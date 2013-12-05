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Andy Rubin, Google'ın robot projelerinin başına geçiyor

5 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Andy Rubin, Google'ın robot projelerinin başına geçiyor

Bir süre önce kurucusu olduğu Android işletim sisteminin Google'a satılmasıyla bu firmada başkan yardımcısı görevine geçiş yapan Andy Rubin, bir süre önce yerini Sundar Pichai'ye bırakmıştı.

Özel projelere odaklanacağını belirten Andy Rubin'in Google'deki yeni görevi belli oldu. Rubin, robot teknolojiler geliştirmek üzere kurulan ekibin başında projeleri yönetecek. Google son altı ay içerisinde robotik teknolojiler üzerinde çalışan 7 farklı firmayı satın almıştı. Bunlardan birisi hasılat şampiyonu Gravity filminin kamera açılarını geliştirmekle tanınıyor.

Andy Rubin, hem Palo Alto'da hem de Japonya'da ofis açmayı planlıyor. Sonrasında bu ofislerin sayısı artacak. Projelerin kapsamı ile ilgili bilgi verilmese de son kullanıcıya ulaşan perakende ürünleri şeklinde geliştirilecek. 

Rubin 10 yıllık bir vizyona sahip olduklarını ve geliştirdikleri sistemlerin herhangi bir ekip tarafından kolayca anlaşılabilir yapıda olacağının altını çiziyor. Google tepe yöneticisi Larry Page de Google+ hesabından Andy Rubin'in yeni görevini kutlayan bir mesaj yayınladı.

Google'ın Android Home ev otomasyonu ve Google Glass gibi ilginç projelere odaklanan Google X laboratuvarlarında takip edileceği düşünülen robotik girişimlerin ne tür ürünler ortaya çıkaracağı merakla bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Google-buys-seven-robotics-firms-tasks-Androids-Andy-Rubin-with-the-creation-of-our-future-overlords_id49978 Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen spacesyng
spacesyng
"Darkaura" robot bizi izleyip istatistik çıkartsa ne yapacak adamlar ona göremi reklam yayınlayacaklar.

Adamlar internette ne yaptigimizi takip edip istatistigini cikararak dev bir sirket haline gelmisler. Siz gercek hayat davranislarimizi takip ederek ne yapacaklar diyorsunuz. Belliki googlein gucunu kavrayamamissiniz. Olay tek bir kisinin ne yaptigi degil. Muhittin topagalagin kimle iliskide oldugu yada bizim hangi porno siteye girdigimiz kimsenin umrunda degil. Onemli olan butun bir toplumun davranis profilinin cikarilmasi, hareket egilimlerinin takip ve tahmin edilebilmesi. Google sadece arama girdilerini analiz ederek bir bolgede kriz cikip cikmayacagini onceden tahmin edebiliyor. Olusan bir toplumsal hareketi yada egilimi aninda tespit ediyor. Bide evimizde bizi takip eden izleyen ve dinleyen makinalar sokarsa yapabilceklerinin siniri yok gibi. En iyi niyetli kullaniminda toplumun yasam seklini analiz eder, hangi urunleri hangi sekilde kullandiklarini, hangi sartlarda nelerin tercih edildiginin analizini yapip buyuk sirketlere satar. Onlarda ona gore urun tasarlar yada reklam yapar. Ki googlein su an yaptigida search istatistikleriyle girilen sitelerin istatiklerini bu sirketlere satmak. Muhtemel ve daha ileri senaryado konusmalarinizi dinleyerek politik egilimlerimizi belirler, muhittin topalagin politik gorusleri onemli olmayabilir ama butun bir toplumun goruslerini analiz ederseniz durum cok farkli. herhangi bir ulkede bir yeni politik akimi yada isyani patlamadan cok once tespit edebilir. Bu bilgileri nsa ya verdiginde amerikanin bunla.neler yapabilcegini dusumek zor degil. Bu sadece olayin kucuk bir parcasi. Bilmem googlein sahip oldugu ve olabilcegi gucu anlatabildimmi.
spacesyng"Darkaura" robot bizi izleyip istatistik çıkartsa ne yapacak adamlar ona göremi reklam yayınlayacaklar.Adamlar intern...
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OverClocK1ng 5 yıl
Esas takip eden NSA ve FBI.
Hatta FBI seni izliyor Darkaura.
Muhittin Topalak in relationship with Kezban.
Kill himmmmm...
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spacesyng 5 yıl
"Darkaura" robot bizi izleyip istatistik çıkartsa ne yapacak adamlar ona göremi reklam yayınlayacaklar.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 5 yıl spacesyng
spacesyng
"Darkaura" robot bizi izleyip istatistik çıkartsa ne yapacak adamlar ona göremi reklam yayınlayacaklar.

Adamlar internette ne yaptigimizi takip edip istatistigini cikararak dev bir sirket haline gelmisler. Siz gercek hayat davranislarimizi takip ederek ne yapacaklar diyorsunuz. Belliki googlein gucunu kavrayamamissiniz. Olay tek bir kisinin ne yaptigi degil. Muhittin topagalagin kimle iliskide oldugu yada bizim hangi porno siteye girdigimiz kimsenin umrunda degil. Onemli olan butun bir toplumun davranis profilinin cikarilmasi, hareket egilimlerinin takip ve tahmin edilebilmesi. Google sadece arama girdilerini analiz ederek bir bolgede kriz cikip cikmayacagini onceden tahmin edebiliyor. Olusan bir toplumsal hareketi yada egilimi aninda tespit ediyor. Bide evimizde bizi takip eden izleyen ve dinleyen makinalar sokarsa yapabilceklerinin siniri yok gibi. En iyi niyetli kullaniminda toplumun yasam seklini analiz eder, hangi urunleri hangi sekilde kullandiklarini, hangi sartlarda nelerin tercih edildiginin analizini yapip buyuk sirketlere satar. Onlarda ona gore urun tasarlar yada reklam yapar. Ki googlein su an yaptigida search istatistikleriyle girilen sitelerin istatiklerini bu sirketlere satmak. Muhtemel ve daha ileri senaryado konusmalarinizi dinleyerek politik egilimlerimizi belirler, muhittin topalagin politik gorusleri onemli olmayabilir ama butun bir toplumun goruslerini analiz ederseniz durum cok farkli. herhangi bir ulkede bir yeni politik akimi yada isyani patlamadan cok once tespit edebilir. Bu bilgileri nsa ya verdiginde amerikanin bunla.neler yapabilcegini dusumek zor degil. Bu sadece olayin kucuk bir parcasi. Bilmem googlein sahip oldugu ve olabilcegi gucu anlatabildimmi.
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darkaura 5 yıl
Google su an internetteki her hareketimizi takip ediyor, robot teknolojisi cep telefonu gibi patlarsa internetteki takipleri gercek dunyayada gelir. Dusunsenize evde her yerde sizi izleyen takip eden gozler olacak. Google evdeki davranislarimizin bile istatiksel analizlarini cikarir artik. Tabi bu en iyi senaryo. En kotu senaryoda dunyayi ele gecirirler herhalde :))
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