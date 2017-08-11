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Şu anda 1 kişi burada

Merakla beklenen Titanfall: Assault indirmeye sunuldu (Global)

Respawn Entertainment ve Nexon Mobile ortaklığı ile geliştirilen Titanfall: Assault indirmeye sunuldu. Titanfall: Assault, üs ele geçirme mantığında ilerleyen gerçek zamanlı bir strateji oyunu olmuş.
1 yıl
6b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Güncellendi: Oyun global olarak erişime açılmış durumda.  
Konsol tarafının beğenilen oyunları arasında yer alan Titanfall, Nexon Mobile işbirliği ile mobil platformlarda da yerini aldı. Titanfall: Assault, üs ele geçirme mantığında ilerleyen gerçek zamanlı bir strateji oyunu olmuş.

Tepe kamerasından

Oyunda amaç her bölümde karşı tarafın üssünü ele geçirmeye çalışmak. Bunun için elinizde bulunan asker ve Titan tarzındaki birimleri kullanıyorsunuz. Sıkıştığınız durumda Burn Cards adındaki yardımcı kartlar roket, roket yağmuru, sentry gibi birimler de hazır oluyor.

Birimleri sürükle bırak yöntemiyle alana indirdikten sonra gerisini yapay zeka hallediyor. Siz Burn Cards birimleri ile kritik noktaları ateş altına alıyorsunuz. Bunun haricinde oyunda bir kontrol bulunmuyor.

Clash Royale tarzında bir zaman metresinin olduğu oyunda sahaya sürdüğünüz birimleri iyi seçmeniz gerekiyor. Bir anda yüksek zaman metresi isteyen birimi sürdüğünüzde üs noktalarını korumanız imkansız hale gelebiliyor. Oyun ağırlıklı olarak PvP tarzında oynanıyor.

Ayrıca Bkz. "Rival Tactics: Clash Royale’e rakip geldi"

Titanfall serisinden hoşlananların beğeneceği oyun sürekli bir aksiyon sunuyor. Kazandığınız paralarla birimlerinizi ve kartlarınızı güçlendirebiliyorsunuz, yeni birimler açabiliyorsunuz. Oyun şimdilik Filipinler’de ancak mağaza değiştirerek veya harici kaynaklardan kurulum dosyalarını bulabilirsiniz.

App Store linki için tıklayınız

 

 

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PeTeRPaNN 1 yıl
oyunu neden app store da göremiyorum nasıl indirebilirim?
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DH Misafiri 2 yıl
note 4 uyumlu değil !
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iTrailblazer 2 yıl
Eline sağlık güzel inceleme teşekkürler
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hector_1990 2 yıl
halo wars mobile versiyonu olmuş
zevkler ve renkler gibi diyecek birşey yok
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