App Annie'nin Appstore ve Google Play analizleri açıklandı

Akıllı telefon pazarını domine eden iki mobil işletim sisteminin uygulama mağazaları üzerinde bölge ve gelir araştırmaları yapan 'App Annie' araştırma sonuçlarını açıkladı.

Dünya genelinde, uygulama marketlerinin indirilme sayılarının yüzdelik oranlarına bakıldığında Appstore'un %53'lük dilimini Amerika, Çin ve Japonya oluştururken, Google Play'in %51'lik uygulama indirme dilimini Amerika, İngiltere ve Almanya oluşturuyor.

Marketlerin gelirlerine bakıldığında ise Appstore ve Google Play'in uygulama gelirlerinin büyük bir kısmının Amerika tarafından karşılandığı görülürken Japonya ve İngiltere onu takip ediyor.

Gelir büyüme hızının yüzdelerine bakacak olursak, Google Play'in Brezilya pazarında %88'lik bir dilim ile inanılmaz bir büyüme oranı yakaladığını görüyoruz. Ayrıca Google Play'in Appstore'u Japonya, Rusya ve Amerika pazarlarında geride bırakması dikkat çekiyor.

Geliştirici gelir tablosuna baktığımızda ise iOS'un dünya çapında Android'e karşı büyük bir üstünlük sağladığı görülüyor. Google Play'de harcanan her 1$'a karşılık Appstore'da 2,45$ harcanıyor, bu durum geliştiricilerin iOS'u tercih etmesinde büyük bir rol oynuyor.

2012 gelir verilerinin ilk dört ayına bakıldığında her iki platformun da aynı hızda büyüdüğü belirtiliyor. Ancak Google Play'in Appstore ile arasındaki farkı kapatması için daha fazla çalışması gerekiyor. Google'ın Appstore'a yıl içerisinde yetişmesi için ciddi adımlar atması gerektiği biliniyor ve bu adımların 'Google I/O' konferansında atılması beklentiler arasında yer alıyor.