Andy Rubin, Google'ın robot projelerinin başına geçiyor





Bir süre önce kurucusu olduğu Android işletim sisteminin Google'a satılmasıyla bu firmada başkan yardımcısı görevine geçiş yapan Andy Rubin, bir süre önce yerini Sundar Pichai'ye bırakmıştı.





Özel projelere odaklanacağını belirten Andy Rubin'in Google'deki yeni görevi belli oldu. Rubin, robot teknolojiler geliştirmek üzere kurulan ekibin başında projeleri yönetecek. Google son altı ay içerisinde robotik teknolojiler üzerinde çalışan 7 farklı firmayı satın almıştı. Bunlardan birisi hasılat şampiyonu Gravity filminin kamera açılarını geliştirmekle tanınıyor.





Andy Rubin, hem Palo Alto'da hem de Japonya'da ofis açmayı planlıyor. Sonrasında bu ofislerin sayısı artacak. Projelerin kapsamı ile ilgili bilgi verilmese de son kullanıcıya ulaşan perakende ürünleri şeklinde geliştirilecek.





Rubin 10 yıllık bir vizyona sahip olduklarını ve geliştirdikleri sistemlerin herhangi bir ekip tarafından kolayca anlaşılabilir yapıda olacağının altını çiziyor. Google tepe yöneticisi Larry Page de Google+ hesabından Andy Rubin'in yeni görevini kutlayan bir mesaj yayınladı.





Google'ın Android Home ev otomasyonu ve Google Glass gibi ilginç projelere odaklanan Google X laboratuvarlarında takip edileceği düşünülen robotik girişimlerin ne tür ürünler ortaya çıkaracağı merakla bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-buys-seven-robotics-firms-tasks-Androids-Andy-Rubin-with-the-creation-of-our-future-overlords_id49978