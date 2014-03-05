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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 13" MacBook Pro'nun satışına son veriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
1
33
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, 13
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Apple, dizüstü bilgisayar ürün gamında yer alan Retina ekransız 13 inç MacBook Pro'nun satışına bu sene son vermeye hazırlanıyor.

Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre geçtiğimiz yıl 15 inç MacBook Pro'nun satışına son veren Apple, aynı şeyi bu yıl 13 inç MacBook Pro'nun satışına son vererek yapacak. Kaynaklar Apple'ın şimdiden 13 inç MacBook Pro'nun üretim kapasitesinde azaltılma gitmeye başladığını ve üretimin yıl sonuna kadar duracağını belirttiler,

Bilindiği gibi Apple, Ekim ayındaki lansmanda birlikte geleneksel dediğimiz, retina ekrana sahip olmayan 15 inçlik MacBook Pro'nun satışına son vermişti.13 inçlik modeli ise herhangi bir güncelleme yapmadan 1199 dolarlık etiketiyle ürün gamında tutmuş, fakat 13 Retina MacBook Pro'nun en düşük modelinin fiyatını 1299 dolara düşürerek; Retinalı modeli daha cazip bir çözüm galine getirmişti.

Hali hazırda Apple Online Store Türkiye'de 13" MBP 2999 TL'den satılırken; Haswell'li yeni 13" rMBP ise 3499 TL'den satılıyor.

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dreampowder 5 yıl en beğenilen
Çok yanlış bir hareket olacağı düşüncesindeyim.

13' MBP benim iki nesildir ihtiyaçlarıma fazlasıyla yetiyor, ayrıca upgrade edilebilirliği ile de rMBP'den çok daha uzun ömürlü kullanılabilme şansım oluyor.

Apple demek istiyorki: "Arkadaşım alıyorsunuz MBP'leri alıyosunuz, upgrade ede ede senelerce kullanıyorsunuz, üstüne bir de ram'i, SSD'yi dışardan alıyorsunuz. Bundan sonra bunların ikisini de normalin iki katı fiyatına bizden almak zorundasınız"

Ben iOS ile uğraştığımdan Apple harici bir bilgisyar benim işimi görmüyor. Bu gidişlte bundan sonra alacağım apple bilgisyar mac mini + 4K monitr olarak gözükmekte (3 sene sonra almayı planlıyorum herhalde o zaman kadar ucuzlarlar)
Çok yanlış bir hareket olacağı düşüncesindeyim.13' MBP benim iki nesildir ihtiyaçlarıma fazlasıyla yetiyor, ayrıca upgrade edilebilirliği ile de rMB...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
abd de 100 dolar oynuyor bizde 500 lira
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matkapmatkap 5 yıl dreampowder
dreampowder

Çok yanlış bir hareket olacağı düşüncesindeyim.

13' MBP benim iki nesildir ihtiyaçlarıma fazlasıyla yetiyor, ayrıca upgrade edilebilirliği ile de rMBP'den çok daha uzun ömürlü kullanılabilme şansım oluyor.

Apple demek istiyorki: "Arkadaşım alıyorsunuz MBP'leri alıyosunuz, upgrade ede ede senelerce kullanıyorsunuz, üstüne bir de ram'i, SSD'yi dışardan alıyorsunuz. Bundan sonra bunların ikisini de normalin iki katı fiyatına bizden almak zorundasınız"

Ben iOS ile uğraştığımdan Apple harici bir bilgisyar benim işimi görmüyor. Bu gidişlte bundan sonra alacağım apple bilgisyar mac mini + 4K monitr olarak gözükmekte (3 sene sonra almayı planlıyorum herhalde o zaman kadar ucuzlarlar)

rMBP ile MBP arasinda upgrade edilebilme acisindan tek fark RAM. rMBP'deki pci-e SSD upgrade edilebiliyor (uygun giris kullanan bir urun bulursaniz). Islemci iki modelde de upgrade edilemiyor. Batarya keza ayni. RAM guncellemenin bilgisayarin omrunu cok fazla uzatacagini da dusunmuyorum. Almisken 16 GBlik modelleri alirsaniz zaten 5-6 sene cok rahat gotureceklerdir ki Apple RAM upgrade'ini eskisi gibi cok pahaliya da satmiyor (hala olmasi gerekenden pahali oldugu konusunda hemfikiriz).

