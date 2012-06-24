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App Annie'nin Appstore ve Google Play analizleri açıklandı

6 yıl
3,7b
1
58
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarını domine eden iki mobil işletim sisteminin uygulama mağazaları üzerinde bölge ve gelir araştırmaları yapan 'App Annie' araştırma sonuçlarını açıkladı.
 Dünya genelinde, uygulama marketlerinin indirilme sayılarının yüzdelik oranlarına bakıldığında Appstore'un %53'lük dilimini Amerika, Çin ve Japonya oluştururken, Google Play'in %51'lik uygulama indirme dilimini Amerika, İngiltere ve Almanya oluşturuyor.
Marketlerin gelirlerine bakıldığında ise Appstore ve Google Play'in uygulama gelirlerinin büyük bir kısmının Amerika tarafından karşılandığı görülürken Japonya ve İngiltere onu takip ediyor.
Gelir büyüme hızının yüzdelerine bakacak olursak, Google Play'in Brezilya pazarında %88'lik bir dilim ile inanılmaz bir büyüme oranı yakaladığını görüyoruz. Ayrıca Google Play'in Appstore'u Japonya, Rusya ve Amerika pazarlarında geride bırakması dikkat çekiyor.
Geliştirici gelir tablosuna baktığımızda ise iOS'un dünya çapında Android'e karşı büyük bir üstünlük sağladığı görülüyor. Google Play'de harcanan her 1$'a karşılık Appstore'da 2,45$ harcanıyor, bu durum geliştiricilerin iOS'u tercih etmesinde büyük bir rol oynuyor. 
2012 gelir verilerinin ilk dört ayına bakıldığında her iki platformun da aynı hızda büyüdüğü belirtiliyor. Ancak Google Play'in Appstore ile arasındaki farkı kapatması için daha fazla çalışması gerekiyor. Google'ın Appstore'a yıl içerisinde yetişmesi için ciddi adımlar atması gerektiği biliniyor ve bu adımların 'Google I/O' konferansında atılması beklentiler arasında yer alıyor. 

http://www.appannie.com/game-of-phones/#.T-bZPBd1Dgd Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
Evolution
Nihilous Ios kullanan kesimin gelir seviyesi yuksek(Avrupa ve Amerika için konuşuyorum) sonuç olarak uygulamalara daha çok para harcayabiliyorlar. Normal bir tablo, sasirtmamasi gerek. Android kullanicisiyim.
Ios kullananlarin gelir seviyesinin yuksek olduguna nasil karar verdin?

herkes telefona 2000 tl veremez
EvolutionNihilous Ios kullanan kesimin gelir seviyesi yuksek(Avrupa ve Amerika için konuşuyorum) sonuç olarak uygulamalara daha çok p...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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zirve011 6 yıl
telefonda android markette ios
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
a1g0rithm 6 yıl
iPhone 3G aldım bundan 4 sene önce.
48 ay boyunca onlarca iPhone killer (!) piyasaya sürüldü. Fatura muhakkak evin bir yerindedir, yanlis hatirlamiyorsam 1460 lira uzatılmış garantisi dahil olarak satın almıştım. Gyro, siri, retina vs. kullanamıyorum belki ama cihaz son kurusuna kadar hakkını verdi.

iOS'un büyümesini ben ve benim gibiler yavaşlatıyor.

Bu kimin umurunda olur onu bilmiyorum ama ben telefonum bozulunca yine gidip bir iPhone alacağım. Kötünün iyisi olsun ama 5 sene kafam rahat olsun.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Buradaki veriler ile Türkiye fiyatını karşılaştıran o zeki arkadaşlar ve saz arkadaşları..

Maksat muhalefet olsun ve ortalık karışsın yeter..Ne kadar boş insanlar var ya.
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Vash The Stampede 6 yıl
google play'i vuran en büyük olay apk dır.
ios'un kırılmış full oyun açması için mutlaka jailbreak yapılması gerekir. ama android'de stock rom ile pekala kırılmış oyun oynanabilir. misal yeni kurduğum world of goo...
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Volkie94 6 yıl
TR Ramon
pridesg Sana pmden ulaşmak isterdim ama ulaşamıyorum açıkcası burdan da kişiselleştirmek istemem olayı ama yinede açıklama yapayım sana;Ben açıkcası forumlarda pek fazla takılmam ve fazlada yazılarda emek vermiyorum(bu forum için geçerli) orda haklısın ama okunuyor,anlaşılıyor ise problem yok demektir gibime geliyor. =)
PMden nefret ediyorum üzgünüm. Bu emek verip vermeme değil, alışkanlık ile ilgili bir durum. Bu sekilde yazi kötü alışkanlık, oldugu gibi yazılması gereken ise güzel alışkanlıktir. Bunun başka açıklaması olmayacağını gibi ötesi de olmaz... Kelimeleri ve cümleleri kısa tutabilirsin, sorun değil. Ama imlaya özen vermezsen okuyucu anlatmak istediğin sekilde anlamayabilir. Yorumunu ya es gecer, yada yanlış anlar. Ozenli imla ile güzel ornek olabilmen olayın başka bir boyutu... Emin ol, bir kaç virgül ve nokta kullanmak büyük bir emek, büyük bir eziyet değil. Senin bu yorumunu anlayabilmesi için okuyan 2-3 kez okuma zorunda kalıyor. Ne demek istediğini anlamak için kafasında bir kaç senaryo kurması gerekiyor. Açıkcası bu gibi yazdığın bozuk bir yorumu okumak ve anlayabilmek gayret ve magrifet istiyor. Bir bakıma haklisin, yerli forumlar için değmez. Yerli forum, yerli kafa...

Türkçe'nin düzgün kullanımı hususunda dikkatli davranılması gerektiğini düşündüğünüzden gerçekten emin misiniz acaba? Mesajınızı ele alarak inceleyelim.
1-) "PM" yerine özel mesaj kullanılabilir şayet Türkçe konusunda gerçekten hassas olsaydınız, dilimizde karşılığı bulunduğu halde yabancı kelimelerin baş harflerinden oluşturulan PM'i kullanmazdınız.
2-) Öğe ortaklığı bulunan sıralı cümlelerde cümle yapıları aynı olmalıdır. "vermemek ile ilgili değil..." şeklinde olmalıydı.
3-) "sekilde" değil, "şekilde" olmalıdır.
4-) "yazi" değil, "yazı" olmalıdır.
5-) Cümlede anlatım bozukluğu mevcuttur. Düzgün hâli budur: "Bu şekilde yazmak kötü alışkanlık, olması gerektiği gibi yazmak iyi alışkanlıktır."
6-) "olmayacağını" kelimesinde gereksiz ek bulunmaktadır. "olmayacağı" şeklinde yazılmalıdır.
7-) "ötesi de olmaz..." derken aslında bir imkânsızlıktan söz etmek isteniyor. Bu yüzden de yeterlilik kipinin olumsuzu (olamaz) ile çekimlenmeliydi. Ayrıca yüklem bulunan cümleler üç nokta ile bitirilemez.
8-) "imla" değil, "imlâ" olmalıdır.
9-) "sekilde" değil, "şekilde" olmalıdır.
10-) "gecer" değil "geçer" olmalıdır.
11-) "yada" değil "ya da" olmalıdır.
12-) "boyutu..." Bitmiş bir cümle sonunda tekrar üç nokta kullanılmış.
13-) "okuma" değil, "okumak" olmalıydı.
14-) "bir kaç senaryo" sıfat tamlamasındaki sıfat unsuru yanlış yazılmış. "birkaç senaryo" şeklinde olmalıdır yani birkaç birleşik yazılmalıydı.
15-) "Açıkcası" değil, "Açıkçası" olmalıdır. Ünsüz sertleşmesi kuralına uyulmamıştır.
16-) "bu gibi yazdığın bozuk bir yorum" isim tamlamasında ek eksikliği mevcut. "bunun gibi yazdığın bozuk bir yorum" olmalıdır.
17-) "magrifet" değil, "marifet" olmalıdır.
18-) "hâklisin" değil, "haklısın" olmalıdır.
Sonuç olaraksa bir kişiyi sırf eleştirmiş olmak için eleştirmenin en kolay şey olduğunu söylemek istiyorum. Önemli olan haklı eleştiriler yapabilmektir ve bir eleştirinin haklı olabilmesi için, eleştirmenin konusunda uzman olması gerekir, diye düşünüyorum. Özellikle de Türkçe hususunda bir eleştiri yapılıyorsa, bu eleştiriyi yapan kişinin öncelikle kendisinin Türkçesi kusursuz olmalıdır.
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iphoneuss2 6 yıl Volkie94
Volkie94

