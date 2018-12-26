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Kripto para piyasasında beklenmedik düşüş

Geçtiğimiz gün, piyasa hacmine göre sıralamadaki ilk 100 kripto para biriminin neredeyse tamamı düşüşe geçti. Pazar görselleştirme tablosu dün tamamen kırmızılara büründü.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasasında beklenmedik düşüş
(Coin360 tarafından yayınlanan pazar görseleştirmesi)
En büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi olan Bitcoin, gösterdiği düşüşün ardından 3.850 doların altından işlem görmeye başladı. Noel arifesinde 4.236 doları aşmasının ardından Bitcoin, 3.755 dolara kadar düştü.
Bitcoin, diğer kripto para birimlerinden yaklaşık %17.2 farkla haftalık yükseliş grafiğinin başında yer alsa da, ay içerisinde yaklaşık %12 civarında bir düşüş kaydetti.
(Cointelegraph'tan alınan haftalık Bitcoin grafiği)
Cointelegraph’ın Ripple Fiyat Index’ine göre, piyasadaki en büyük hacme sahip ikinci kripto para birimi olan Ripple, geçtiğimiz gün son 24 saatte %15 değer kaybetti. Söz konusu kripto para birimi şu anda 0.38 dolar civarından işlem görüyor.
(Cointelegraph'tan alınan Ripple'ın bir haftalık fiyat grafiği)
Piyasa hacmi ile üçüncü sırada yer alan Ethereum dün, gün içerisinde %18'in üzerinde değer kaybetti. Dünkü mini ralli boyunca, Ethereum, yaklaşık beş haftadır ulaşabildiği en yüksek fiyat olan 150 doların üzerine çıktı. Söz konusu kripto para birimi, şu an 135 dolar civarından işlem görüyor.
(Ethereum’un 3 aylık fiyat tablosu kapsamında dünkü fiyat artışı. Kaynak: Cointelegraph’ın Ethereum
Fiyat Endeksi
Piyasa hacmine göre dördüncü en büyük dijital para birimi Bitcoin Cash yaklaşık %20,7'lik düşüş gösterdi ve 165 dolar civarından işlem görmeye başladı.
Kripto para birimlerinin toplam piyasa kapitalizasyonu önceki günlerde 147,8 milyar dolara ulaştıktan sonra dün 128,8 milyar dolara düştüğü raporlandı.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, kripto para piyasası dünkü ani düşüşten sonra tekrar yükselişe geçti. Dünkü düşüş, birçok yatırımcıyı korkuttu. 

https://cointelegraph.com/news/all-cryptos-see-major-losses-as-market-hit-by-distinctly-unfestive-correction Yorum Yaz
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deoks 4 ay en beğenilen
“Beklenmedik”
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maxmania 4 ay
artık ciddi ciddi donanım haber yöneticilerinin tüm sermayeyi kripto paraya bastığına inanacağım. nesi beklenmedik, arkadaş bir işe girişiyorsun bari piyasasının nelerden etkilendiğini falan öğren. yabancıların çoğu noel zamanı birikimlerinin bir kısmını çeker ve harcama dönemi yaşar. o dönemde borsa gibi yatırım araçlarının piyasasının durağanlaştığı dönemlerdir. kripto piyasası zaten durağandı, son 1 haftadır çıkan haberlerden bir de tatil dönemi, harcama dönemine denk gelince düşüş yaşadı.
kripto işine tepkili ve uzak birisiyim ama haberi yazan arkadaştan niyeyse konuya daha hakimim.
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shadowtr 4 ay
Dolar Euro TL için de haber bekliyoruz. Donanımla ilginiz yok zaten.
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ssbrutality 4 ay
Mesela, Tron 2 haftada 2,5 katladı..Bence fırsatını kullanabilene bu düşüşler ve çıkışlar birer şans.
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Spider_hip 4 ay
Kim beklemiyordu? :D Sözde kendine uzman analistçi diyen bir kesim vardı. Yabancı tv lerde falan boy gösteriyordu. Şu kadar olacak, bu kadar yükselecek. Yükselmezse şöyleyim, böyleyim diyen :D Onlar mı beklemiyordu? Yoksa kısa yoldan köşeyi dönme hayali ile yanıp tutuşanlar mı? Çünkü diğerleri bekliyordu.
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WoXeD 4 ay
kar satışı diye bişey var arkadaş çılgınmısınız ya bok atmak için hazırda bekliyorsunuz resmen
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deoks 4 ay en beğenilen
“Beklenmedik”
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