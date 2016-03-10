Android’deki yeni virüs Türkiye’deki mobil bankacılık kullanıcılarını hedefliyor





Güvenlik yazılımları şirketi ESET, Android’de bankacılık sistemini hedefleyen yeni bir virüs türü keşfettiklerini duyuran bir güvenlik raporu yayınladı. Bu zararlı yazılım, mobil bankacılık kullanıcılarının hesaplarına giriş yaparken kullandıkları kimlik bilgilerini çalmaya çalışıyor.

Yazılım Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki bazı büyük bankaların uygulama giriş ekranlarını taklit eden bir arayüz ekrana getiriyor. Telefonda yüklü yazılımlara göre ilgili banka ekranı karşınıza geliyor ve siz sanki banka hesabınıza giriş yapıyor gibi sisteme girmeye çalışıyorsunuz. Sahte uygulama şifre ya da parola girmeden farklı bir işlem yapmanıza izin vermiyor ve ekranı kilitliyor. Siz gerekli bilgileri girdiğinizde ise sistem hata veriyor ancak verileriniz karşı tarafa iletilmiş oluyor.

SMS'leri de Okuyabiliyor

İkincil bir güvenlik önlemi olarak kısa mesaj şifresine güveniyorsanız o noktada da işinizin garanti olmadığını belirtelim. Uygulama kısa mesajları da karşı tarafa yönlendirebiliyor. Bu sayede siz farkına bile varmadan korsanlar sizin yerinize bir şifre alıp, telefonunuzdan da bu şifrenin yer aldığı sms’i çekerek hesaplarınızı boşaltmaya başlayabilir.

Sahte bir Flash Player uygulaması olarak yayılan malware, yükleme esnasında "Yönetici İzni" istiyor. Bu sayede telefonunuzda özgürce istediği her alana erişim iznine kavuşmuş oluyor. Tabi Flash Player uygulamasının böylesi bir izne ihtiyaç duymayacağını tecrübeli ve dikkatli kullanıcılar bilecek, kuruluma da izin vermeyecektir ancak bu durumdan etkilenme ihtimali olan kullanıcı sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur.

20 Büyük Bankanın Giriş Ekranını Taklit Ediyor

Eset yetkilileri uygulamanın bu keşfedilen ilk sürümleri olduğunu, zamanla daha aldatıcı niteliklere bürünebileceği ve daha fazla bankanın sahte giriş ekranıyla daha fazla kullanıcı için tehdit oluşturmaya başlayacağını söylüyor.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye içerisinde faaliyet gösteren 20 büyük bankanın giriş ekranını kullanan ve hızlı bir şekilde yayılım gösteren malware Android/Spy.Agent.Sl olarak adlandırılmış.

Bu zararlıdan korunmak için telefonunuza kurduğunuz yazılımların istediği izinlerde dikkatli olmakta ve Yönetici İzni isteyen yazılımları emin olmadan yüklememekte yarar var.

http://virusradar.com/en/Android_Spy.Agent.SI/description