TR Ramon

pridesg Sana pmden ulaşmak isterdim ama ulaşamıyorum açıkcası burdan da kişiselleştirmek istemem olayı ama yinede açıklama yapayım sana;Ben açıkcası forumlarda pek fazla takılmam ve fazlada yazılarda emek vermiyorum(bu forum için geçerli) orda haklısın ama okunuyor,anlaşılıyor ise problem yok demektir gibime geliyor. =)
PMden nefret ediyorum üzgünüm. Bu emek verip vermeme değil, alışkanlık ile ilgili bir durum. Bu sekilde yazi kötü alışkanlık, oldugu gibi yazılması gereken ise güzel alışkanlıktir. Bunun başka açıklaması olmayacağını gibi ötesi de olmaz... Kelimeleri ve cümleleri kısa tutabilirsin, sorun değil. Ama imlaya özen vermezsen okuyucu anlatmak istediğin sekilde anlamayabilir. Yorumunu ya es gecer, yada yanlış anlar. Ozenli imla ile güzel ornek olabilmen olayın başka bir boyutu... Emin ol, bir kaç virgül ve nokta kullanmak büyük bir emek, büyük bir eziyet değil. Senin bu yorumunu anlayabilmesi için okuyan 2-3 kez okuma zorunda kalıyor. Ne demek istediğini anlamak için kafasında bir kaç senaryo kurması gerekiyor. Açıkcası bu gibi yazdığın bozuk bir yorumu okumak ve anlayabilmek gayret ve magrifet istiyor. Bir bakıma haklisin, yerli forumlar için değmez. Yerli forum, yerli kafa...


Türkçe'nin düzgün kullanımı hususunda dikkatli davranılması gerektiğini düşündüğünüzden gerçekten emin misiniz acaba? Mesajınızı ele alarak inceleyelim.
1-) "PM" yerine özel mesaj kullanılabilir şayet Türkçe konusunda gerçekten hassas olsaydınız, dilimizde karşılığı bulunduğu halde yabancı kelimelerin baş harflerinden oluşturulan PM'i kullanmazdınız.
2-) Öğe ortaklığı bulunan sıralı cümlelerde cümle yapıları aynı olmalıdır. "vermemek ile ilgili değil..." şeklinde olmalıydı.
3-) "sekilde" değil, "şekilde" olmalıdır.
4-) "yazi" değil, "yazı" olmalıdır.
5-) Cümlede anlatım bozukluğu mevcuttur. Düzgün hâli budur: "Bu şekilde yazmak kötü alışkanlık, olması gerektiği gibi yazmak iyi alışkanlıktır."
6-) "olmayacağını" kelimesinde gereksiz ek bulunmaktadır. "olmayacağı" şeklinde yazılmalıdır.
7-) "ötesi de olmaz..." derken aslında bir imkânsızlıktan söz etmek isteniyor. Bu yüzden de yeterlilik kipinin olumsuzu (olamaz) ile çekimlenmeliydi. Ayrıca yüklem bulunan cümleler üç nokta ile bitirilemez.
8-) "imla" değil, "imlâ" olmalıdır.
9-) "sekilde" değil, "şekilde" olmalıdır.
10-) "gecer" değil "geçer" olmalıdır.
11-) "yada" değil "ya da" olmalıdır.
12-) "boyutu..." Bitmiş bir cümle sonunda tekrar üç nokta kullanılmış.
13-) "okuma" değil, "okumak" olmalıydı.
14-) "bir kaç senaryo" sıfat tamlamasındaki sıfat unsuru yanlış yazılmış. "birkaç senaryo" şeklinde olmalıdır yani birkaç birleşik yazılmalıydı.
15-) "Açıkcası" değil, "Açıkçası" olmalıdır. Ünsüz sertleşmesi kuralına uyulmamıştır.
16-) "bu gibi yazdığın bozuk bir yorum" isim tamlamasında ek eksikliği mevcut. "bunun gibi yazdığın bozuk bir yorum" olmalıdır.
17-) "magrifet" değil, "marifet" olmalıdır.
18-) "hâklisin" değil, "haklısın" olmalıdır.
Sonuç olaraksa bir kişiyi sırf eleştirmiş olmak için eleştirmenin en kolay şey olduğunu söylemek istiyorum. Önemli olan haklı eleştiriler yapabilmektir ve bir eleştirinin haklı olabilmesi için, eleştirmenin konusunda uzman olması gerekir, diye düşünüyorum. Özellikle de Türkçe hususunda bir eleştiri yapılıyorsa, bu eleştiriyi yapan kişinin öncelikle kendisinin Türkçesi kusursuz olmalıdır.

