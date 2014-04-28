Angry Birds karda düşüş yaşıyor





Son yılların fenomen oyun serisi olan ve yapımcısını dünya oyun devlerinden birisi haline getiren Angry Birds, gelir anlamında da firmaya tarihinin en parlak dönemlerini yaşatmıştı. Ancak 2013 yılının geride kalması ile firmadan tehlike sinyalleri gelmeye başladı.





2013 yılı mali raporuna göre Rovio 156 milyon Avro gelir elde etti. 2012 yılına göre artış kaydeden Rovio bununla birlikte maliyet dengesini iyi tutturamadı. Firmanın brüt karı 36.5 milyon Avro olurken, net karı 26.9 milyon Avro olarak gerçekleşti. Her iki kategori de önceki yıla göre yüzde 50 azalma gösterdi.





Rovio'nun gelirlerinin yarısı tema parkı ve lisanslı ürün satışından elde ediliyor. Kalan yarısı da oyun satışlarından geliyor. Ancak geçen yıl oyun gelirlerinde bariz bir düşüş yaşandı. Bu bakımdan Rovio bunun önüne geçmek için son dönemde free-to-play tarzını benimsiyor.





Gelirin yeterince artmaması geçen yıl yapısal olarak büyüyen firmanın karının azalmasına neden oldu. Bu nedenle büyüme hızı olarak King gibi diğer popüler üreticilerin gerisinde kalmaya başladı. Yeni bir animasyon stüdyosu da kuran Rovio'nun bu yıl mali tabloyu nasıl dengeleyeceği mesakla bekleniyor.

http://www.rovio.com/en/news/press-releases/495/rovio-entertainment-reports-2013-financial-results/