Bana kalirsa bu sartlar altinda sadece adi "guncellenebilir" olan bir makineyi piyasada tutmanin bir manasi yok. Guncellenebilir diyeceginiz makineler eski Macbook'lardi. Hatirlarsaniz HDD ve RAM'i degistirmek icin altinda kolayca acilan bir bolum bulunuyordu ve pil de ayni sekilde degistirilebiliyordu onlarda.
dreampowderÇok yanlış bir hareket olacağı düşüncesindeyim.13' MBP benim iki nesildir ihtiyaçlarıma fazlasıyla yetiyor, ayrı...
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speedycruiser 5 yıl
Kişisel fikrimi söyledim dostum elbette başka kullanıcılar için olabilir. Kullanıcdan kulanıcıya değişir benim noktamdan öyle. Ama sizin gibi bir konfigurasyon üzerinde tırmalayanların sayısı bence az. Çoğunluk kullanıcı yukarıda saydıklarımı kullanmıyor. iMac te bile cd sürücüyü çıkardılar. Bence oda isabetli karar. PCIe teknolojisi ile macbook retinalardaki ssd lerden aldığınız performansı sizin sonradan eklediklerinizden alma şansınız yok. 128gb ssd de 300 write 700 read, 256 lıkta hem yazma hem okumada 700 mb/s. Bunlar inanılmaz rakamlar. Sizin sonradan eklediklerinizler 250 likler 400mbs küsürlarda anca hız alırısnız. neredeyse iki kat, hiçte az değil.

yani neyse bende ssd ram upgrade i yaparım diye bu modeli aldım ama bence hata. Satsam gene aynı para fark vericem. Böyle böyle olaylar.

Neyse teşekkürler selamlar
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dreampowder 5 yıl speedycruiser
speedycruiser

Kişisel fikrimi söyledim dostum elbette başka kullanıcılar için olabilir. Kullanıcdan kulanıcıya değişir benim noktamdan öyle. Ama sizin gibi bir konfigurasyon üzerinde tırmalayanların sayısı bence az. Çoğunluk kullanıcı yukarıda saydıklarımı kullanmıyor. iMac te bile cd sürücüyü çıkardılar. Bence oda isabetli karar. PCIe teknolojisi ile macbook retinalardaki ssd lerden aldığınız performansı sizin sonradan eklediklerinizden alma şansınız yok. 128gb ssd de 300 write 700 read, 256 lıkta hem yazma hem okumada 700 mb/s. Bunlar inanılmaz rakamlar. Sizin sonradan eklediklerinizler 250 likler 400mbs küsürlarda anca hız alırısnız. neredeyse iki kat, hiçte az değil.

yani neyse bende ssd ram upgrade i yaparım diye bu modeli aldım ama bence hata. Satsam gene aynı para fark vericem. Böyle böyle olaylar.

Neyse teşekkürler selamlar

dediklerinizde haklısınız ama bunca zamandır o da vardı bu da vardı. yani normal macbook pro kalkınca retina macbook pro ne ucuzlayacak ne de bize bir faydası olacak. olmamasının bizim açımızdan bir anlamı yok onu söylüyorum
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speedycruiser 5 yıl
Bence upgrade saçmalık. Bende non retinalı model alma hatasında bulundum. Zaten tek upgrade edilebilir yeri ram ve hdd. Ram max 8gb oluyor ssd de 250 lik bir şey alsan upgrade ücreti 800 tl oluyor. ssd de trim desteği gibi bir saçmalık var, ram de çoğu çalışıyor ama mac ram gibi bir olay var ondada. Retinalı model fiyatını geçmiş oluyor. En alt model retinalı zaten 8gb ram ve 128 gb ssd. Kaldıki orjinalinde aldığınız performans daha fazladır sonradan eklemedelerdense. Birde cd rom farkı varki hiç kullanmadım şu ana kadar, kullananda ek cd okuyucu alabilir. Birde ethernet port farkı varki onuda kullanmadım. Sanırım birde ilink/firewire portu varki oda eski cam corder larda vardı. Gereksiz. retina ekran farkı çok elzem değil ama bence olsa güzel olurdu.

İsabetli karar üretiminin durdurulması.
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dreampowder 5 yıl speedycruiser
speedycruiser

Bence upgrade saçmalık. Bende non retinalı model alma hatasında bulundum. Zaten tek upgrade edilebilir yeri ram ve hdd. Ram max 8gb oluyor ssd de 250 lik bir şey alsan upgrade ücreti 800 tl oluyor. ssd de trim desteği gibi bir saçmalık var, ram de çoğu çalışıyor ama mac ram gibi bir olay var ondada. Retinalı model fiyatını geçmiş oluyor. En alt model retinalı zaten 8gb ram ve 128 gb ssd. Kaldıki orjinalinde aldığınız performans daha fazladır sonradan eklemedelerdense. Birde cd rom farkı varki hiç kullanmadım şu ana kadar, kullananda ek cd okuyucu alabilir. Birde ethernet port farkı varki onuda kullanmadım. Sanırım birde ilink/firewire portu varki oda eski cam corder larda vardı. Gereksiz. retina ekran farkı çok elzem değil ama bence olsa güzel olurdu.

İsabetli karar üretiminin durdurulması.

Evet hocam siz kullanmadığınız için bunların hepsi mantıksız şeyler


1- Mac için Ram denen şey tamamen normal ram'lere fazladan para vermeniz için uydurulmuş bir pazarlama hilesi.
2- 250lik SSD'yi ben dışardan 400TL'ye aldım. (Bkz. Vatan bilgisayar)
3- Trim desteğini dışardan taktığınız SSD'lerde trim enabler ile açabiliyorsunuz.
4- DVD-Rom olan yerine ikinci bir harddisk takabilir hatta RAID0 konfirgürasyonu bile yapabilirsiniz..
5- Ethernet sık olarak kullandığım bir port, çevremde çok fazla wireless modem var, bağlantı kaltesi hiçbirzaman ortanın üstüne çıkmıyor.

Şu anda zaten mevcut bir retina modeli ve normal macbook modeli var, olmasından neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz onu çözemedim
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people66 5 yıl
17'' üretseler dengeleri değiştirirler...
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sierratr1 5 yıl
2 yildir 17" retina bekliyorum keske gelse.
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DSGNRY 5 yıl
17 geri donmeli, mac kullanıcılarının cogu mimar mühendis ya da grafik tasarımcı (Türkiye de en azından)
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Oshi-sensei 5 yıl
Bakalım ileri de neler yapacaklar? Şimdi kaldırıyorlar tek tek ürünlerini sonrası ne olacak merak konusu.
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sharky25ant 5 yıl
SSD teknolojisi çıktıktan sonra laptoplarda HDD kullanımı gereksiz bence. Zaten daha da ucuzlayınca hiçbiri HDD ile çıkmayacak.
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alprazolam 5 yıl
macbook prolarda retina standart olmalı artık, normal çözünürlük macbook air üzerinden de devam edebilir
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Choline 5 yıl
13'' Retinasız mbp almayı düşünürken bu haber hoş olmadı :(. rmbp nin upgrade edilemez oluşundan dolayı uzak duruyorum. En sonunda mecbur edecekler. Hoş değil.
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carman 5 yıl
bakarsınız 17" retina üretimine başlarlar :D
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Godolphin 5 yıl
Oh be..
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mhasturk 5 yıl
17 inçlik MacBook üretimine de son verdi. Keşke devam ettirse o seriyi.
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Götterfunken 5 yıl mhasturk
mhasturk
17 inçlik MacBook üretimine de son verdi. Keşke devam ettirse o seriyi.

Bence iMac satışlarını baltalayan,çirkin,fazla maliyetli ve saçma bir üründü.
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