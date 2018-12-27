Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anthony Pompliano:"Bitcoin’in fiyatı 3.000 doların altına düşecek"

Morgan Creek Digital Assets'in kurucusu Anthony Pompliano, geçtiğimiz günlerde CNBC’ye yaptığı açıklamalarda Bitcion’in 3000 doların altına düşeceği iddiasında bulundu.
4 ay
6b
1
8
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anthony Pompliano:
Morgan Creek Digital Assets'in kurucusu Anthony Pompliano, geçtiğimiz günlerde CNBC’ye yaptığı açıklamada; geçen haftaki boğa piyasasında Bitcoin'in 4.000 doların üzerine çıkmasına rağmen hala oldukça düşük seviyede olduğunu söyledi.
Yapılan açıklamada Pompliano, Bitcoin fiyatının 3000 doların altına düştüğünde tekrar yükselişe geçebileceğini iddia etti. Pompliano:“Kısa vadede, daha gidecek yolumuz var.” dedi.
Kasım ayında Pompliano, bu ayın başlarında BTC / USD kuru için 3.000 dolara varan bir düşüşü öngörmüştü. O zamandan beri, kripto pazarlarındaki fiyatlar düşerken, Bitcoin aylık zirvesi olan 4.300 dolara yükseldi ve ardından 3.782 dolara kadar düştü. Bitcoin Cash ve Ethereum gibi bazı altcoinlerin ise, günü %50 büyüme ile kapatmışlıkları var.
Bitcoin’in fiyatının geleneksel hisse senetleriyle veya FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google) hisse senetleri ile “ilişkili” olup olmadığını sorulduğunda, Pompliano her iki iddiayı da reddetti.
 
Kripto para birimleri gibi, FAANG hisse senetleri de 2018'in Noel döneminde geleneksel hisse senetleri ile birlikte değer kaybetti.
Pompliano:“Borsanın düşüşe geçişinde bazı psikolojik bileşenler olduğu konusunda kesinlikle hemfikirim” dedi

https://cointelegraph.com/news/bitcoins-price-will-go-below-3-000-anthony-pompliano- tells-mainstream-media Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
35plt35 4 ay
Ben centlere düşecek diyorum pik yaptığından beri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
26_bbz_26 4 ay
nedense bu bitcoinle alakali isimler ya hep pompik iceriyor , yada japonsa takashi , wakabayashi vs :)
abi burdan bari killanin , soyadi pompik olan adamin sozu dinlenir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 4 ay
Bu adam inecek diyorsa çıkar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 4 ay
balon sönüyor nerde bitcoinciler :) kaçakçılık para aklama mevzularına darbe vurulmaya başladıktan sonra kim naapsın kripto parayı..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay cherkesomer
Kara para aklama? Türkiye'den güzel bir yorum daha sanırım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BumberShoot 4 ay cherkesomer
Kripto parayı bilenler hala bu işin içinde sadece bitcoinden bile haftada %20 kâr ediliyor.Esas kaybolanlar bitcoin yükseldi diye kripto para yorumcusu olanlar ve onları dinleyip parayı batıranlar.
Siz balon diyenler ise bitcoin tekrar zirveye çıktığında keşke zamanında girseydik diyeceksiniz aynı 20 bin dolar olduğunda keşke dediğiniz gibi
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın 4 ay Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor 4 ay Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı 4 ay Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak 4 ay Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar 4 ay Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor 4 ay Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır? 4 ay MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece 4 ay Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu 4 ay Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı 4 ay PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir 4 ay Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı 4 ay Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı 4 ay Apple'a bir patent ihlali davası daha açıldı 4 ay Samsung, BeyondX adını verdiği premium bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor 4 ay Nova Launcher Prime kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu 4 ay Tesla hızlı şarj kapsamı Avrupa'nın %100'üne yayılıyor 4 ay Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı 4 ay Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi 4 ay Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok" 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Anthony Pompliano:"Bitcoin’in fiyatı 3.000 doların altına düşecek" Sonraki Fazla yüklenilen Amazon Alexa Noel günü çöktü 4 ay Sorhea çevre güvenlik teknolojileri Türkiye pazarına girdi 4 ay BOE, 6. nesil AMOLED ekran üretimi için 6.7 milyar dolar yatırım yapacak 4 ay Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi ülkemizde başladı 4 ay Yeni nesil Xbox konsolu 4K 240fps seviyesine çıkabilir 4 ay Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi 4 ay Oppo 10x kayıpsız yakınlaştırma yapan bir teknoloji üzerinde çalışıyor 4 ay Apple, 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanacak 4 ay Playstation Plus Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 4 ay iPad mini 5'in kılıf görseli yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor 4 ay Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 4 ay ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı 4 ay Gerçek klavyeli Commodore 64 Retro konsolu geliyor 4 ay Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar 4 ay Monster'da Bu Hafta - Titanfall 2 4 ay Çin’de Apple kullanan çalışanlara ceza verilmesi gündemde 4 ay Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı 6 farklı bellek versiyonu ile gelecek 4 ay İngiliz ordusu yüksek teknoloji ürünü bomba imha robotları satın alıyor 4 ay MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim