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Angry Birds 2 indirme sayısı 10 milyonu geçti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds 2 indirme sayısı 10 milyonu geçti

İndirmeye sunulduğu ilk 12 saatte 1 milyon indirme rakamına ulaşan Rovio'nun yeni yapımı Angry Birds 2, beklentileri boşa çıkarmayacak gibi görünüyor. Oyun ivmesini artırdı. 

Rovio tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 5 gün sonunda Angry Birds 2 10 milyon indirme rakamını geride bıraktı. Bu da günlük ortalama 2 milyon civarında bir indirme sayısına karşılık geliyor. 

Oyunseverlerden olumlu yorumlar alan Angry Birds 2, bu ivmesini korursa ay bittiğinde 60 milyon rakamını geçmiş olacak. Elbette indirme rakamlarının Rovio'ya mali açıdan doğrudan bir yararı yok zira oyun ücretsiz olarak indirmeye sunulmuştu. 

Rovio'nun asıl geliri oyun içi elmas, can ve kuş kartı satışı ile elde ediliyor. Ancak bu 10 milyon rakamı içerisinde ne kadarının satın alım gerçekleştirdiği açıklanmadı. Eğer indirme rakamları satın alımlara olumlu yansırsa firma uzun süre sonra mali tablolarında düzelme yaşayabilir. Zira son iki yıldır gerek hediyelik eşya satışı gerekse de oyun gelirleri açısından düşüş sözkonusuydu. Oyunun incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

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Nerevarine 4 yıl
Oyun yapıncıları artık nasıl para kazanacağını biliyor. Oyunu ücretsiz sun. Bir ton gereksiz uygulama alımı ekle.
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gkhnkrts7 4 yıl
Markette 5M yazıyordu sanırım... ve aynen yukarda dendigi gibi bi de beğenilmeme veya silinme sayısını versinler.oyun sözde ücretsiz ama her halta para istio, firma tam paragöz olmuş...
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eku123 4 yıl
Yakında ücret getirirler diye düşünüyorum
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Milosivic 4 yıl
adamlar yapıyo
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lordinas 4 yıl
akşam indirelim bakalım nasıl olmuş
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Castieello 4 yıl
Giriş kısmında güzel olduğu anlaşılıyor ama telefon açmadı yarın bir daha denerim
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ekotim 4 yıl
bence gayet basarılı ama.ilk oyuna göre temel olrak aynı ama daha detaylandırılmış hali diyebiliriz.
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TriLi 4 yıl
Rovio paçayı kurtaracak gibi gözüküyor.
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kadirirdem 4 yıl
ben 2. yi begendim oynuyorum boş zamanlarda güzel olmuş ilk seriye göre gayet iyi....
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Hyperior 4 yıl
ilk seriden fazla bi tarz denediklerini bariz belli ama nedense ısınamadım
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fx3169 4 yıl
Bir de geri kaldırma sayısını ya da ortalama oynama süresini verseler.Çinli firmaların şu kadar ön sipariş aldık dediği gibi en son örneği "Oneplus 2 davetiye başvurusu 1 milyonu geçti"
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