Android'li ve HDMI portlu Samsung SHW-M190S ile ilgili detaylar sızdırıldı

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, on milyonuncu Galaxy S'nin satışı için geri sayıma devam ededursun firmanın SHW-M190S kodlu modelinin detayları ortaya çıktı.
SK Telecom aracılığıyla ana vatanında satışa sunulması planlanan akıllı telefonun tasarım ve HDMI portu dışında Galaxy S ile benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Yani Güney Korelileri 1 GHz frekansında çalışan işlemci, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 4 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde SuperAMOLED dokunmatik ekran, 16 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, T-DMB alıcısı gibi teknik özellikler karşılayacak.
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Birbirini tekrar eden onlarca model. Tüm segmentlerde durum tamamen aynı.
Mesela; Galaxy S - Nexus S - Drodi X - HTC Desire HD vs. Bu ürünler birbirlerinden çok az farklar ile ayrılınca, müşteriler hangi markayı kendine yakın hissediyorsa gidip onu alıyor. Dolayısıyla bu markalardan birinin sivrilmesi söz konusu olamıyor.
Yakında çıkacak olan LG Optimus, Motorola Olympus, Samsung Galaxy S-2 gibi modellerde de durum aynı. Muhtemelen HTC'de bunlara benzer bir model çıkaracaktır. Full HD video kaydı, Tegra 2 platformu, 1,5Ghz lik çift çekirdekli işlemciler, 1GB ram gibi müthiş özelliklere sahip olacaklar. Ama yine de hiç birisi bir iPhone başarısı yakalayamayacak. Zira yine her müşteri tıpatıp birbirine benzeyen bu modellerden kendi sevdiği markaya ait olanı alacak. Nasıl olsa çok da bir şey kaybetmeyecek.
Hulasaa; Android kullanan herhangi bir modelin bir iPhone başarısı gösterebilmesine imkan yok. iPhone'u tahtinda edecek tek bir cihaz olacak; o da MeeGo'lu N9. Tabii Nokia batırmazsa.
MeeGo'da çıkınca birbirinin taklidi telefonlar çıkacak. Üreticiler imkan el verdikçe en yüksek segmentte olmaya çalışıyorlar. Hepsi tabi birbirine yakın özelliklerde bulunacak çünkü hepsinin bir Android işletim sistemli bir amiral gemisi gerek. N9 ise katlar dedin çok iddialı konuştunuz. Aynısını N8 ile diyenlerde vardı şimdi pek yoklar bu aralar. Konu açılınca kamerası, HDMI ve OTG deyip kendini avutuyorlar ama daha düzgün birşekilde multitouchu kullanamıyorlar.