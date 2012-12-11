Angry Birds sinema filmi 2016 yılında gösterime girecek





Mobil oyun sektöründe 3 yılını geride bırakan ve pek çok yeniliğe öncülük eden Angry Birds, uzun metrajlı filmine 2016 yılında kavuşuyor.





Rovio tarafından yapılan açıklamada, 2016 yaz döneminde gösterime girecek olan Angry Birds filmi için ünlü yapımcı John Cohen ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. John Cohen; Ice Age, Alvin and the Chipmunks, Robots gibi yapımlarda görev almıştı. Baş yapımcı ise Iron Man'de de görev alan David Maisel olacak. Filmin tüm süreci Rovio finansörlüğünde ve kontrolünde yürüyecek.





John Cohen, filmin araştırması için yıllardır oynadığı Angry Birds oyunlarını kullanacağını ve ortaya iyi bir tecrübe çıkaracağını belirtiyor.









Angry Birds için ilk animasyon filmi Rio geçen yıl gösterime girmişti.

http://www.slashgear.com/angry-birds-movie-to-be-produced-by-despicable-mes-john-cohen-will-release-in-2016-11260376/