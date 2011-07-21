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Anonymous NATO'yu hacklediğini iddia ediyor, gizli dökümanlar internette paylaşıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en tehlikeli gruplarından birisi haline gelen Anonymous hacker grubu fırsatını bulduğu her anda önemli bir kurumun veya firmanın sitesini çökertiyor veya gizli bilgileri çalıyor. Kendilerine ait Wikileaks benzeri bir projeyi de hayata geçirmeyi planlayan grubun bir üyesi önemli bir iddiada bulundu.

AnonymousIRC Twitter hesabından yapılan duyuruda NATO siber güvenlik kalkanının aşıldığı ve bir çok gizli belgenin sızdırıldığı iddia edildi. Daha sonra art arda yayınlanan mesajlarda grubun 1GB civarında bir bilgiyi elinde tuttuğu bildirildi ve iki tane PDF dosyasının linki verildi. 

Dosyalardan birisi 2007 yılına ait “ISAF güçlerinin CIS merkezine katılımı esnasında CIS desteği” adlı bir belge. Diğer belgenin linki bozuk olmakla birlikte “Balkanlarla ilgili CIS raporu” olduğu belirtiliyor. 

Bu tür saldırılar Anonymous ve LulzSec tarafından büyük bir ulusal veya uluslararası kuruma yönelik olarak güvenlik ihlali ve hizmetin reddi (DoS) şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu saldırılara geçmişte ABD Senatosu, CIA, FBI muhbirleri olan kurumlar maruz kalmıştı.

Anonymous grubu genelde daha liberal davranırken LulzSec güvenliği zayıf organizasyonları hedef seçiyor. Ancak NATO’nun hangi nedenle hedef tahtasına konduğu bilinmiyor.

NATO’dan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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Zyx 8 yıl en beğenilen
Ayyıldız tim yasta..
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Virinom 8 yıl
Orijinalden alıntı: Blooods
Ayyıldız tim daha facebook grubu hacklesin.

Bu grubu konuşmaya değmez 3-5 çabulcudan oluşan sitelerin indexlerini hacklemeye çalışan basit bir grup
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bocekgrafik 8 yıl
Cami duvarına ......... olmasınlar şimdi bunlar. Ne yapar-eder bulurlar isteseler. Ancak ben hacker olsam ve o bilgileri de gerçekten sızdırmış olsam hemen açıklamaz, daha fazlasını sızdırmaya çalışırdım açık bulmuşken! Keriz uyanana kadar hesabı yani...
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techraven 8 yıl
Ahah Ayyıldız Team ftw.
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Luc4sHood 8 yıl
Ayyıldız tim daha facebook grubu hacklesin.
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Canneswar 8 yıl Luc4sHood
Blooods

Ayyıldız tim daha facebook grubu hacklesin.


ahaha :D
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HAAltuntas 8 yıl
Bunlar kabak tadı verdi ya. İnternete zaten olmayan güvenimi 2 katına çıkardılar. Bir gün haber çıkar Türkiye'ye saldırdılar, bir gün haber çıkar Sosyal Paylaşım ağı kuruyorlar.. Sıktı bunlar isimleri de bi acayip:)
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maliahmet 8 yıl
batsa nato ne iyi olacak müslümanlara az cektirmediler
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Runaway  8 yıl
Bu kadar bağırıyor oluşları normal değil.Eğer gerçek bir amaçları olsaydı show yapmazlardı.
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Zyx 8 yıl en beğenilen
Ayyıldız tim yasta..
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CodeMachine 8 yıl
Ben inanmıyorum.
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