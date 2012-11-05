Angry Birds Star Wars için yeni bir oynanış videosu daha yayınlandı

Angry Birds ve Star Wars evrenini buluşturan yeni oyunu Angry Birds Star Wars'ı geçtiğimiz ay duyuran Rovio, yapıma ait tanıtım videolarını YouTube kanalı üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Yapımcı tarafından yayınlanan son video ise, yaklaşık bir dakika uzunluğunda oyunun oynanışı hakkında daha net fikir veren oynanış videosu.





Söz konusu videoya baktığımızda yapımın daha önce yayınlanan oynanış videosundan sahnelerin de bulunduğu görülürken, lazer toplarıyla kızgın kuşlarımıza karşı savunma yapan kuleler dikkat çekiyor. Star Wars evreninin karakterlerinin Angry Birds evrenine uyarlanmış halleri ve bunların kulladığı yeteneklerinde oldukça başarılı bir şekilde yansıtıldığı görülüyor.





Klasik Angry Birds ve Angry Birds Space'e benzer bölüm yapılarına sahip yapımın nasıl bir oyun deneyimi sunacağını 8 Kasım tarihinde göreceğimizi belirtmekte fayda var. Ek olarak, oynanış videosunun sonunda karşımıza çıkan Millenium Falcon'un bölümü geçmenizi sağlayan bir bonus içerik olarak rol üstlenmesini bekliyoruz.

http://www.youtube.com/user/RovioMobile/