Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anket: 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları seçiyoruz

DonanımHaber takipçileri yılın en iyi ürünlerini seçiyor. Akıllı telefon kategorisinde son olarak 2000 TL altı fiyat bandındaki en iyi akıllı telefonları seçiyoruz. Gelin hep birlikte karar verelim.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,7b
1
48
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yıl içerisinde hemen hemen her bütçeye uygun akıllı telefonlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle yerli  firmalarımızın üretmiş olduğu cihazlar kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görmekte.
DonanımHaber olarak her bütçe için yılın en iyi akıllı telefonlarını seçiyoruz. Bugünkü listemizin konuklarıysa 2000 TL altı fiyat bandındaki akıllı telefonlar. Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi 2000 TL altı fiyat etiketine sahip akıllı telefonu hep birlikte seçelim.

General Mobile GM6

Samsung Galaxy A7 2017

Xiaomi Mi Note 3

 

Vestel Z10

Casper VIA F1

2017 yılının 2000 TL altı en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz Oy Ver 7877 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nikomer 1 yıl en beğenilen
Xiaomi mi6!! Opsiyon olarak koyuyorum gençler gerisi sizde :)
1 Yanıt Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
hepsiburada.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1999 ne zamandır 2000 üstü oldu :/
Edit: Ayrıca Galaxy A7 2017'niin resmi fiyatı da 2199TL. Bir şeyi de alavere dalavere yapmadan yapın yahu.
hepsiburada.com/...1999 ne zamandır 2000 üstü oldu :/Edit: Ayrıca Galaxy A7 2017'niin resmi fiyat...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qooqie 1 yıl
Iphone diyen telefondan anlamıyordur. Bomboş makyajlı telefonları piyasaya veriyolar. Emin olun sadece iphone 6 nın aynısını 7 olarak verseler bu millet sıraya girer
Iphone diyen telefondan anlamıyordur. Bomboş makyajlı telefonları piyasaya veriyolar. Emin olun sadece iphone 6 nın aynısını 7 olarak verseler bu millet sıraya ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hann- 1 yıl
mi6
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vuslat3477 1 yıl
Mi note 3 bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamido 1 yıl
Mi6 güzel telefon ama şu band eksikliğinden dolayı kimse sıkıntı yaşamıyor mu.ya turkcelle mahkum bir hayat yaşayacaksın ya da tatile gittiğinde ormana gittiğinde mobil veriye en çok ihtiyacın olan yerde ortada kalacaksın.ben mi yanlış biliyorum bu işi çözemedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 1 yıl
Paralel note 5 1900 tl
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 1 yıl
Tamam çerçevelerini falan beğenmiyorsunuz da xperia XZ (resmi fiyatını bilmiyorum ama hb de 1979 TL) bu listeye girmeyi hak etmiyor mu yani? Aslında haklısınız gm vestel casper ın anıldığı bir listede veya cümlede yan yana alt alta olamaz, vazgeçtim haklısınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merfarukkk 1 yıl
1950 tl ye 128gb mi6 aldım, performans olarak note 8 ile neredeyse aynı ve listede mi6 yok ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babıesrar82 1 yıl merfarukkk
merfarukkk

1950 tl ye 128gb mi6 aldım, performans olarak note 8 ile neredeyse aynı ve listede mi6 yok ?

