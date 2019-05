Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları

2017 yılında mobil içerik mağazalarına farklı kategorilerde birçok yeni oyun eklendi. Kimisi grafik kalitesi ile öne çıkan oyunlardan kimisi de çoklu oyuncu yetenekleri ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Bu oyunlardan dikkat çekici olanlarını sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Not: Listemizi hazırlarken oyunların özellikle bu yıl içerisinde çıkış yapmış olmasını ve popülerliğini baz alarak oluşturduk.

Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz mobil oyuna karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan oyun listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi mobil oyununa siz karar verin.

2017 yılının en iyi mobil oyunlarını seçiyoruz Monument Valley 2 Rules Of Survival Bridge Constructor Portal Super Mario Run PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER Into The Dead 2 A Word Kelime Oyunu Gangstar New Orleans Recontact Istanbul:Eyes Of Sky Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 2042 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

