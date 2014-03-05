Apple, 13" MacBook Pro'nun satışına son veriyor

Apple, dizüstü bilgisayar ürün gamında yer alan Retina ekransız 13 inç MacBook Pro'nun satışına bu sene son vermeye hazırlanıyor.



Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre geçtiğimiz yıl 15 inç MacBook Pro'nun satışına son veren Apple, aynı şeyi bu yıl 13 inç MacBook Pro'nun satışına son vererek yapacak. Kaynaklar Apple'ın şimdiden 13 inç MacBook Pro'nun üretim kapasitesinde azaltılma gitmeye başladığını ve üretimin yıl sonuna kadar duracağını belirttiler,



Bilindiği gibi Apple, Ekim ayındaki lansmanda birlikte geleneksel dediğimiz, retina ekrana sahip olmayan 15 inçlik MacBook Pro'nun satışına son vermişti.13 inçlik modeli ise herhangi bir güncelleme yapmadan 1199 dolarlık etiketiyle ürün gamında tutmuş, fakat 13 Retina MacBook Pro'nun en düşük modelinin fiyatını 1299 dolara düşürerek; Retinalı modeli daha cazip bir çözüm galine getirmişti.



Hali hazırda Apple Online Store Türkiye'de 13" MBP 2999 TL'den satılırken; Haswell'li yeni 13" rMBP ise 3499 TL'den satılıyor.

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