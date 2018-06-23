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Spider-Man evreninde geçen filmlere bir yenisi daha ekleniyor: Silk

Sony, Örümcek-Adam çizgi romanlarından uyarladığı filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Kore kökenli Amerikalı kahraman Cindy Moon'un hikayesini anlatan çizgi roman serisi Silk, sinemaya uyarlanıyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Örümcek-Adam çizgi romanlarının ve karakterlerinin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, bu karakterler ile yeni bir sinematik evren kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Venom, Silver & Black, Morbius ve Nightwatch filmlerini duyuran Sony, Spider-Man spin-off'larına bir yenisini daha ekliyor.
Deadline'ın haberine göre ünlü yapımcı Amy Pascal (Spider-Man: Homecoming, The Post) ve Sony Pictures, Marvel'in Silk çizgi roman serisini sinemaya uyarlamak için hazırlıklara başladı. Silk; Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden Cindy Moon'un maceralarını anlatıyor.
İlk olarak 2014 yılında çizgi roman okuyucularının karşısına çıkan Cindy Moon, Kore kökenli Amerikalı bir süper kahraman olmasıyla dikkat çekiyor. Peter Parker ile aynı okula giden Cindy, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasının ardından Örümcek-Adam'a oldukça benzer süper güçlere kavuşuyor.
Sony son dönemde çok sayıda Spider-Man spin-off'u duyurmuş olsa da şu ana kadar sadece Venom filmi çekildi. Başrolünü Tom Hardy'nin üstlendiği Venom filmi, 5 Ekim'de vizyona girecek. Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle filmde yer alıp almayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

https://deadline.com/2018/06/silk-marvel-comic-movie-korean-american-superhero-1202415165/ Yorum Yaz
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TheStarBox 11 ay
Bunuda ipek böceği mi ısırmış?
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serafon 11 ay
cindy moon
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu seriden bir şey izlemedim ama etrafımda sıkça duymaya başladım. Ben de mi başlasam ne? Boş zamanımda bir göz atmayı düşünmüyor değilim, bu kadar ilgilenen varsa demek ki boş bir seri değil.
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Rachsuchtig 11 ay
Güzel olabilir, Peterdan daha güçlü özelliklere sahip aslında
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