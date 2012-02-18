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Angry Birds bu kez Space ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,8b
1
41
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayınlandıktan kısa bir süre sonra fenomen haline gelen ve en popüler mobil oyun ünvanını hak eden Angry Birds firması Rovio'yu da devler arasına sokmayı başardı. Seasons eklentisiyle oyuna daha eğlenceli bölümler ekleyen Rovio son olarak Rio eklentisiyle farklı alanlara da açılım yapmıştı.
Rio eklentisi için 20th Century Fox ile işbirliği yapan Rovio aynı adlı bir animasyon filmini gösterime sokmuştu. Ayrıca oyun tüm mobil platformlar ile masaüstü platformlar ve sosyal ağlarda da yerini aldı. Angry Birds lisanslı hediyelik ürünler ve aksesuarların satışına başlandı.
Rovio popüler yapımı için şimdi de Space adlı yeni bir paket hazırlıyor. 22 Mart'ta yayınlanacak paket için detaylı bilgi bulunmuyor. Sadece NASA ve National Geographic partner listesinde yerini aldı. Tanıtım videosundan da oyunun uzayda geçen bir versiyon olduğu ve doğal olarak bazı fizik kurallarının değişeceği yorumunu yapmak mümkün. Hatta bunlardan ikisinin sıfır yer çekimi ve ışık hızında yıkım özelliği olacağı belirtiliyor.
Space eklentisinin yayını ise oldukça gösterişli olacak. Oyun, animasyon, yayıncılık ve perakende alanlarının hepsinde Space hamlesini görebileceğiz. Eklentinin resmi sayfası http://space.angrybirds.com/teaser1/ şeklinde.



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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
fatihcanery
artık kısır döngü oldu,kendini tekrar edecek yine.sadece kuşlar değişir vurdukları sey değişir.güzel olan seyi sürdürüp soğutmanın anlamı yok ama yine de görmek lazım belki yanıltırlar beni

Adamlar bu fikirden milyar dolarlık şirket çıkarttı. Hala eleştiri sürekli eleştiri. Bıktım şu Ekşi sözlük yazarı triplerinden. Bi kerede başarıyı takdir edin be kardeşim. Ne istiyorsun yani kuşları elimizle mi fırlatalım? Gerçek kuş mu kullanılsın?
fatihcaneryartık kısır döngü oldu,kendini tekrar edecek yine.sadece kuşlar değişir vurdukları sey değişir.güzel olan seyi sürdürüp soğutmanın a...
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emiLL 7 yıl
CWaRRioR
cagataykoroglu
fatihcaneryartık kısır döngü oldu,kendini tekrar edecek yine.sadece kuşlar değişir vurdukları sey değişir.güzel olan seyi sürdürüp soğutmanın anlamı yok ama yine de görmek lazım belki yanıltırlar beni
Adamlar bu fikirden milyar dolarlık şirket çıkarttı. Hala eleştiri sürekli eleştiri. Bıktım şu Ekşi sözlük yazarı triplerinden. Bi kerede başarıyı takdir edin be kardeşim. Ne istiyorsun yani kuşları elimizle mi fırlatalım? Gerçek kuş mu kullanılsın?
Başarılarını ya da kazandıkları parayı eleştiren yok zaten. Ortaya koydukları fikrin suyu çıkardılar. Bir fikir ortaya koyup bununla şirket kurdun diye üzerinden 100 farklı varyasyonunu yaparsan eleştirilirsin doğal olarak...Bir de trip olaylarına falan girmişsin. Sen memnunsan aynı şeylerin ısıtılıp önüne gelmesinden başkasına dil uzatma en azından. Güzel bir oyunu suyunu çıkarmak suretiyle bozuyorlar bana göre.

adamlar zamanında araba üretip iyi para kazandılar
sene 2012 hala araba üretiyolar
artık birilerinin araba üreticilerini uyarması lazım
CWaRRioRcagataykoroglufatihcaneryartık kısır döngü oldu,kendini tekrar edecek yine.sadece kuşlar değişir vurdukları sey değ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 5 yıl
Angry Birds (Türkçe: Kızgın Kuşlar) Finlandiya merkezli Rovio Mobile tarafından mobil cihazlar için geliştirilen oyun. Aralık 2009'da Apple iOS için geliştirilen oyun daha sonra diğer platformlara da port edilmiştir.[2] Örneğin Facebook'ta oynanabilir, İnternet sitelerinden demoları yüklenebilir ve Google Chrome kullanıcılarına özel, Web Mağazasından Chrome'a eklenebilir. Oyun, yeşil domuzların kuşların yumurtalarını çalmasıyla başlar. Buna sinirlenen kuşlar domuzları yok etmeye çalışırlar.
Oyunda amaç sahip olduğunuz kuşları sapanla fırlatarak domuzları öldürmektir. Rio sürümde ise hapis kuşları serbest bırakmak veya maymunları öldürmektir. Bazı bölümlerde gizli altın yumurtalar vardır. Yumurtaları toplayarak yeni bölümler açılabilir. Bazı bölümlerde domuzların kaskı vardır, bu domuzları öldürmek daha zordur.
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masaüçyarımsaat 7 yıl
güzel oyun
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ZeoMast3r 7 yıl
hiç birisi orjinalinin yerini tutmuyor. oyuntc.com/... buradaki oyundan sonraki çıkardıkları pek tutmadı.
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-gg- 7 yıl
sırf fenomen olduğu için telefonuna yükleyenler var. ben en fazla 5dk oynadım şu angryi başkada oynamadım ısınamadım çünkü
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Microfix 7 yıl
Sapani bile guzel. :D
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BurakTirpanli 7 yıl
Adamlar milyon dolarlar kazandılar bu işten. Onlar için tutku olacaktır artık bu.
Hayran oldum şu oyuna ya.
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E_Aydin35 7 yıl
Ya oyunu en başta değerli bir kitle oynarsa yaygınlaşır adamlar bakar sever ,sevmese bile aa bu çok oynanılıyo benım burada karıyer yapmam lazım ayakları ıle hallederler.:)
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tanreall 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Ya oyunu en başta değerli bir kitle oynarsa yaygınlaşır adamlar bakar sever ,sevmese bile aa bu çok oynanılıyo benım burada karıyer yapmam lazım ayakları ıle hallederler.:)

Dünya'nın en popüler mobil içeriği Angry Birds, çok yaygın zaten. iOS ve Android'den sonra Google+'da oynanabiliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Hull !!! :)
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
carnador
En son Aslantepede görmüştük onları


:)
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Espa 7 yıl
Bir sezonun yarısına kadar gelince sıkıyor genelde.
Ama bir oyundan bu kadar para kazanmaları gerçekten takdir edilecek bir şey
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xLmNt13 7 yıl
Adamlar milyarları götürdü :P
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musti545 7 yıl
en güzeli rio
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tanreall 7 yıl
Bekliyorduk böyle bir şey, çok hoş bir oyun bu yahu.
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