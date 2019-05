Ant-Man and the Wasp hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Ant-Man, beyaz perdeye geri dönüyor. 2015 yılında vizyona giren Ant-Man'in devam filmi olan Ant-Man and the Wasp, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Marvel'in yeni filmi için bekleyiş sürerken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı.

Düzenlenen özel gösterimde Ant-Man and the Wasp'ı izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Marvel'in yeni filminden övgüyle bahseden eleştirmenler, filmin oldukça eğlenceli ve komik olduğuna dikkat çekti.

Filmin heyecan dozu yüksek aksiyon sahneleri ve 3D'yi başarılı şekilde kullanması da eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Ayrıca ilk filmdeki renkli karakteri ile sinemaseverlerin beğenisi kazanan Michael Pean'ın bu filmde de eğlenceli performansı ile ön plana çıktığı söyleniyor. Yeni Ant-Man filminin artık Marvel filmleri ile özdeşleşen post-credits sahneleri de övgü topladı.

Yönetmenliğini Peyton Reed'in üstlendiği Ant-Man and the Wasp'ta Paul Rudd (Ant-Man), Evangeline Lilly (Wasp), Michael Douglas (Dr. Hank Pym) ve Michael Pena ilk filmdeki rolleri ile geri dönerken, yeni filmde bu ekibe Walton Goggins, Bobby Cannavale, Hannah John Kamen, Michelle Pfeiffer ve Laurence Fishburne katılacak. Ant-Man and the Wasp, 6 Temmuz'da vizyona girecek.