Nerden aldın kardeşim? Kayıtlı mı cihaz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tora 1 yıl
Xiaomi Mi6 tabi ki.
Snapdragon 835 islemcili, 6GB ram ve 64GB hafiza secenegi genelde 3000-5000₺ bandinda fakat bu telefon su an kampanyasiz 64GB 1979₺
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 1 yıl
tabiki oneplus 5 hepsiburada.com/...
her türlü önde şarj hızı olsun pil ömrü olsun ekran boyutu olsun kamera olsun bu listedeki telefonların hepsini geçiyor özellikle arayüzü ve pil süresi muhteşem xaomi mi6 da güzel cihaz fakat onepls 5 1 tık daha önde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Mi note 3 derim ama bu paraya mi 6 var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_s64 1 yıl
bu şisteye tutupta gm6 yı koyup moto z koymamak nasıl bir reklam aracıdır çözebilmiş degilim bu fiyatların altında en iyi cihaz moto z dir
dist. garantili olarak onun dısında mi5s listede yok mi note 2 listede yok m5s plus listede yok hakkatten bu anketin bagımsızlıgı tartısılır... daha bir sürü cihaz var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8723 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
donanımhaber, Popüler ve
9 etiket daha akıllı telefonlar dh MPopüler yılın en iyileri android telefonlar 2000 tl altı akıllı telefonlar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sanal gerçeklik başlığı Rusya'da ölüme neden oldu 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri 1 yıl Retinal Distrofinin genetik tedavisine FDA’dan onay geldi 1 yıl Beyaz Rusya kripto paraya vergi muafiyeti getiriyor 1 yıl Apple’ın önemli yonga mühendisi Google’a transfer oldu 1 yıl Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor 1 yıl Sadece isminde blockchain kullandı, hisseleri beşe katladı 1 yıl Oyun bağımlılığı resmi olarak rahatsızlık kabul edildi 1 yıl Edward Snowden'dan şanına yakışır bir Android uygulaması: Haven 1 yıl OnePlus 6, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla birlikte Mart ayında geliyor 1 yıl Volkswagen, elektrikli vanı e-Crafter'ın teslimatına başladı 1 yıl Bankacılık devi Goldman Sachs, Bitcoin ticaretine yeşil ışık yaktı 1 yıl 4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı 1 yıl Los Angeles'ta "uzaylı istilası" mı? SpaceX'in roketi bakın nasıl gözlemlendi 1 yıl Samsung 2. nesil 10 nm DRAM yongalarının üretimine başladı 1 yıl İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açıldı 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı sonunda piste çıktı 1 yıl Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Çin güneş enerjili yolu kullanıma sunuyor 1 yıl Yerli otomobile CEO aranıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Anket: 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları seçiyoruz Sonraki Beğenilerinizin kripto paraya dönüştüğü sosyal ağ 1 yıl Japon polis bisikletle Lamborghini kovalayıp ceza yazdı [video] 1 yıl Google'ın yeni yapay zekası fotoğrafların kalitesini değerlendiriyor 1 yıl Xiaomi Mi Max 3 daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile gelecek 1 yıl Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonu faaliyete geçti 1 yıl Yapay zekâ tabanlı Adwords danışmanı Avrupa Komisyonu’ndan hibe aldı 1 yıl Elon Musk, Mars'a göndereceği arabasının fotoğraflarını paylaştı "Şaka değil" 1 yıl Dünyanın ilk Tesla Model S limuzini ile tanışın 1 yıl Samsung yapmadan Çinliler yaptı! Karşınızda: S9 1 yıl Google Pixel 2 XL ilk izlenim l Kamerası çok iyi 1 yıl Torba yasa ile startup’lara can suyu 1 yıl Tesla fabrikasının drone ile görüntülenmesi yüzlerce Model 3'ü ortaya çıkardı 1 yıl YouTube'un iOS uygulaması artık dikey videoları tam boy oynatacak 1 yıl iPhone kullanıcıları eski iPhone modellerini yavaşlatan Apple'a dava açtı 1 yıl Civilization VI iPad için çıktı: Sadece 220 TL (!) 1 yıl Facebook sahte haberler için etiketleme uygulamasından vazgeçti 1 yıl Apple hediye sandıklarına düzenleme getirdi 1 yıl Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları 1 yıl Opera 50'ye kripto para madenciliğini engelleyecek NoCoin özelliği geldi 1 yıl Huawei'in yapay zeka teknolojileri kullanım deneyimini iyileştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim