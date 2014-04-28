Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds karda düşüş yaşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
245
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Angry Birds karda düşüş yaşıyor

Son yılların fenomen oyun serisi olan ve yapımcısını dünya oyun devlerinden birisi haline getiren Angry Birds, gelir anlamında da firmaya tarihinin en parlak dönemlerini yaşatmıştı. Ancak 2013 yılının geride kalması ile firmadan tehlike sinyalleri gelmeye başladı.

2013 yılı mali raporuna göre Rovio 156 milyon Avro gelir elde etti. 2012 yılına göre artış kaydeden Rovio bununla birlikte maliyet dengesini iyi tutturamadı. Firmanın brüt karı 36.5 milyon Avro olurken, net karı 26.9 milyon Avro olarak gerçekleşti. Her iki kategori de önceki yıla göre yüzde 50 azalma gösterdi.

Rovio'nun gelirlerinin yarısı tema parkı ve lisanslı ürün satışından elde ediliyor. Kalan yarısı da oyun satışlarından geliyor. Ancak geçen yıl oyun gelirlerinde bariz bir düşüş yaşandı. Bu bakımdan Rovio bunun önüne geçmek için son dönemde free-to-play tarzını benimsiyor. 

Gelirin yeterince artmaması geçen yıl yapısal olarak büyüyen firmanın karının azalmasına neden oldu. Bu nedenle büyüme hızı olarak King gibi diğer popüler üreticilerin gerisinde kalmaya başladı. Yeni bir animasyon stüdyosu da kuran Rovio'nun bu yıl mali tabloyu nasıl dengeleyeceği mesakla bekleniyor.  

http://www.rovio.com/en/news/press-releases/495/rovio-entertainment-reports-2013-financial-results/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
abrenax 5 yıl en beğenilen
Belli bir süreden sonra sıkıyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
her güzel şeyin bir sonu vardır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SahiNN1 5 yıl
hala oynayanı varmı angry birds'ün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 5 yıl
tek atımlık silahları var.Onla da biryere kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 5 yıl
Angry Birds Epic ile tekrardan eski gunlere dogru gidisat yakalarlar diye tahmin ediyorum. Bu zamana kadar kusu koy sapan at ile geldiler bu sekilde daha ne kadar gidebilirlerdi ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kotaless 5 yıl
Karda düşüş yaşıyor, yağmurda yükseliş...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adını nick koydum 5 yıl Kotaless
Kotaless
Karda düşüş yaşıyor, yağmurda yükseliş...


yükSELiş, yükfırtına iş



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.Fernandes 5 yıl
Farkli yapimlar lazim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
İnsanı bu kadar baymak yerine farklı oyunlara ağırlık verseydi hala zirvede olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 5 yıl en beğenilen
Belli bir süreden sonra sıkıyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Çok sıktı artık her yıl aynı şey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
245 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve Rovio
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Özel: Yeni Casper Store ve Kampanyalar! 5 yıl Oppo Find 7a'yı kutusundan çıkartıyoruz "DH Özel video" 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 28 Nisan Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
3 SINAVDA BAŞARISIZ OLDU BABASININ
DH Forum
Kadınlar erkekler kadar sevebilir mi?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim