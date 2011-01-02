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Android'li ve HDMI portlu Samsung SHW-M190S ile ilgili detaylar sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, on milyonuncu Galaxy S'nin satışı için geri sayıma devam ededursun firmanın SHW-M190S kodlu modelinin detayları ortaya çıktı.

SK Telecom aracılığıyla ana vatanında satışa sunulması planlanan akıllı telefonun tasarım ve HDMI portu dışında Galaxy S ile benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Yani Güney Korelileri 1 GHz frekansında çalışan işlemci, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 4 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde SuperAMOLED dokunmatik ekran, 16 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, T-DMB alıcısı gibi teknik özellikler karşılayacak.


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wox 8 yıl
iphone4 ün tasarımıyla neredeyse aynı.sadece arka kısmıbiraz kıvrımlı,samsung bence daha çok çalışmalı...
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DH Misafiri 8 yıl
Meego'lu N9 İphone'a tek rakip ama uygulama lazım Nokia'ya.
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Batuist 8 yıl
iphone'u tahtından etmek için önce telefondan ziyade imaj yaratmalısınız.. donanım, ekran, işlemci iphone kullanıcılarının ikinci sıraya attığı özellikler.. siz tüm bunların kat kat üzerinde bir donanıma sahip bir telefon bile çıkarsanız hatta altın suyuna bile batırsanız iphonu tahtından edebilmek için yeterli değil.. çünkü önce imaj gerekli.. marka yani!! bu anlamda nokia ile apple arasında dağlar kadar fark var. çünkü nokia artık ucuz teleofon üreticisi konumunda olmaktan öteye geçemiyor ama apple hiç böyle bir imajla pazarda bile olmadı.. doğal olarak donanımdan ziyade önde duran bir marka imajı var!!
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cihangir151 8 yıl
gs çirkin idi bu da resmen iphone4 çakması gibi... neden kendine özgü bir tasarımla girmiyorlar piyasaya? bu kadar mı zor? anladın git gide birbirilerine benziyorlar bu biraz kaçınılmaz ama bire bir de benzemesi çok itici...
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DH Misafiri 8 yıl
bu kadarmı iphone 4 çakması olur tasarıma bak yuhh diyorum ya!!!
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Mr. Jingles 8 yıl
@Erasmus78 söylediklerinin noktası virgülüne katılıyorum. Söylenecek pek fazla bir şey bırakmamışsın.
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Buzmavisi 8 yıl
Bence sadece satış rakamlarını azaltabilir diğer modeller. Çift çekirdek olması bir şeyi fark ettirmez çünkü işletim sisteminin çift çekirdeğe modifiye edilmesi lazım. Bunun için Android'in sırf çift çekirdek için güncelleme yapması gerekiyor, sadece android'in sürümünün değişmesi yetmez, yapılan programların da çift çekirdeğe uyumlu hale gelmesi gerekli. Hatırlarsanız windows'ta da aynı durum olmuştu, bir çok program çift çekirdeğe uyumlu olmadığı için tek çekirdekten farksız çalışıyordu, daha sonraları o düzeltmeler oldu.
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Erasmus78 8 yıl
Android kullanan firmaların en büyük problemi bu.
Birbirini tekrar eden onlarca model. Tüm segmentlerde durum tamamen aynı.
Mesela; Galaxy S - Nexus S - Drodi X - HTC Desire HD vs. Bu ürünler birbirlerinden çok az farklar ile ayrılınca, müşteriler hangi markayı kendine yakın hissediyorsa gidip onu alıyor. Dolayısıyla bu markalardan birinin sivrilmesi söz konusu olamıyor.
Yakında çıkacak olan LG Optimus, Motorola Olympus, Samsung Galaxy S-2 gibi modellerde de durum aynı. Muhtemelen HTC'de bunlara benzer bir model çıkaracaktır. Full HD video kaydı, Tegra 2 platformu, 1,5Ghz lik çift çekirdekli işlemciler, 1GB ram gibi müthiş özelliklere sahip olacaklar. Ama yine de hiç birisi bir iPhone başarısı yakalayamayacak. Zira yine her müşteri tıpatıp birbirine benzeyen bu modellerden kendi sevdiği markaya ait olanı alacak. Nasıl olsa çok da bir şey kaybetmeyecek.
Hulasaa; Android kullanan herhangi bir modelin bir iPhone başarısı gösterebilmesine imkan yok. iPhone'u tahtinda edecek tek bir cihaz olacak; o da MeeGo'lu N9. Tabii Nokia batırmazsa.
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Alper# 8 yıl

Erasmus78

Android kullanan firmaların en büyük problemi bu.
Birbirini tekrar eden onlarca model. Tüm segmentlerde durum tamamen aynı.


Mesela; Galaxy S - Nexus S - Drodi X - HTC Desire HD vs. Bu ürünler birbirlerinden çok az farklar ile ayrılınca, müşteriler hangi markayı kendine yakın hissediyorsa gidip onu alıyor. Dolayısıyla bu markalardan birinin sivrilmesi söz konusu olamıyor.

Yakında çıkacak olan LG Optimus, Motorola Olympus, Samsung Galaxy S-2 gibi modellerde de durum aynı. Muhtemelen HTC'de bunlara benzer bir model çıkaracaktır. Full HD video kaydı, Tegra 2 platformu, 1,5Ghz lik çift çekirdekli işlemciler, 1GB ram gibi müthiş özelliklere sahip olacaklar. Ama yine de hiç birisi bir iPhone başarısı yakalayamayacak. Zira yine her müşteri tıpatıp birbirine benzeyen bu modellerden kendi sevdiği markaya ait olanı alacak. Nasıl olsa çok da bir şey kaybetmeyecek.

Hulasaa; Android kullanan herhangi bir modelin bir iPhone başarısı gösterebilmesine imkan yok. iPhone'u tahtinda edecek tek bir cihaz olacak; o da MeeGo'lu N9. Tabii Nokia batırmazsa.

MeeGo'da çıkınca birbirinin taklidi telefonlar çıkacak. Üreticiler imkan el verdikçe en yüksek segmentte olmaya çalışıyorlar. Hepsi tabi birbirine yakın özelliklerde bulunacak çünkü hepsinin bir Android işletim sistemli bir amiral gemisi gerek. N9 ise katlar dedin çok iddialı konuştunuz. Aynısını N8 ile diyenlerde vardı şimdi pek yoklar bu aralar. Konu açılınca kamerası, HDMI ve OTG deyip kendini avutuyorlar ama daha düzgün birşekilde multitouchu kullanamıyorlar.
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Onurcan91 8 yıl
5 Megapixele 2 Sene daha sabitleyin bu ne böyle GalaxySten farkı yok
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