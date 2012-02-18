Angry Birds bu kez Space ile geliyor

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra fenomen haline gelen ve en popüler mobil oyun ünvanını hak eden Angry Birds firması Rovio'yu da devler arasına sokmayı başardı. Seasons eklentisiyle oyuna daha eğlenceli bölümler ekleyen Rovio son olarak Rio eklentisiyle farklı alanlara da açılım yapmıştı.

Rio eklentisi için 20th Century Fox ile işbirliği yapan Rovio aynı adlı bir animasyon filmini gösterime sokmuştu. Ayrıca oyun tüm mobil platformlar ile masaüstü platformlar ve sosyal ağlarda da yerini aldı. Angry Birds lisanslı hediyelik ürünler ve aksesuarların satışına başlandı.

Rovio popüler yapımı için şimdi de Space adlı yeni bir paket hazırlıyor. 22 Mart'ta yayınlanacak paket için detaylı bilgi bulunmuyor. Sadece NASA ve National Geographic partner listesinde yerini aldı. Tanıtım videosundan da oyunun uzayda geçen bir versiyon olduğu ve doğal olarak bazı fizik kurallarının değişeceği yorumunu yapmak mümkün. Hatta bunlardan ikisinin sıfır yer çekimi ve ışık hızında yıkım özelliği olacağı belirtiliyor.



Space eklentisinin yayını ise oldukça gösterişli olacak. Oyun, animasyon, yayıncılık ve perakende alanlarının hepsinde Space hamlesini görebileceğiz. Eklentinin resmi sayfası http://space.angrybirds.com/teaser1/ şeklinde.





