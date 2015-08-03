Angry Birds 2 indirme sayısı 10 milyonu geçti

İndirmeye sunulduğu ilk 12 saatte 1 milyon indirme rakamına ulaşan Rovio'nun yeni yapımı Angry Birds 2, beklentileri boşa çıkarmayacak gibi görünüyor. Oyun ivmesini artırdı.





Rovio tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 5 gün sonunda Angry Birds 2 10 milyon indirme rakamını geride bıraktı. Bu da günlük ortalama 2 milyon civarında bir indirme sayısına karşılık geliyor.





Oyunseverlerden olumlu yorumlar alan Angry Birds 2, bu ivmesini korursa ay bittiğinde 60 milyon rakamını geçmiş olacak. Elbette indirme rakamlarının Rovio'ya mali açıdan doğrudan bir yararı yok zira oyun ücretsiz olarak indirmeye sunulmuştu.





Rovio'nun asıl geliri oyun içi elmas, can ve kuş kartı satışı ile elde ediliyor. Ancak bu 10 milyon rakamı içerisinde ne kadarının satın alım gerçekleştirdiği açıklanmadı. Eğer indirme rakamları satın alımlara olumlu yansırsa firma uzun süre sonra mali tablolarında düzelme yaşayabilir. Zira son iki yıldır gerek hediyelik eşya satışı gerekse de oyun gelirleri açısından düşüş sözkonusuydu. Oyunun incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.