Muhatap alınmaya layık olup olmadıgı tartışmaya açık olan forumdasim Adolf,

Türkce'nin düzgün kullanımı?

İki cevabımda da arkadasa yazdığı yorumların bozuk olduğunu ve okunması zor olduğunu belirttim. Türkce ile alaka? Sadece nokta ve virgül ile yorumlarına açıklık ve renklilik getireceğini yazdım. İmlanın önemine dikkat çektim.

Evet, Türkce ile alaka?

Bu arada benim yazdığım iki cevapta "Türkçe" kelimesi geçmiyor. Şimdi kendini denize atman gerekiyor. Kendini denize at! Bakın "atla" demiyorum "at" diyorum. Eminim bunu da en iyi siz anlarsınız.

Ben "Türkçe hususunda" değil, dil ne olursa olsun kullanacağı nokta ve virgül ile okuyucuları rahatlatacagina değindim. İster Türkçe olsun, ister yabancı dil. İstersede senin ebeveynlerinin kullandıkları dil olsun... Konu dil degildi. İPhone'dan yazdığım için karakter sorunu yasıyorum. Buna değinmene gerek yoktu...

Yorumumu kelime kelime okumussun ama "olayı" anlamamissin. Biz buna OKUDUGUNU ANLAYAMAYAN diyoruz. Peki siz buna ne dersiniz? Açık açık, tek tek, seçip ayırt ettigin halde...

Sorabilir miyim, size ne sıklıkla "nerelisin" diye sorarlar?

Adolf, bilmeni isterim ki ne olduğunu ve nerden geldigini bilmiyorum. Ne olacağını, nereye varacağını da...

Kapatmadan önce bu arada benim yazi seklinden sitem ettim forumdas bir konu acmış. Konu icinde kullanicinin biri ironi ile "tercüman" gereği hissetmiş. Peki buna ne diyeceksin? Lütfen, buyur: forum.donanimhaber.com/...

"Türkçe" replik ile kapatayım.

Kapak.

