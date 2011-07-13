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Anketlere göre çoğu akıllı telefon kullanıcısı cihazını tam olarak tanımıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,3b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanlık kısa süre önce başlamış olsa da mobil yaşama çok hızlı ayak uyduruyor. Her gün yeni bir modeli piyasaya sürülen akıllı telefon ve tabletlerin satış rakamları yüz milyonları aşmış durumda. En ucuzundan en pahalısına kadar hepsi beğeniliyor ve kullanılıyor. 

Ancak ABD’de yapılan ve özellikle üst seviye akıllı telefon kullananların hedef grup seçildiği ankete göre önemli oranda akıllı telefon kullanıcısı cihazlarında olmayan bir özelliği var zannediyor. Bazen perakende satıcılarındaki stand görevlilerinin de yanlış bilgi vermesiyle kullanıcıların kafası tamamen karışıyor.

ABD’li Retrevo firması; iPhone 4, yeni çıkan Blackberry veya Android modellerini kullananlara sonraki satın alacakları modelin 4G teknolojisini barındırıp barındırmayacağı sorusunu yöneltti. 

Ülkemizde henüz kullanımda olmayan 4G teknolojisi 3G teknolojisinden daha yüksek hızlarda veri bağlantısı sunan bir teknoloji. 4G teknolojisi; daha geniş alan ve daha yüksek hız vaad eden kablosuz WiMAX ve 3G’nin sonraki versiyonu olan ve yine yüksek hızlarda veri bağlantısı sunan LTE (Long Term Evolution) teknolojisini kapsıyor. 4G teknolojisi günümüzde ABD, Güney Kore, Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde yaygın kullanıma sunulmuş durumda.

Alınan cevaplara göre ankete katılan iPhone 4 kullanıcılarının %34’ü zaten bir 4G’li telefon kullandıklarını belirtiyor. Ancak iPhone 4 modelinde 4G bağlantısı bulunmuyor. Bu oranın en büyük sebebi modeldeki “4” rakamı.

Blackberry kullanıcılarının %24’ü zaten bir 4G’li telefona sahip olduklarını belirtiyor. Ancak Blackberry modelleri de 4G hizmetine uyumlu değil. 

Android kullanıcıları arasında ise %29 oranında cihazlarının 4G’li olduğunu düşünenler bulunuyor. 4G hizmetine uygun Android’li cihazlar piyasada bulunuyor. O bakımdan bu oran biraz daha düşük hesap edilebilir.

Anket sadece ABD sınırları içinde olsa da aslında genel olarak tüketicilerin bazen hangi özellikteki telefonu satın aldıklarının bilincinde olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

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safe-e 8 yıl en beğenilen
bu demektirki bilen bilmeyen iphone sahibi oluyor 11-12 yaşında bebelerin eline düşen bir cihaz oldu
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silver021 8 yıl
iphone 4 e 2000TL verenlere gerçekten acıyorum. İşim icabı avea bayisine bakıorum ve telefonu satıyorum. kullanıcılara genellikle samsung ürün öneriyorum yada HTC ile LG de olabiliyor. ancak çoğu kullanıcı ne dediğime bakmadan yada özelliği ne hiç bir fikri olmadan iphone 4 e atlıyor. elmayı gören ısırıyor. :) Ancak inanın bana hergün yeni bir aletle haşır neşir oluyorum içinde bana gelen en basit cihaz iphone 4 ve dünyanın parasına gidiyor ya işte içim acıyor. sırf geçende bir anne birde oğlu geldi. oğlunu tokatlamak üzereydim. çocuğa samsung galaxy S htc desire uzattım hiç bakmadı bile ne var ne yok diye. direk annesine ağladı zırladı iphone 4 aldırdı kadını batırdı. o arada baya mahçup etti kadını. Gerçektende iphone 4 için ağlayanını defalarca gördüm. ama inanın bana sırf özenmekten ileri geliyor bunlar. yoksa iphone 4 ün sadece menüden oluşan arayüzü var. adobe flash yok rezalet bir telefon. ama işte satıyor ya içim acıyor.
iphone 4 e 2000TL verenlere gerçekten acıyorum. İşim icabı avea bayisine bakıorum ve telefonu satıyorum. kullanıcılara genellikle samsung ürün öneriyorum yada H...
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0tt0m@n 8 yıl
Bukalemun
çoğu üretici firma , cihazı üretip satana kadar bir CEP TLF üreticisi konumunda ve yazılım / uygulama , oyun desteği sunmuyor .. asıl bu nedenle APLLE kazanıyor .. 4 gb alan hikaye . . . bu vergi ve kısıtlı ürün girişi ile işimiz zor . elimizde çift kameralı tlf vardı da ne oldu son 7 yıldır.?

