Merakla beklenen Titanfall: Assault indirmeye sunuldu (Global)

Güncellendi: Oyun global olarak erişime açılmış durumda.

Konsol tarafının beğenilen oyunları arasında yer alan Titanfall, Nexon Mobile işbirliği ile mobil platformlarda da yerini aldı. Titanfall: Assault, üs ele geçirme mantığında ilerleyen gerçek zamanlı bir strateji oyunu olmuş.

Tepe kamerasından

Oyunda amaç her bölümde karşı tarafın üssünü ele geçirmeye çalışmak. Bunun için elinizde bulunan asker ve Titan tarzındaki birimleri kullanıyorsunuz. Sıkıştığınız durumda Burn Cards adındaki yardımcı kartlar roket, roket yağmuru, sentry gibi birimler de hazır oluyor.

Birimleri sürükle bırak yöntemiyle alana indirdikten sonra gerisini yapay zeka hallediyor. Siz Burn Cards birimleri ile kritik noktaları ateş altına alıyorsunuz. Bunun haricinde oyunda bir kontrol bulunmuyor.

Clash Royale tarzında bir zaman metresinin olduğu oyunda sahaya sürdüğünüz birimleri iyi seçmeniz gerekiyor. Bir anda yüksek zaman metresi isteyen birimi sürdüğünüzde üs noktalarını korumanız imkansız hale gelebiliyor. Oyun ağırlıklı olarak PvP tarzında oynanıyor.

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Titanfall serisinden hoşlananların beğeneceği oyun sürekli bir aksiyon sunuyor. Kazandığınız paralarla birimlerinizi ve kartlarınızı güçlendirebiliyorsunuz, yeni birimler açabiliyorsunuz. Oyun şimdilik Filipinler’de ancak mağaza değiştirerek veya harici kaynaklardan kurulum dosyalarını bulabilirsiniz.

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