Kapak. (Bilerek ikinci kez yazılmıştır).
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E_Aydin35 6 yıl
Apple İOS ile gerççekten nadide başarılara imza attı bir çok "ilklere" yeniliklere melez kavramını tam anlamıyla yaşattığı bir çok nokta ve öncülüğünü yaptığı bir çok nokta bugün bu başarısının sebebleri arasında, Android evet İOS'a göre yen i ama hızla gelişip büyüyen bir platform, Android büyüyüp yenilenip değişmelere uğrarken İOS'da durmuyor tabi her işletim sistemiin bölge bölge kullanıcı kitlesi var örn: Brezilya'nın Android kullanma oranı açıcka gösteriyor mesela :))
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s.b. 6 yıl
Google Play için kredi kartımı tanımladım, bankadan onay mesajı geliyor ancak satın alma işlemi yaparken "onay alınamadı" maili geliyor ve satışı iptal ediyor. Bankayı aradım; CVC kodu gönderilmiyor, banka da güvenlik nedeniyle alışverişe izin vermiyor. Google ile iletişime geçin." cevabını aldım. Google'a bu sorunumu nasıl iletebilirim? Önceden Bada işletim sistemli telefon kullanıyordum, sıkıntısız uygulama-oyun satın alabiliyordum.
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teknoloji4ever 6 yıl
şuan piyasada apple ve nokia hariç her markanın androidli yüzlerce telefonu olduğunu ve her türlü gelir seviyesine hitap edicek telefonları olduğu için bu hızda büyümesi gayet normal.
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Lord Melkor 6 yıl
Ya adam istedigi telefonu alir maas konusuda bizim elestirmemize kalmis birsey degil herkesin yorgani kendi ne herseferinde iste fakir adam iphone aldi diye yorum yapmayi birakalim arkadaslar sizene adamin yorganindan ayaginin yerinden
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phantom_coal 6 yıl
100 marka bir apple olamiyor.
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cevapveren62 6 yıl
Psycna
metin2017
Evolution
mnc07
Evolution
Nihilous Ios kullanan kesimin gelir seviyesi yuksek(Avrupa ve Amerika için konuşuyorum) sonuç olarak uygulamalara daha çok para harcayabiliyorlar. Normal bir tablo, sasirtmamasi gerek. Android kullanicisiyim.
Ios kullananlarin gelir seviyesinin yuksek olduguna nasil karar verdin?
herkes telefona 2000 tl veremez
Amerikada ve avrupada iPhone 2000 tl degil.Gayet uygun fiyatlara satiliyor.Diger android cihazlar gibi.Kaldiki Turkiyede 2000 tl olan iPhone pahali ama 1999 tl olan s3 ve 1400 lira olan s2 ucuz mu?
Sence ıphone 4S ile S3 aynı kalitedemi.Apple S3!ü çıkarıp içine ıos koysaydı en az 3500 tl olurdu.
tabiki ayni kaliyede degil. s3 gibi bir fiyasko nasil o paraya satiliyor akil almaz bir olay. plastik oyuncak resmen...

Senin plastik dediğin oyuncak 10 milyon ön sipariş aldı.Yeni romlarlada android dünyasının en iyi telefonlarından birisi.Git bak test sonuçlarına.Şununda dikkatini çekmek isterim aplle üst düzey oyunları(mesela nova 3) telefonuna uydurmak için oyunların görüntü kalitesini çok düşürüyor.Bakın videolarına
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pridesg 6 yıl
ios vs android derken ceptelefonlarına kadar gelmil konu :D ama ne yazıkki androidin iosa yetişmeye çalışması ve yetişememesi ama kısa sürede çok fazla uygulamayla ortaya çıkıp hava atması bence saçmalık gibi geliyor çünkü iostaki her satıcıdan alınan uygulamaların güvenliğini sorgularken (%100 Güvence sağlıyor kullanıcıya) android market(googleplay) herhangi bir kullanıcının çıkardığı bir uygulamayı sorunsuz hiç kontrol etmeden direkt markete atıyor ee tabiki bunu kötü amaçlı kullanan milyonlarca insan var program yapmayı bilen yazıp atıyor hacki programı sende alıyorsun keriz gibi xD komik bir durum açıkcası adamlar zaten belirtiyor bunu inanmayanlar olursa baksınlar bakayım googleplaydeki uygulamaların hepsinde izinler yeri var kaldıki bunlar bir kısmı daha gizlileri var bunların adamlar diyorki sen araştır sen güvendiğin yerden indir xDD paramla rezil olucağıma paramla vezir olurum...
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cevapveren62 6 yıl
mnstrdnc
metin2017
Evolution
mnc07
Evolution
Nihilous Ios kullanan kesimin gelir seviyesi yuksek(Avrupa ve Amerika için konuşuyorum) sonuç olarak uygulamalara daha çok para harcayabiliyorlar. Normal bir tablo, sasirtmamasi gerek. Android kullanicisiyim.
Ios kullananlarin gelir seviyesinin yuksek olduguna nasil karar verdin?
herkes telefona 2000 tl veremez
Amerikada ve avrupada iPhone 2000 tl degil.Gayet uygun fiyatlara satiliyor.Diger android cihazlar gibi.Kaldiki Turkiyede 2000 tl olan iPhone pahali ama 1999 tl olan s3 ve 1400 lira olan s2 ucuz mu?
Sence ıphone 4S ile S3 aynı kalitedemi.Apple S3!ü çıkarıp içine ıos koysaydı en az 3500 tl olurdu.
Herseyin donanim oldugunu sanan garip bir kesim insan turu

