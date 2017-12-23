Anket: 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları seçiyoruz

Yıl içerisinde hemen hemen her bütçeye uygun akıllı telefonlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle yerli firmalarımızın üretmiş olduğu cihazlar kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görmekte.

DonanımHaber olarak her bütçe için yılın en iyi akıllı telefonlarını seçiyoruz. Bugünkü listemizin konuklarıysa 2000 TL altı fiyat bandındaki akıllı telefonlar. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi 2000 TL altı fiyat etiketine sahip akıllı telefonu hep birlikte seçelim.

General Mobile GM6

Samsung Galaxy A7 2017

Xiaomi Mi Note 3

Vestel Z10

Casper VIA F1

2017 yılının 2000 TL altı en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz General Mobile GM6 Vestel Z10 Casper VIA F1 Samsung Galaxy A7 2017 Nokia 6 Huawei P10 Lite Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi Mi A1 Xiaomi Redmi Note 4 Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 7877 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının 2000 TL altı en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz General Mobile GM6 Vestel Z10 Casper VIA F1 Samsung Galaxy A7 2017 Nokia 6 Huawei P10 Lite Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi Mi A1 Xiaomi Redmi Note 4 Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Anket Sonlandı 7877 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının 2000 TL altı en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz 4% General Mobile GM6 341 oy 4% Vestel Z10 342 oy 3% Casper VIA F1 226 oy 19% Samsung Galaxy A7 2017 1474 oy 5% Nokia 6 377 oy 14% Huawei P10 Lite 1140 oy 27% Xiaomi Mi Note 3 2156 oy 6% Xiaomi Mi A1 505 oy 8% Xiaomi Redmi Note 4 647 oy 8% Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) 669 oy 7877 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön