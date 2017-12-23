Anket: 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları seçiyoruz

Teknoloji Editörü
Yıl içerisinde hemen hemen her bütçeye uygun akıllı telefonlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle yerli firmalarımızın üretmiş olduğu cihazlar kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görmekte.
DonanımHaber olarak her bütçe için yılın en iyi akıllı telefonlarını seçiyoruz. Bugünkü listemizin konuklarıysa 2000 TL altı fiyat bandındaki akıllı telefonlar. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi 2000 TL altı fiyat etiketine sahip akıllı telefonu hep birlikte seçelim.
General Mobile GM6
Samsung Galaxy A7 2017
Xiaomi Mi Note 3
Vestel Z10
Casper VIA F1
2017 yılının 2000 TL altı en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz Oy Ver 7877 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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1999 ne zamandır 2000 üstü oldu :/
Edit: Ayrıca Galaxy A7 2017'niin resmi fiyatı da 2199TL. Bir şeyi de alavere dalavere yapmadan yapın yahu.