Hadi canım girde o zaman bir test sonuçlarına bak bakiim donanım ne kadar fark ediyor.Android biraz daha stabilleşsin o zaman görücem ben sizi
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Lord Melkor 6 yıl cevapveren62
metin2017

mnstrdnc

metin2017
Evolution
mnc07
Evolution
Nihilous Ios kullanan kesimin gelir seviyesi yuksek(Avrupa ve Amerika için konuşuyorum) sonuç olarak uygulamalara daha çok para harcayabiliyorlar. Normal bir tablo, sasirtmamasi gerek. Android kullanicisiyim.
Ios kullananlarin gelir seviyesinin yuksek olduguna nasil karar verdin?
herkes telefona 2000 tl veremez
Amerikada ve avrupada iPhone 2000 tl degil.Gayet uygun fiyatlara satiliyor.Diger android cihazlar gibi.Kaldiki Turkiyede 2000 tl olan iPhone pahali ama 1999 tl olan s3 ve 1400 lira olan s2 ucuz mu?
Sence ıphone 4S ile S3 aynı kalitedemi.Apple S3!ü çıkarıp içine ıos koysaydı en az 3500 tl olurdu.
Herseyin donanim oldugunu sanan garip bir kesim insan turu


Hadi canım girde o zaman bir test sonuçlarına bak bakiim donanım ne kadar fark ediyor.Android biraz daha stabilleşsin o zaman görücem ben sizi

Donanim esittir test sonuclari zaten :)) ayni seyi diyosun . Ayni zamanda da 3gs bile daha fazla oyun kaldiriyor 1 gb ram li modellerden 256 mb ramla :)) Ben donanima degil yaptigi ise bakarim arkadasim sen donanima bakiyorsan senin tercihn sacma bir tartismaya gormek istemiyorum . İyi gunler goruslerinede sayfi duyarim( ayrica ios kadar stabillessin bak stabilden kastim gelistiricilerin uygulamalarini stabillestirmesi bana ios dan fazla destek gelecegini bileyim hic tutmam elimde 4s imi zaten. Ben telefonumu uzun sure kullanmak isterim . Bir anektod paylasayim:
S3 kullanan biriyle konusuyorum iste . Niye 1 gb ram koymuski dedim telefona ilerde zorluk cikarmazmi uygulamalarda falan dedim su anda bile ekran yenilenmesi olabiliyor bazi uygulamalarda dedim . Sanki s3 degilde s2s mantiginda yapilmis bi urun gibi duruyor dedim . Ara urun sanki dedim . O da bu telefonu alan adam uzun kullanmak icin almiyo zaten dedi . 6 ay sonra degistirir dedi en iyi 1 sene dedi . Verecek cevap bulamadim resmen . Sen o kadar para ver sonrada 1 sene en fazla de cok sasirdim dogrusu. Ama tabi kimseye zorla bise anlatilmaz . Adam kendi dediginde kendine gore hakli sonucta
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