Anlık uygulamalar Google Play Instant adını alıyor

Google’ın yaklaşık iki yıldır yaygınlaştırmaya çalıştığı Android Instant Apps adındaki anlık uygulama deneyim özelliği isim değiştirdi. Google Play Instant geniş bir uygulama kataloğu oluşturmak amacında.

Google Play Instant nedir?

GDC 2018 konferansında sahne alan Google, isim değişikliğini duyururken oyun tarafında da önemli geliştiricilerin programa katıldığı bilgisi verildi. Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga ve Panda Pop gibi pek çok oyun bunlar arasında.

Google Play Instant programı bir uygulamayı veya oyunu indirmeye gerek kalmadan doğrudan mağaza sayfası üzerinden deneyebilmenizi sağlıyor. Böylece daha hızlı bir şekilde etkileşim gerçekleşiyor ve kullanıcı kendisini neyin beklediğini anlık olarak görebiliyor.

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Google yeni özelliğin etkileşimlerde yüzde 15’e kadar artış sağladığını ifade ediyor. Özellik Android 5.0 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Google Play mağazasında ve Play Games hizmetinde ayrı bir kategori oluşturulmuş durumda.

Özellik için yazılım geliştirme aracının uygulama veya oyuna entegre edilmesi gerekiyor. Entegre edildikten sonra uygulamanın bilgi penceresinde deneme butonu ortaya çıkıyor. Anlık deneme özelliği için boyut sınırı 10MB. Geçiş animasyonları gibi içerikler de bu özellik içerisinde yer alabiliyor.

Google halen daha Unity ve Cocos2D-x gibi oyun motorlarının entegrasyonu için çalışıyor. Bu bakımdan tam hazır değil ve denenebilecek oyunların sayısı sınırlı. Önümüzdeki aylarda programın geniş bir katalog sunması bekleniyor.





