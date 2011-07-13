Anketlere göre çoğu akıllı telefon kullanıcısı cihazını tam olarak tanımıyor

İnsanlık kısa süre önce başlamış olsa da mobil yaşama çok hızlı ayak uyduruyor. Her gün yeni bir modeli piyasaya sürülen akıllı telefon ve tabletlerin satış rakamları yüz milyonları aşmış durumda. En ucuzundan en pahalısına kadar hepsi beğeniliyor ve kullanılıyor.





Ancak ABD’de yapılan ve özellikle üst seviye akıllı telefon kullananların hedef grup seçildiği ankete göre önemli oranda akıllı telefon kullanıcısı cihazlarında olmayan bir özelliği var zannediyor. Bazen perakende satıcılarındaki stand görevlilerinin de yanlış bilgi vermesiyle kullanıcıların kafası tamamen karışıyor.





ABD’li Retrevo firması; iPhone 4, yeni çıkan Blackberry veya Android modellerini kullananlara sonraki satın alacakları modelin 4G teknolojisini barındırıp barındırmayacağı sorusunu yöneltti.





Ülkemizde henüz kullanımda olmayan 4G teknolojisi 3G teknolojisinden daha yüksek hızlarda veri bağlantısı sunan bir teknoloji. 4G teknolojisi; daha geniş alan ve daha yüksek hız vaad eden kablosuz WiMAX ve 3G’nin sonraki versiyonu olan ve yine yüksek hızlarda veri bağlantısı sunan LTE (Long Term Evolution) teknolojisini kapsıyor. 4G teknolojisi günümüzde ABD, Güney Kore, Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde yaygın kullanıma sunulmuş durumda.





Alınan cevaplara göre ankete katılan iPhone 4 kullanıcılarının %34’ü zaten bir 4G’li telefon kullandıklarını belirtiyor. Ancak iPhone 4 modelinde 4G bağlantısı bulunmuyor. Bu oranın en büyük sebebi modeldeki “4” rakamı.





Blackberry kullanıcılarının %24’ü zaten bir 4G’li telefona sahip olduklarını belirtiyor. Ancak Blackberry modelleri de 4G hizmetine uyumlu değil.





Android kullanıcıları arasında ise %29 oranında cihazlarının 4G’li olduğunu düşünenler bulunuyor. 4G hizmetine uygun Android’li cihazlar piyasada bulunuyor. O bakımdan bu oran biraz daha düşük hesap edilebilir.





Anket sadece ABD sınırları içinde olsa da aslında genel olarak tüketicilerin bazen hangi özellikteki telefonu satın aldıklarının bilincinde olmadığını açıkça ortaya koyuyor.