tahmin ediyor. Analist, daha önce iPhone X TrueDepth kamerasının sunduğu kullanıcı deneyimini sunabilmek için Android akıllı telefon satıcılarının iki buçuk yıllarını vermeleri gerektiğini öngörmüştü.
Android üreticilerinin 3D algılama teknolojisine doğru meyil alması Apple'ın Face ID ile doğru yolda olduğu anlamına geliyor. Geçen ayki şirket etkinliği sırasında Apple'ın bu özelliği tanıtırken çuvallaması şirketin tepki almasına neden olmuştu. Apple ayrıca bu teknolojiyle ilgili güvenlik ve gizlilik kaygıları içeren sorularla muhatap kaldı ve ABD Senatörü Al Franken'den konuyla ilgili önemli bir mektup aldı. Şirketin daha sonra, yüz tanıma teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir güvenlik dokümanı yayınladığını belirtelim.
Öte yandan Android akıllı telefon üreticilerinin yüz tanıma teknolojisine olan ilgisi Samsung'la başlamış durumda. Güney Koreli teknoloji devi zaten cihazlarında yüz tanıma teknolojisini sunuyor. Dolayısıyla kullanıcılar bu teknolojiyi kullanarak Galaxy S8 ve Note 8 amiral gemilerinin kilidini açma şansına sahipler. Ancak şirket şu an için kolayca kandırıldığı defalarca ispatlanan bu özelliği daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. 

https://www.macrumors.com/2017/10/07/face-id-turns-android-away-from-fingerprint-id/ Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen El Fuego
El Fuego
Apple öncü bir şirket. Karalamak, yermek anlamsız. En yakın rakibine dahi teknolojik olarak en az 50 yıl fark attığını düşünüyorum. Siri'nin kelime tabanı -tum diller- 1996'da bitirilmişti.
Android kullanıyorum.

Aynen o 50 yıl ileride olduğu için Google Asistant'ın IQsu 47.68 Siri'nin IQsu 23,9...
El FuegoApple öncü bir şirket. Karalamak, yermek anlamsız. En yakın rakibine dahi teknolojik olarak en az 50 yıl fark attığını düşünüyorum. S...
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Cosster 1 yıl
3D Touch çıktığında da böyle goygoylar döndü ama kimsenin umrunda olmayan bir teknoloji oldu... Paröak izi kadar hızlı ve stabil değil yine aynısı olacak.
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NeroWin 1 yıl
Samsung Android üreticisi değildi zaten...
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mladenbmv 1 yıl
yüz tanıma iyi ama güvenlik bakımından iyi değil ama şı şekilde yaygınlaşırsa iyi olur.kullandığınız sık programları parmak izi ve şifreyle programlarsanız güvenli olur.mesela şu an bende xiaomi mi5 s var ve son gelen custom romda yüz tanıma var ekranı açıyor ve parmak izini fazla kullanmıyorum hemde çok hızlı açıyor uygulamalarım zaten şifreli parmak izi ve şifreyle açılıyor istersme hepsini şifreleye bilirim.o yönden kolay oldu ellerim yağlı oluyordu parmak izi bazen çalışmıyordu şimdi yüz tanıma iyi oldu açılması yüzünden.
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kadirirdem 1 yıl
Parmak izi gibi standart olarak yaygınlaşacak anlaşılan.
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hamzasoph 1 yıl
ben iphone 4 aldığımda arkadaşımda galaxy s2 vardı. hava atardı bana yüz tanıma var mesaj ileti raporu var filan diye. sordum çalışıyor mu peki yüz tanıma, doğru düzgün çalışmıyo tabi denedik. karanlık oldu mu çöp. bence en iyisi parmak izi
1 Yanıt Yanıtla +1
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car_26 1 yıl hamzasoph
hamzasoph
ben iphone 4 aldığımda arkadaşımda galaxy s2 vardı. hava atardı bana yüz tanıma var mesaj ileti raporu var filan diye. sordum çalışıyor mu peki yüz tanıma, doğru düzgün çalışmıyo tabi denedik. karanlık oldu mu çöp. bence en iyisi parmak izi

ilk akıllı telefonum galaxy s2 idi. android ekosisteminde çağ açan bir telefondur bana göre. denedik demişsiniz ama neyi denediniz anlamadım s2'de ne parmak izi vardı ne yüz tanıma
iletim raporunda haklı iphone da hala yok

not:ip7 kullanıyorum
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Android 4.3 de var yüz tanımalı bir şeyler de tutmaz aga, ekran altı okuyucu gelene kadar bir geçiş süreci gibi olur. Telefon çoğu zaman masada durur elde o pozisyona gelmez.
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Kerim5100 1 yıl
Lansmanda düzgün çalışmayan teknoloji neyin 50 yıl ötesinde oluyor akfhgskdjhdfjadsfda
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Cosster 1 yıl
3D Touch çıktığında da böyle goygoylar döndü ama kimsenin umrunda olmayan bir teknoloji oldu... Paröak izi kadar hızlı ve stabil değil yine aynısı olacak.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Çok kötü bi teknoloji bence, önce parmks izini pohpohladılar şimdi kaldırdılar, b!! atmaya başladılar parmak izine, neymiş efendim yüz yarama çok daha güvenliymiş. Kullanışlı değil ki..
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Guest-F8946C419 1 yıl
Apple öncü diyince hakaret edenleri konuya bekliyoruz. Kabul edin. Apple piyasaya yön veriyor. ;)
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Okan9455 1 yıl
Samsung s8 serisiyle beraber parmak izi,iris tarayıcı ve yüz tanımayı zaten birlikte sundu.Yüz tanıma biraz yavaş çalışıyor ama iris tarayıcı oldukça hızlı çalışıyor.Ben çoğu kez parmak izi yerine iris tarayıcıyı kullanıyorum.
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NeroWin 1 yıl
Samsung Android üreticisi değildi zaten...
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