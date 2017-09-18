Angry Birds 1 milyar dolar değerine ulaşmayı hedefliyor

Popüler Angry Birds oyununun yapımcısı Finlandiyalı Rovio şirketi uzun bir süredir halka arz hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyordu. Halka arz için gerekli belgeleri teslim eden ve işlemleri tamamlayan şirketin hisse senetleri 29 Eylül'de Nasdaq Helsinki borsasında işlem görmeye başlayacak. Hisselerin 12.20-12.30$'dan işlem göreceğini açıklayan Rovio, böylece halihazırda 956 milyon dolar olan piyasa değerini 1.1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.





Angry Birds İmparatorluğu

İlk olarak 2009 yılında çıkardığı Angry Birds oyunuyla büyük beğeni toplayan şirket, sonrasında Angry Birds temalı giysiler, oyuncaklar ve aksesuarlar üretmiş ve geçtiğimiz yıl Angry Birds adında bir animasyon filmini izleyicilerle buluşturmuştu. Kelimenin tam anlamıyla Angry Birds imparatorluğu kuran şirket, oyun dünyasındaki sıkı rekabet sonucunda 2015 yılında çalışanlarının neredeyse yarısını(yüzde 39) işten çıkarmış ve CEO değişikliğine gitmişti.





Geçtiğimiz yılki film ve oyunlardan elde ettiği kazançların artmasıyla birlikte ikinci çeyrekteki gelirini geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 94 artıran şirket halka arzdan gelecek parayı ikinci bir film ve yeni bir oyun için harcamayı planlıyor. Bugüne kadar toplamda 3.7 milyar kez indirilen Angry Birds oyunları halen şirketin en büyük gelir kapısı.