Apple'ın satmasının nedeni destek değil. Ürünlerini elit bir tabakanın ürünleriymiş gibi pazarlamasından kaynaklanıyor.
Hani şu Regal reklamları vardı. Pahalı ve bilinen marka mı yoksa regal mi diye sordukları :D
İnsanların çoğu pahalı ve bilinen marka diyor maalesef.
Gerçektende sırf reklamlarda gördüğü için bir ürünü gerçekten ihtiyacı olmadığı halde satın alan birçok insan var.
Yakın çevremde sadece mesaj gönderip telefon etmekten başka hiçbir şekilde akıllı telefon ile işi olmayan adamın elinde galaxy S var.
Tüketim toplumu olmuş çıkmışız.
Bukalemunçoğu üretici firma , cihazı üretip satana kadar bir CEP TLF üreticisi konumunda ve yazılım / uygulama , oyun desteği sunmuyor .. asıl ...
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DH Misafiri 8 yıl
bmwm8
Bizim komşu 45-50 yaş arasında olması lazım. Gitmiş HTC Desire almış. Adamın telefonda tek yaptığı arama başka hiç birşeyini bilmiyo. Dün bana Sen bunla fotoğraf çekmesini biliyo musun dedi bende evet dedim bana öğretir misin dedi adam. Kullanmasını bilmiyosan niye o telefondan alıyosun be adam! dedim. (İçimden)

neden böyle söylüyorsun ki! sen sanki ananın karnından akıllı telefonların kullanma klavuzunu okuyup mu çıktın(!) :)
lafım sana değil, sadece insanların ne için aldıklarına bakmadan yardım istiyorsa yardım edersin ya da etmezsin! ama bırakta kendi kazancını istediği gibi harcasın tıpkı senin harcadığın gibi...
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BarGoS 8 yıl
yani en bilinçli tüketici blackberry kullananlar en cahilide iphone :)
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DH Misafiri 8 yıl
4 de 4 de diye tutturan amerikada 4 g 4 gbps i gecmiyor bizim 3 ge ondan hizli adamlar sadece reklam amerikanın en hızlı interneti 20mb evlere baglanabilen adamlar sırf reklam gidin gorun...
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DH Misafiri 8 yıl
.Herkez herşeyden anlamak yada bilmek zorunda değil değilmi?Herkezin kendine göre bir becerisi var.Denge için bu da şart.Nasıl çöpümüzü kapımızdan alacak yada inşatta çalışan insanlarada ihtiyacımız varsa buda böyle....o yüzden Yadırgamamak lazım.farkındalık yaratalım yeter...
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Deníz 8 yıl
Klasik özentilik işte bir mal alıyorsan hakkını vereceksin alo demek msj atmak için ip4 alınmaz yazık günah para kolay kazanılmıyor
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Nightmare70 8 yıl
Bence en büyük pay iphone'un dur kıza soruyorsun bunu neden aldın diye ya herkes alıyor çok güzel diyor nesi güzel diyorsun cevap yok.Yada birine bu telefonun en iyi yanı ios işletim sistemidir diyosun, o ne diyor adamlar kullandığı cihazı bilmiyor.Merak ediyorum neyini sevipte mesala 2000 lira ödüyorlar enteresan yani :)) Android kullanıcıları biraz daha bilinçli gibi en azından çevrem öyle
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DH Misafiri 8 yıl
07/2011 New York / Brooklyn / Cumartesi gunu dusuk kullanimda yaptigim testler (test icin marketten hiz olcer yazilimi indirdim)
Galaxy S AT&T 3G ile en dusuk 50kb/sn en yuksek 350kb/sn
Galaxy S T-mobile 4G ile en dusuk 300kb/sn en yuksek 1500kb/sn
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DH Misafiri 8 yıl
Yeni bir telefon aldığınızda sorulan soru hala kamerası kaç megapixel olduktan sonra Türkiye'de bir çok kullanıcı da tanımayacaktır.Bilmeyecektir.
Ayrıca iphoneden farklı telefon alınca aynı ücretlere ilk sorula soru ise "Nede İphone Almadın ?" En iyi telefon bu değil mi?" sorusudur.
Cevap verilmeden kaçılasıdır.
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silver021 8 yıl
iphone 4 e 2000TL verenlere gerçekten acıyorum. İşim icabı avea bayisine bakıorum ve telefonu satıyorum. kullanıcılara genellikle samsung ürün öneriyorum yada HTC ile LG de olabiliyor. ancak çoğu kullanıcı ne dediğime bakmadan yada özelliği ne hiç bir fikri olmadan iphone 4 e atlıyor. elmayı gören ısırıyor. :) Ancak inanın bana hergün yeni bir aletle haşır neşir oluyorum içinde bana gelen en basit cihaz iphone 4 ve dünyanın parasına gidiyor ya işte içim acıyor. sırf geçende bir anne birde oğlu geldi. oğlunu tokatlamak üzereydim. çocuğa samsung galaxy S htc desire uzattım hiç bakmadı bile ne var ne yok diye. direk annesine ağladı zırladı iphone 4 aldırdı kadını batırdı. o arada baya mahçup etti kadını. Gerçektende iphone 4 için ağlayanını defalarca gördüm. ama inanın bana sırf özenmekten ileri geliyor bunlar. yoksa iphone 4 ün sadece menüden oluşan arayüzü var. adobe flash yok rezalet bir telefon. ama işte satıyor ya içim acıyor.
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MassiveDynamic 8 yıl silver021
silver021

