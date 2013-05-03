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Angry Birds Friends, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds Friends, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

Facebook kullanıcılarının yakından tanıdığı Angry Birds Friends, Android ve iOS platformu için de yayınlandı.

Facebook'un alt yapısını kullanarak seriye sosyal bir yön kazandıran Angry Birds Friends, haftalık puan tablolarıyla arkadaşlar arasındaki rekabeti üst seviyede tutuyor. Masaüstü versiyonuyla eş zamanlama özelliğine de sahip olan Angry Birds Friends'i oynamak için internet bağlantısı ve Facebook üyeliği gerekiyor. 

Rovio'nun üçüncü taraf kişilerin reklamlarına yer verdiği yapımın ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulduğunu da belirtelim.



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Çaylanan Adam 6 yıl
İlk oyun haric digerlerini oynamadim ve oynamam.
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Smile75 6 yıl
Ben hala severek oynuyorum ve bütün serilerieni hem iPhone hem de iPad'e ayrı ayrı teker tker indirdim ve bitirdim. 2 tane oyun bile gelse yine güncellerim. Zaten bu Friends meselesi seven kişiler için bölüm beklemeden online her an oynayabilmek.
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swat882 6 yıl
kızgın kuş devri çokdan kapandı
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erdem552 6 yıl
Bencu bu oyun insanlar için bir hevesti. Artık eski ilgiyi göreceğini sanmam. İlk angry birds oyunundan sonrakileri kurmayı bırak oynamadım bile. Yani eski ilgiyi göreceğini sanmıyorum...
Yada bana öyle geliyor bilemiyorum...
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K.can.tas 6 yıl
İnsanlar bu oyunu oynamasada sanki telefonunda bulundurmak zorunluymuş gibi hissediyor
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