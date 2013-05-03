Angry Birds Friends, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı





Facebook kullanıcılarının yakından tanıdığı Angry Birds Friends, Android ve iOS platformu için de yayınlandı.





Facebook'un alt yapısını kullanarak seriye sosyal bir yön kazandıran Angry Birds Friends, haftalık puan tablolarıyla arkadaşlar arasındaki rekabeti üst seviyede tutuyor. Masaüstü versiyonuyla eş zamanlama özelliğine de sahip olan Angry Birds Friends'i oynamak için internet bağlantısı ve Facebook üyeliği gerekiyor.





Rovio'nun üçüncü taraf kişilerin reklamlarına yer verdiği yapımın ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulduğunu da belirtelim.







