Angry Birds 2 inceleme : Efsane dönüyor

Mobil platformların halen en çok indirilen ve Finlandiyalı Rovio'yu oyun dünyasına kazandıran Angry Birds serisi; yazılım, hediyelik eşya, kitap, film, animasyon şeklinde genişleyen strateji sayesinde mobil dünyada da örnek oldu.





Ancak son dönemde birbirini tekrar eden oyunlar nedeniyle oyuncuların ilgisi de azalmıştı. Oyunlar çok indirilmesine rağmen etkileşim ve dolayısıyla eşya satın alımlar azaldı. Bu da firmanın gelirlerine olumsuz yansımaya başladı.





Uzun yıllar farklı uzantılar altında Angry Birds serisini devam ettiren Rovio, kötü günleri geride bırakmak istercesine yeniden hayat verdiği seriyi ikinci nesil olarak karşımıza çıkardı. Angry Birds 2 bir anlamda firmanın yeniden ayağa kalkışını simgeliyor.





Aslında oyun Under Pigstruction uzantısıyla bir süredir deneme aşamasındaydı ve Angry Birds 2 adını alacağı bir süredir konuşuluyordu. İddialar yalanlanmadı ve Angry Birds 2 resmi olarak indirmeye sunuldu.





Angry Birds 2 tasarım, animasyon ve yeni mekanikler ile ilk nesilden farklılaşmaya çalıştığını ilk andan itibaren hissettirmeye başlıyor. Klasik tema müziğinden biraz uzaklaşan Angry Birds 2, yeni tınılar ekleyerek daha sade ve bass ağırlıklı bir çalışma ortaya çıkarmış.





Alıştığımız dünya tasarımı ve sıralı görev kartlarından farklı olarak Candy Crush gibi yapımlardan hatırlayacağımız zincir bölüm şeklinde bir ilerleyiş mevcut. Bölüm geçtikçe zincirde ilerleniyor ve dünya değiştirirken de bu zincir üzerinde hareket ediliyor.





Ana ekranda çeşitli görevlerin olduğu bir sekme yer alırken ayrıca 25. bölümde açılan arena mücadelelerine geçiş ve erişilebilir kuşlarınızın özelliklerini gösteren bir sekme de yine bu bölümde mevcut. Yine oyun haklarınız ve elmas birikiminiz de burada yer alıyor.





Son oyunlarda sıkça karşımıza çıkan ve kullanımı oldukça zorlaştıran güçlendirme ikonları kaybolmuş ve tüm silahlarınız sol alt kısımda yer alıyor. Bölümlerde kuşlar sıraya girmek yerine kart şeklinde sol alt kısma yerleşiyor. Burada isterseniz sırasını değiştirebiliyorsunuz. İlerleyen bölümler karşınıza çıkacak buza çevirme, biber ile yangın ve ördek yağmuru gibi güçlendirmeler de yine bu bölümde.





Bölümler yerine göre iki veya daha fazla oyun barındırıyor ve bölümler rastgele şekilleniyor. Yani bir bölümü ikincisinde geçerim durumu sözkonusu değil. Bölüme her girişinizde farklı yapılar karşınıza çıkıyor.





Ekranın sağ üst kısmındaki hasarmetre yaptığınız yıkıma göre doluyor ve size ekstra kuş kartları kazandırabiliyor. Bölümlerde kuşları dikkatli kullanmalısınız zira diğer oyunlara kart kalmayabiliyor. Elmasla ya da parayla almanız gerekiyor. Genelde tek atışla yapıları yıkmak en ideali.





Bölümler arasında çeşitli hazineler mevcut. Ayrıca Facebook üzerinden güçlendirme gönderip alabiliyorsunuz. Ancak oyun içi satın alım tekliflerinin oynanışı çok fazla bozmadığını ifade etmek gerek.





Kuş kartlarınız bölüm geçtikçe güçleniyor ve seviyeleri artıyor. Bu sayede daha yıkıcı olabiliyor. Belirli bölümlerde boss domuzlar da mevcut. Bunları geçebilmek için oldukça zorlanmanız gerekiyor. Ancak genelde boşluğa düşürdüğünüz veya kafasına yapıları yıktığınız zaman bosslar kolay ölüyor.





Kuş karakterlerine de ekleme yapılmış. Az önce dediğimiz gibi seviyelerinin artması yanında kırmızı kuş, sarı hedef kuşu, mavi bölünen kuş, yumurtası patlayan beyaz kuş ve kendisi patlayan siyah kuş oyunda yerini alıyor. Ekstra olarak gümüş kuş var ki ekrana tıkladığınız yerde parende atarak ne varsa yakıp yıkıyor. Bu ilerleyen bölümlerde açılıyor.





Bölümlerde zamanla çeşitli vantilatör tarzı yön değiştirici engeller veya portallar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan yararlanmak için çeşitli stratejiler geliştirmelisiniz. Ayrıca yuttuğunu tüküren çiçekler de darda kaldığınız durumda imdadınıza yetişebiliyor. Çiçeğin bazen bir bossu yutarak tükürdüğüne şahit oldum.





Arena modu ise bir bölüm içerisinde kartlarınız yettiği kadar oyun oynadığınız ve puan kazandığınız bir mod olarak öne çıkıyor. Günlük Arena mücadelelerinde elde ettiğiniz puanlarla sıralamaya giriyor ve ödül kazanabiliyorsunuz. Arena süresi içerisinde defalarca bölüm oynamanız mümkün.





Oyunda Türkçe'nin iyi yerleştirilmesi, animasyonların daha canlı ve ilgi çekici olması, grafiklerin göze hitap ediyor oluşu Angry Birds 2'nin iyi yönleri durumunda. Kötü yönleri olarak oyun biraz daha zorlayıcı hale gelmiş diyebilirim. Ancak oyunun ilk izlenimleri oldukça iyi ve ilk nesilden daha iyi bir yapım olduğunu söyleyenlerin sayısı da az değil.



