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Angry Birds 2, 30 milyon indirme rakamını geçti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds 2, 30 milyon indirme rakamını geçti

30 Temmuz itibariyle Rovio'nun indirmeye sunduğu Angry Birds 2 oyunu firmanın ümitlerini tazelemeye devam ediyor. Çin'in de katkısıyla oyun iki haftada 30 milyon indirme rakamını geride bıraktı.

İlk hafta sonunda oyun 20 milyon indirmeye sayısın ulaşmıştı. Sadece bir haftada 10 milyon kişi daha bu sayıya eklendi. Rakamın içerisinde 10 milyonluk kısım sadece Çin'den geliyor. Bu bölgeye yatırım yapan firma meyvelerini de topluyor. 

Yeni rakam ile Angry Birds 2 firmanın en başarılı yapımlarından birisi olmayı başardı. İvmesini korursa oyun yıl sonunda 200 milyon rakamını da geride bırakacak. Ücretsiz olmasına karşın oyun içi satın alma teklifleri sunan yapım firmanın gelirlerine de önemli bir katkı yapacak. 




http://www.phonearena.com/news/Angry-Birds-2-over-30-million-downloads-in-2-weeks_id72780 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arifakinti 4 yıl
Donanım haber gelişiyor.
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aycibin 4 yıl
ne 2'si yahu en az 10 tane angry birds çıktı
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