Android'li ve HDMI portlu Samsung SHW-M190S ile ilgili detaylar sızdırıldı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, on milyonuncu Galaxy S'nin satışı için geri sayıma devam ededursun firmanın SHW-M190S kodlu modelinin detayları ortaya çıktı.

SK Telecom aracılığıyla ana vatanında satışa sunulması planlanan akıllı telefonun tasarım ve HDMI portu dışında Galaxy S ile benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Yani Güney Korelileri 1 GHz frekansında çalışan işlemci, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 4 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde SuperAMOLED dokunmatik ekran, 16 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, T-DMB alıcısı gibi teknik özellikler karşılayacak.