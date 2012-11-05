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Angry Birds Star Wars için yeni bir oynanış videosu daha yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,1b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds ve Star Wars evrenini buluşturan yeni oyunu Angry Birds Star Wars'ı geçtiğimiz ay duyuran Rovio, yapıma ait tanıtım videolarını YouTube kanalı üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Yapımcı tarafından yayınlanan son video ise, yaklaşık bir dakika uzunluğunda oyunun oynanışı hakkında daha net fikir veren oynanış videosu.

Söz konusu videoya baktığımızda yapımın daha önce yayınlanan oynanış videosundan sahnelerin de bulunduğu görülürken, lazer toplarıyla kızgın kuşlarımıza karşı savunma yapan kuleler dikkat çekiyor. Star Wars evreninin karakterlerinin Angry Birds evrenine uyarlanmış halleri ve bunların kulladığı yeteneklerinde oldukça başarılı bir şekilde yansıtıldığı görülüyor. 

Klasik Angry Birds ve Angry Birds Space'e benzer bölüm yapılarına sahip yapımın nasıl bir oyun deneyimi sunacağını 8 Kasım tarihinde göreceğimizi belirtmekte fayda var. Ek olarak, oynanış videosunun sonunda karşımıza çıkan Millenium Falcon'un bölümü geçmenizi sağlayan bir bonus içerik olarak rol üstlenmesini bekliyoruz. 

http://www.youtube.com/user/RovioMobile/ Yorum Yaz
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Mulsanne 7 yıl
App Store'dan kontor ile alisveris yapabilseydik iyi olurdu
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SANALKAPTAN 7 yıl
İlk birkaç bölüm klasik vur öldür tarzı ama ışın kılıcı ve lazer silahı açılınca isler değişiyor. Hele birde uzaya çıkınca çok daha zevkli. C-3PO bonus bölümleri çok güzel. Benim gibi star Wars fanları için muhteşem bir oyun. Angry birds space ten daha zevkli ve eğlenceli. Sırada prenses Leia , r2d2 ve Chewbacca var. Parasını hak eden oyunlardan.
2 Yanıt Yanıtla +1
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yqtcn 7 yıl SANALKAPTAN
SANALKAPTAN

İlk birkaç bölüm klasik vur öldür tarzı ama ışın kılıcı ve lazer silahı açılınca isler değişiyor. Hele birde uzaya çıkınca çok daha zevkli. C-3PO bonus bölümleri çok güzel. Benim gibi star Wars fanları için muhteşem bir oyun. Angry birds space ten daha zevkli ve eğlenceli. Sırada prenses Leia , r2d2 ve Chewbacca var. Parasını hak eden oyunlardan.

O zaman hemen indirmeye başlıyoruz
Sağol bilgilendirme için
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OKANATLI 7 yıl SANALKAPTAN
SANALKAPTAN

İlk birkaç bölüm klasik vur öldür tarzı ama ışın kılıcı ve lazer silahı açılınca isler değişiyor. Hele birde uzaya çıkınca çok daha zevkli. C-3PO bonus bölümleri çok güzel. Benim gibi star Wars fanları için muhteşem bir oyun. Angry birds space ten daha zevkli ve eğlenceli. Sırada prenses Leia , r2d2 ve Chewbacca var. Parasını hak eden oyunlardan.

Yorum için teşekkürler hemen instalus a bakayım.
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SANALKAPTAN 7 yıl
Oyun AppStore a geldi. Normal versiyon 1.79tl İpad için HD versiyon 5,49tl. İndirdim. Bakalım nasılmış. Bir kaç saat sonra görüşmek üzere. :)
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SuspectT 7 yıl SANALKAPTAN
SANALKAPTAN

Oyun AppStore a geldi. Normal versiyon 1.79tl İpad için HD versiyon 5,49tl. İndirdim. Bakalım nasılmış. Bir kaç saat sonra görüşmek üzere. :)

Linki varmı ben henüz göremiyorum da ?
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MAVİT 7 yıl
vitor reis
Mavit bey sizden fiyat konusunda tahminlerinizi alabilirmiyim

Daha önceki Angry Birds oyunlarında karşılaştığımız fiyatlandırma politikasının uygulanacağını düşünüyorum. Yani Android platformunda ücretsiz, iOS'te 1.79 TL'lik bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz.
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vitor reis 7 yıl
Mavit bey sizden fiyat konusunda tahminlerinizi alabilirmiyim
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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