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Ant-Man and the Wasp hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak yeni Marvel filmi Ant-Man and the Wasp'i erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk yorumlarını paylaştı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Ant-Man, beyaz perdeye geri dönüyor. 2015 yılında vizyona giren Ant-Man'in devam filmi olan Ant-Man and the Wasp, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Marvel'in yeni filmi için bekleyiş sürerken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı.
Düzenlenen özel gösterimde Ant-Man and the Wasp'ı izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Marvel'in yeni filminden övgüyle bahseden eleştirmenler, filmin oldukça eğlenceli ve komik olduğuna dikkat çekti.
Filmin heyecan dozu yüksek aksiyon sahneleri ve 3D'yi başarılı şekilde kullanması da eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Ayrıca ilk filmdeki renkli karakteri ile sinemaseverlerin beğenisi kazanan Michael Pean'ın bu filmde de eğlenceli performansı ile ön plana çıktığı söyleniyor. Yeni Ant-Man filminin artık Marvel filmleri ile özdeşleşen post-credits sahneleri de övgü topladı.
 
Yönetmenliğini Peyton Reed'in üstlendiği Ant-Man and the Wasp'ta Paul Rudd (Ant-Man), Evangeline Lilly (Wasp), Michael Douglas (Dr. Hank Pym) ve Michael Pena ilk filmdeki rolleri ile geri dönerken, yeni filmde bu ekibe Walton Goggins, Bobby Cannavale, Hannah John Kamen, Michelle Pfeiffer ve Laurence Fishburne katılacak. Ant-Man and the Wasp, 6 Temmuz'da vizyona girecek.
 

http://collider.com/ant-man-and-the-wasp-reviews Yorum Yaz
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iDenis 11 ay en beğenilen
Editörler dikkate alırsa sevinirim. Her haberde ilk başta aynı cümleyi haberin başlığı olarak okuyoruz. Habere tıklayınca aynı başlık italik olarak üstte yazıyor, aşağı iniyoruz tekrar aynj şey. Bir haberi okumak için aynı yazıyı 3 kere okuyoruz her haberde. Lütfen bu konuya özen gösterin.
Editörler dikkate alırsa sevinirim. Her haberde ilk başta aynı cümleyi haberin başlığı olarak okuyoruz. Habere tıklayınca aynı başlık italik olarak üstte yazıyo...
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megaprince 11 ay
Sırf Evangeline Lilly için bile giderim.
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Ed Wood 11 ay
Biraz daha süper kahraman film duyurusu istiyorum. Lütfen biraz daha arttırın.
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ardicli2000 11 ay
Kahraman filmleri 3D görsel efekt ve 3-5 espriden ibaret olmaya başladı maalesef....
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ÇatlakMerlin 11 ay
Film eleştirmenlerinin yorumları iyi güzel hoş da, bu yorumlar her zaman gerçeği yansıtmıyor maalesef. Daha önce film eleştirmenlerinin olumlu yorumlarıyla gittiğim filmde hüsrana uğramıştım açıkçası.
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iDenis 11 ay en beğenilen
Editörler dikkate alırsa sevinirim. Her haberde ilk başta aynı cümleyi haberin başlığı olarak okuyoruz. Habere tıklayınca aynı başlık italik olarak üstte yazıyor, aşağı iniyoruz tekrar aynj şey. Bir haberi okumak için aynı yazıyı 3 kere okuyoruz her haberde. Lütfen bu konuya özen gösterin.
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