Spider-Man evreninde geçen filmlere bir yenisi daha ekleniyor: Silk

Örümcek-Adam çizgi romanlarının ve karakterlerinin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, bu karakterler ile yeni bir sinematik evren kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Venom, Silver & Black, Morbius ve Nightwatch filmlerini duyuran Sony, Spider-Man spin-off'larına bir yenisini daha ekliyor.

Deadline'ın haberine göre ünlü yapımcı Amy Pascal (Spider-Man: Homecoming, The Post) ve Sony Pictures, Marvel'in Silk çizgi roman serisini sinemaya uyarlamak için hazırlıklara başladı. Silk; Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden Cindy Moon'un maceralarını anlatıyor.

İlk olarak 2014 yılında çizgi roman okuyucularının karşısına çıkan Cindy Moon, Kore kökenli Amerikalı bir süper kahraman olmasıyla dikkat çekiyor. Peter Parker ile aynı okula giden Cindy, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasının ardından Örümcek-Adam'a oldukça benzer süper güçlere kavuşuyor.

Sony son dönemde çok sayıda Spider-Man spin-off'u duyurmuş olsa da şu ana kadar sadece Venom filmi çekildi. Başrolünü Tom Hardy'nin üstlendiği Venom filmi, 5 Ekim'de vizyona girecek. Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle filmde yer alıp almayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

https://deadline.com/2018/06/silk-marvel-comic-movie-korean-american-superhero-1202415165/