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Android’deki yeni virüs Türkiye’deki mobil bankacılık kullanıcılarını hedefliyor

Android’de keşfedilen yeni bir zararlı yazılım, Türkiye’deki büyük bankaların da aralarında bulunduğu 20 banka müşterilerini hedefliyor. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
11,9b
1
32
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Güvenlik yazılımları şirketi ESET, Android’de bankacılık sistemini hedefleyen yeni bir virüs türü keşfettiklerini duyuran bir güvenlik raporu yayınladı. Bu zararlı yazılım, mobil bankacılık kullanıcılarının hesaplarına giriş yaparken kullandıkları kimlik bilgilerini çalmaya çalışıyor.

Yazılım Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki bazı büyük bankaların uygulama giriş ekranlarını taklit eden bir arayüz ekrana getiriyor. Telefonda yüklü yazılımlara göre ilgili banka ekranı karşınıza geliyor ve siz sanki banka hesabınıza giriş yapıyor gibi sisteme girmeye çalışıyorsunuz. Sahte uygulama şifre ya da parola girmeden farklı bir işlem yapmanıza izin vermiyor ve ekranı kilitliyor. Siz gerekli bilgileri girdiğinizde ise sistem hata veriyor ancak verileriniz karşı tarafa iletilmiş oluyor.

SMS'leri de Okuyabiliyor 

İkincil bir güvenlik önlemi olarak kısa mesaj şifresine güveniyorsanız o noktada da işinizin garanti olmadığını belirtelim. Uygulama kısa mesajları da karşı tarafa yönlendirebiliyor. Bu sayede siz farkına bile varmadan korsanlar sizin yerinize bir şifre alıp, telefonunuzdan da bu şifrenin yer aldığı sms’i çekerek hesaplarınızı boşaltmaya başlayabilir.

Sahte bir Flash Player uygulaması olarak yayılan malware, yükleme esnasında "Yönetici İzni" istiyor. Bu sayede telefonunuzda özgürce istediği her alana erişim iznine kavuşmuş oluyor. Tabi Flash Player uygulamasının böylesi bir izne ihtiyaç duymayacağını tecrübeli ve dikkatli kullanıcılar bilecek, kuruluma da  izin vermeyecektir ancak bu durumdan etkilenme ihtimali olan kullanıcı sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur.

20 Büyük Bankanın Giriş Ekranını Taklit Ediyor 

Eset yetkilileri uygulamanın bu keşfedilen ilk sürümleri olduğunu, zamanla daha aldatıcı niteliklere bürünebileceği ve daha fazla bankanın sahte giriş ekranıyla daha fazla kullanıcı için tehdit oluşturmaya başlayacağını söylüyor.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye içerisinde faaliyet gösteren 20 büyük bankanın giriş ekranını kullanan ve hızlı bir şekilde yayılım gösteren malware Android/Spy.Agent.Sl olarak adlandırılmış.

Bu zararlıdan korunmak için telefonunuza kurduğunuz yazılımların istediği izinlerde dikkatli olmakta ve Yönetici İzni isteyen yazılımları emin olmadan yüklememekte yarar var.


http://virusradar.com/en/Android_Spy.Agent.SI/description Yorum Yaz
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Biggest Star 3 yıl en beğenilen
kaynak sitenin yazısında neredeyse en başta yazıyor

Installation
The trojan must be downloaded and manually installed.





google play haricinde başka bir kaynaktan uygulama yüklemeyenler için yine hiç bir sorun yok. haber başlığı öyle bir atılmış ki telefondan internette dolaşırken virüs gelecek
kaynak sitenin yazısında neredeyse en başta yazıyorInstallationThe trojan must be downloaded and manually installed....
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j&j 3 yıl
Windows Phone akar
1 Yanıt Yanıtla +19
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James T. Kirk 3 yıl
iphone akar
1 Yanıt Yanıtla +17
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GrıezmaNN 3 yıl
Root atmadan böyle bir sorunla karşılaşma ihtimalinizin Apple'la bir farkı yok. Root atıp virüs yerseniz de tamamen kendi sorumluluğunuzdadır başlık öyle bir atılmış ki sanırsın tüm Android telefonlar tehdit altında.
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Lene 3 yıl
Bankacılık işlemlerine o zaman ıpad'ten gireyim en iyisi.Android sıkıntılı.(malum çöplük)
Apple yine döktürüyor.
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djfilifoto 3 yıl
Nokia 5800 ile başlayan dokunsal ekran maceram İphone 3-3s-4-4s-5-5s-6-6s+ olarak devam ediyor. Ben bu güne kadar telefonlarımın hiçbirinde donma,kilitlenme,virüs diye birşey ne gördüm ne de duydum.Bir ara sony experia z serisinin zamanındaki en iyi telefonunu aldım, dedim önyargılarımı yıkıyım. 1 hafta sonra sattım.Büyükler derler arabalar ikiye ayrılır"Mercedes ve diğerleri" diye. Ben de diyorum ki Telefonlar ikiye ayrılır "İphone ve diğerleri"
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senseman62 3 yıl
Bankaların isimleri açıklanmadı mı ?
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dmlatmr92 3 yıl
20 banka demek herkes tehdit altında demek anlamına geliyor
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shadowtr 3 yıl
Ya şu apple akarcılar windows güvenliciler neyin kafasını yaşıyor gerçekten anlamak mümkün değil.

Bakın arkadaşlar, Play Store dışından bir uygulama telefona yükleyecekseniz, geliştirici ayarlarına girerek bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme seçeneğini aktif hale getirmeniz lazım. Bunu yaptığınız vakit, yüklediğiniz uygulamanın içinde ne olduğundan emin değilseniz o uygulamayı yüklememelisiniz. Şayet böyle bir sorumluluk almak istemiyorsanız bu seçeneği seçmez ve sadece Play Store üzerinden uygulama yüklersiniz.

Tamam mı canlar? Böyle yaparsanız başınız ağrımaz. Aynı durum jail breakli iphonelar için de geçerli. Hatta windowsunuza da crackli bir uygulama yüklüyorsanız ona da malware yüklemiş olabilirsiniz. Kafanızı çalıştırın biraz yorum yapmadan önce.
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DH Misafiri 3 yıl
Buna kanacak kadar aklıve bilgisi olmayan zaten ya iphone yada Windows Phone kullanmalı.
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DH Misafiri 3 yıl
Apple diyenler acaba apple pc de kullanıyor mudur?
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WoXeD 3 yıl
şimdi telefonuna saçma sapan uygulamalar kurmayan yada hiçbişey kurmayan adama bulaşmayacağı halde "androidde virüs var" izlenimi yaratmak ne kadar çirkin bişey.eset kim ya nod32 nin kendisi virüs gibi zaten.
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Pi 3 yıl
Marketten banka programiyla giris yaptiktan sonra ne olabilir ki? Ayrica flas mi kaldi artik.
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tanercskn 3 yıl
Yapılacak olay çok basit bankacılık işlemi yapıyorsanız ; Market dışı apk kurmayın , Her uygulmaya Yönetici (root veya rootsuz farketmiyor) izni vermeyin.
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keskin53 3 yıl
Başlıgı okuyunca sankim bankacılık sistemini gelişterecek zannettim :)
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6 etiket daha virüs zararlı yazılım Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok Popüler
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