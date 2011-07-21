Anonymous NATO'yu hacklediğini iddia ediyor, gizli dökümanlar internette paylaşıldı

İnternetin en tehlikeli gruplarından birisi haline gelen Anonymous hacker grubu fırsatını bulduğu her anda önemli bir kurumun veya firmanın sitesini çökertiyor veya gizli bilgileri çalıyor. Kendilerine ait Wikileaks benzeri bir projeyi de hayata geçirmeyi planlayan grubun bir üyesi önemli bir iddiada bulundu.





AnonymousIRC Twitter hesabından yapılan duyuruda NATO siber güvenlik kalkanının aşıldığı ve bir çok gizli belgenin sızdırıldığı iddia edildi. Daha sonra art arda yayınlanan mesajlarda grubun 1GB civarında bir bilgiyi elinde tuttuğu bildirildi ve iki tane PDF dosyasının linki verildi.





Dosyalardan birisi 2007 yılına ait “ISAF güçlerinin CIS merkezine katılımı esnasında CIS desteği” adlı bir belge. Diğer belgenin linki bozuk olmakla birlikte “Balkanlarla ilgili CIS raporu” olduğu belirtiliyor.





Bu tür saldırılar Anonymous ve LulzSec tarafından büyük bir ulusal veya uluslararası kuruma yönelik olarak güvenlik ihlali ve hizmetin reddi (DoS) şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu saldırılara geçmişte ABD Senatosu, CIA, FBI muhbirleri olan kurumlar maruz kalmıştı.





Anonymous grubu genelde daha liberal davranırken LulzSec güvenliği zayıf organizasyonları hedef seçiyor. Ancak NATO’nun hangi nedenle hedef tahtasına konduğu bilinmiyor.





NATO’dan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.