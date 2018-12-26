Kripto para piyasasında beklenmedik düşüş

(Coin360 tarafından yayınlanan pazar görseleştirmesi)

En büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi olan Bitcoin, gösterdiği düşüşün ardından 3.850 doların altından işlem görmeye başladı. Noel arifesinde 4.236 doları aşmasının ardından Bitcoin, 3.755 dolara kadar düştü.

Bitcoin, diğer kripto para birimlerinden yaklaşık %17.2 farkla haftalık yükseliş grafiğinin başında yer alsa da, ay içerisinde yaklaşık %12 civarında bir düşüş kaydetti.

(Cointelegraph'tan alınan haftalık Bitcoin grafiği)

Cointelegraph’ın Ripple Fiyat Index’ine göre, piyasadaki en büyük hacme sahip ikinci kripto para birimi olan Ripple, geçtiğimiz gün son 24 saatte %15 değer kaybetti. Söz konusu kripto para birimi şu anda 0.38 dolar civarından işlem görüyor.

(Cointelegraph'tan alınan Ripple'ın bir haftalık fiyat grafiği)

Piyasa hacmi ile üçüncü sırada yer alan Ethereum dün, gün içerisinde %18'in üzerinde değer kaybetti. Dünkü mini ralli boyunca, Ethereum, yaklaşık beş haftadır ulaşabildiği en yüksek fiyat olan 150 doların üzerine çıktı. Söz konusu kripto para birimi, şu an 135 dolar civarından işlem görüyor.

(Ethereum’un 3 aylık fiyat tablosu kapsamında dünkü fiyat artışı. Kaynak: Cointelegraph’ın Ethereum

Fiyat Endeksi)

Piyasa hacmine göre dördüncü en büyük dijital para birimi Bitcoin Cash yaklaşık %20,7'lik düşüş gösterdi ve 165 dolar civarından işlem görmeye başladı.

Kripto para birimlerinin toplam piyasa kapitalizasyonu önceki günlerde 147,8 milyar dolara ulaştıktan sonra dün 128,8 milyar dolara düştüğü raporlandı.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, kripto para piyasası dünkü ani düşüşten sonra tekrar yükselişe geçti. Dünkü düşüş, birçok yatırımcıyı korkuttu.

https://cointelegraph.com/news/all-cryptos-see-major-losses-as-market-hit-by-distinctly-unfestive-correction