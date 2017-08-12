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Angry Birds bu kez renk eşleştiriyor

Renk eşleşme türünden hoşlananlar için Rovio’nun yeni bir sürprizi var. Angry Birds Match oyunu, kızgın kuşlarımızı bu kez renk eşleştirme macerasına sürüklüyor.
1 yıl
1,9b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Eski parlak günlerine geri dönebilmek adına Angry Birds serisini klasik çizgisinden çıkararak farklı türlere de dokunduran Finli Rovio, bu kez renk eşleştirme ile karşımızda. Angry Birds Match ön kayıtlara başladı.

Yeni tecrübe

Renk eşleştirme türü genelde beğenilen bir tür. Buna eğlenceli içerikler de eklendiğinde oyuncuyu uzun süre ekran başında tutacak hale gelebiliyor. Angry Birds Match oyunu da bunu temel almış.

Oyunda temel amaç renkleri eşleştirerek verilen görevleri yerine getirmek. Dört ve dörtten fazla renk eşleştirdiğinizde kızgın kuşlar ortaya çıkıyor. Her birinin farklı bir yeteneği var. Kırmızı olan tek satır veya sütunu temizlerken, sarı olan satır ve sütunu aynı anda temizliyor. Bomba kuşu ise ikişer satır veya sütun siliyor.

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Kendine özgü animasyonlar ve karakter hareketleri ile eğlenceli bir yapım olan Angry Birds Match toplam 1000 bölüm sunuyor. Belirli bölümlerde yavru kuşlar açılıyor ve hediyeler dağıtıyor. Ayrıca paralarınızla da güçlendirmeler alabiliyorsunuz. Oyun hali hazırda ön kayıtta ve kayıt olanlara 5$ değerinde hediye paketi verilecek. Dilerseniz Apk olarak ve başka ülkelerin App Store’ları üzerinden deneyebilirsiniz.

Angry Birds Match: Google Play II App Store


 

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10ff 1 yıl
Hani apple haberi yok mu? Hayret...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Benliğini yitidi.Amacından saptı desek daha doğru olurdu.
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erdem552 1 yıl
Candy Crusha bağladılar ya şu oyunuda...
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