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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları

DonanımHaber yılın enlerini sizlerin oylarıyla belirlemeye devam ediyor. Şimdi sıra yılın en iyi mobil oyununu belirlemekte. Siz de bu karara ortak olmak isterseniz anketimize katılabilirsiniz.
1 yıl
7,9b
1
23
Mobil Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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2017 yılında mobil içerik mağazalarına farklı kategorilerde birçok yeni oyun eklendi. Kimisi grafik kalitesi ile öne çıkan oyunlardan kimisi de çoklu oyuncu yetenekleri ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Bu oyunlardan dikkat çekici olanlarını sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Not: Listemizi hazırlarken oyunların özellikle bu yıl içerisinde çıkış yapmış olmasını ve popülerliğini baz alarak oluşturduk.
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz mobil oyuna karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan oyun listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi mobil oyununa siz karar verin.

Monument Valley 2

Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları
 
Büyüleyici bir mimari boyunca yolculuğa çıkarken anne ve çocuğuna rehberlik ettiğiniz oyun, gizemli ve hareketli mimarisiyle birlikte oyuncuyu adeta bir bulmacanın içine çekmeyi başarıyor. Türkçe dil desteği de bulunan oyunu Google Play Store ve App Store üzerinden 17,99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Rules of Survival 

Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları
 
Rules of Survival, Playerunknown's Battlegrounds'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Uçaktan ıssız bir adaya düşen 120 silahsız oyuncu arasından birisi olacağınız oyunda, tek başınıza veya 4 kişiye kadar küçük bir takım kurarak hayatta kalma mücadelesi vermeniz isteniyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde Google Play Store ve App Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Recontact Istanbul:Eyes Of Sky

Dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olan Eyes of Sky, İstanbul'da geçen interaktif bir polisiye simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde Google Play Store ve App Store üzerinden edinebilirsiniz.

PES 2018 Pro Evolution Soccer

Sevilen futbol oyun Pro Evolution Soccer, yıl içerinde iOS ve Android platformları için indirilmeye sunuldu. Yıla damga vuran oyunlardan bir tanesi olan PES 2018 yaklaşık olarak 1.7 GB boyutunda. Oyunu ücretsiz bir şekilde Google Play Store ve App Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.  

Bridge Constructor Portal

Diğer köprü inşaatı oyunlarından sıyrılan Bridge Constructor Portal'ın hikayesine göz atacak olursak, gözcü taretleri; asit havuzlarını ve lazer bariyerlerini aşmak, anahtar bulmacalarını çözmek ve test odalarından zarar görmeden geçmek için portallar, itici güç jeli, geri itici jel, fırlatma plakaları, küpler vb. gibi Portal araçlarından yararlanarak çeşitli engelleri geçmeyi amaçlamakta. Türkçe dil desteği de bulunan oyunu, Google Play Store ve App Store üzerinden 17,99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.
2017 yılının en iyi mobil oyunlarını seçiyoruz Oy Ver 2042 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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A.B.D(azimBora) 1 yıl
pes 2018 pcde neyse mobilde de o.
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yyyaaannnbu 1 yıl
Recontact Istanbul gayet hoş görünüyor, deneyeceğim...
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memo13579 1 yıl
Vainglory
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DH Misafiri 1 yıl
nfs no limits
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DH Misafiri 1 yıl
Yerli oyun olması açısından A Word Kelime Oyunu diyorum..
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Mehmet_Ali61 1 yıl
her türlü play.google.com/...
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merfarukkk 1 yıl
Rules of survival Pubg den 100 kat daha stabil ve araba giderken aid kullanamamak gibi saçma şeylerde yok şöför hariç herkes kullanabiliyor 3 evden birinde mutlaka güzel silah çıkıyor 3 4 maç attım alıştım oyuna, pubg de hatırlarım 20 25 ev gezdim tüfek bulamadım adamlar peşimdeydi 3 evde bi tabanca bulamadım.
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maxmania 1 yıl
this war of mine hikayesiyle, kurgusuyla ve oyun mekanikleri ile o listedekilerin toplamından daha iyidir ama tek ve en büyük sıkıntısı herkese hitap etmemesi.
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Dreamparks 1 yıl
Arena Of Valor'un bu liste de olmaması çok büyük eksiklik.
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etrafınabakançocuk 1 yıl
Güzel liste ama bazı eksikler var gibi
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