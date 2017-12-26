Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları

2017 yılında mobil içerik mağazalarına farklı kategorilerde birçok yeni oyun eklendi. Kimisi grafik kalitesi ile öne çıkan oyunlardan kimisi de çoklu oyuncu yetenekleri ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Bu oyunlardan dikkat çekici olanlarını sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Not: Listemizi hazırlarken oyunların özellikle bu yıl içerisinde çıkış yapmış olmasını ve popülerliğini baz alarak oluşturduk.

Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz mobil oyuna karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan oyun listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi mobil oyununa siz karar verin.

Monument Valley 2

Büyüleyici bir mimari boyunca yolculuğa çıkarken anne ve çocuğuna rehberlik ettiğiniz oyun, gizemli ve hareketli mimarisiyle birlikte oyuncuyu adeta bir bulmacanın içine çekmeyi başarıyor. Türkçe dil desteği de bulunan oyunu Google Play Store ve App Store üzerinden 17,99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Rules of Survival

Rules of Survival, Playerunknown's Battlegrounds'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Uçaktan ıssız bir adaya düşen 120 silahsız oyuncu arasından birisi olacağınız oyunda, tek başınıza veya 4 kişiye kadar küçük bir takım kurarak hayatta kalma mücadelesi vermeniz isteniyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde Google Play Store ve App Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Recontact Istanbul:Eyes Of Sky

Dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olan Eyes of Sky, İstanbul'da geçen interaktif bir polisiye simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde Google Play Store ve App Store üzerinden edinebilirsiniz.

PES 2018 Pro Evolution Soccer

Sevilen futbol oyun Pro Evolution Soccer, yıl içerinde iOS ve Android platformları için indirilmeye sunuldu. Yıla damga vuran oyunlardan bir tanesi olan PES 2018 yaklaşık olarak 1.7 GB boyutunda. Oyunu ücretsiz bir şekilde Google Play Store ve App Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Bridge Constructor Portal

Diğer köprü inşaatı oyunlarından sıyrılan Bridge Constructor Portal'ın hikayesine göz atacak olursak, gözcü taretleri; asit havuzlarını ve lazer bariyerlerini aşmak, anahtar bulmacalarını çözmek ve test odalarından zarar görmeden geçmek için portallar, itici güç jeli, geri itici jel, fırlatma plakaları, küpler vb. gibi Portal araçlarından yararlanarak çeşitli engelleri geçmeyi amaçlamakta. Türkçe dil desteği de bulunan oyunu, Google Play Store ve App Store üzerinden 17,99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

2017 yılının en iyi mobil oyunlarını seçiyoruz Monument Valley 2 Rules Of Survival Bridge Constructor Portal Super Mario Run PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER Into The Dead 2 A Word Kelime Oyunu Gangstar New Orleans Recontact Istanbul:Eyes Of Sky Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 2042 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının en iyi mobil oyunlarını seçiyoruz Monument Valley 2 Rules Of Survival Bridge Constructor Portal Super Mario Run PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER Into The Dead 2 A Word Kelime Oyunu Gangstar New Orleans Recontact Istanbul:Eyes Of Sky Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Anket Sonlandı 2042 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının en iyi mobil oyunlarını seçiyoruz 16% Monument Valley 2 326 oy 28% Rules Of Survival 565 oy 6% Bridge Constructor Portal 119 oy 6% Super Mario Run 116 oy 9% PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER 181 oy 3% Into The Dead 2 59 oy 7% A Word Kelime Oyunu 134 oy 3% Gangstar New Orleans 71 oy 10% Recontact Istanbul:Eyes Of Sky 211 oy 13% Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) 260 oy 2042 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön