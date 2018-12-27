Anthony Pompliano:"Bitcoin’in fiyatı 3.000 doların altına düşecek"

Morgan Creek Digital Assets'in kurucusu Anthony Pompliano, geçtiğimiz günlerde CNBC’ye yaptığı açıklamada; geçen haftaki boğa piyasasında Bitcoin'in 4.000 doların üzerine çıkmasına rağmen hala oldukça düşük seviyede olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada Pompliano, Bitcoin fiyatının 3000 doların altına düştüğünde tekrar yükselişe geçebileceğini iddia etti. Pompliano:“Kısa vadede, daha gidecek yolumuz var.” dedi.

Kasım ayında Pompliano, bu ayın başlarında BTC / USD kuru için 3.000 dolara varan bir düşüşü öngörmüştü. O zamandan beri, kripto pazarlarındaki fiyatlar düşerken, Bitcoin aylık zirvesi olan 4.300 dolara yükseldi ve ardından 3.782 dolara kadar düştü. Bitcoin Cash ve Ethereum gibi bazı altcoinlerin ise, günü %50 büyüme ile kapatmışlıkları var.

Bitcoin’in fiyatının geleneksel hisse senetleriyle veya FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google) hisse senetleri ile “ilişkili” olup olmadığını sorulduğunda, Pompliano her iki iddiayı da reddetti.



Kripto para birimleri gibi, FAANG hisse senetleri de 2018'in Noel döneminde geleneksel hisse senetleri ile birlikte değer kaybetti.

Pompliano:“Borsanın düşüşe geçişinde bazı psikolojik bileşenler olduğu konusunda kesinlikle hemfikirim” dedi

https://cointelegraph.com/news/bitcoins-price-will-go-below-3-000-anthony-pompliano- tells-mainstream-media