iphone 4 e 2000TL verenlere gerçekten acıyorum. İşim icabı avea bayisine bakıorum ve telefonu satıyorum. kullanıcılara genellikle samsung ürün öneriyorum yada HTC ile LG de olabiliyor. ancak çoğu kullanıcı ne dediğime bakmadan yada özelliği ne hiç bir fikri olmadan iphone 4 e atlıyor. elmayı gören ısırıyor. :) Ancak inanın bana hergün yeni bir aletle haşır neşir oluyorum içinde bana gelen en basit cihaz iphone 4 ve dünyanın parasına gidiyor ya işte içim acıyor. sırf geçende bir anne birde oğlu geldi. oğlunu tokatlamak üzereydim. çocuğa samsung galaxy S htc desire uzattım hiç bakmadı bile ne var ne yok diye. direk annesine ağladı zırladı iphone 4 aldırdı kadını batırdı. o arada baya mahçup etti kadını. Gerçektende iphone 4 için ağlayanını defalarca gördüm. ama inanın bana sırf özenmekten ileri geliyor bunlar. yoksa iphone 4 ün sadece menüden oluşan arayüzü var. adobe flash yok rezalet bir telefon. ama işte satıyor ya içim acıyor.


yalnız o yaşla alakası yok ben 14 yaşındayım i phone almayıaklımdan hiç geçirmedim bile 12 yaşımdada o tarz düşünmemişimdir 10 yaşımdada bu maddi durumla alakalı birşey değil düşünce yapısıyla ve insanların düşünce yapısı değişmez hayatı boyunca ona sağlam bir dayak lazım sanki gavurun parasını harcıyo
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X-FI 8 yıl
türk insanı dahada çok bilinçsiz bu tür konularda malesef :( . çoğu yoruma katılıyorum yukarıdaki
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Klasör.:X:. 8 yıl
yorumların çoğuna katılıyorum ek olarak bu durumun doğal olduğunuda söylemem gerek.Çünkü herkes telefon meraklısı değil daha doğrusu teknoloji meraklısı değil.

Ancak telefonu sadece arama yapmak için kullanan birinin üst sınıf bir telefon alması akılsızlıktır.Hele maksat hava atmaksa o kişi bi zahmet kendini çöpe atsın.Yani yanında video çeker fotoğraf çeker arada bir haritadan adres bulup birazda nette ge
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