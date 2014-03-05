Apple, 13" MacBook Pro'nun satışına son veriyor

Haber Editörü
Apple, dizüstü bilgisayar ürün gamında yer alan Retina ekransız 13 inç MacBook Pro'nun satışına bu sene son vermeye hazırlanıyor.
Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre geçtiğimiz yıl 15 inç MacBook Pro'nun satışına son veren Apple, aynı şeyi bu yıl 13 inç MacBook Pro'nun satışına son vererek yapacak. Kaynaklar Apple'ın şimdiden 13 inç MacBook Pro'nun üretim kapasitesinde azaltılma gitmeye başladığını ve üretimin yıl sonuna kadar duracağını belirttiler,
Bilindiği gibi Apple, Ekim ayındaki lansmanda birlikte geleneksel dediğimiz, retina ekrana sahip olmayan 15 inçlik MacBook Pro'nun satışına son vermişti.13 inçlik modeli ise herhangi bir güncelleme yapmadan 1199 dolarlık etiketiyle ürün gamında tutmuş, fakat 13 Retina MacBook Pro'nun en düşük modelinin fiyatını 1299 dolara düşürerek; Retinalı modeli daha cazip bir çözüm galine getirmişti.
Hali hazırda Apple Online Store Türkiye'de 13" MBP 2999 TL'den satılırken; Haswell'li yeni 13" rMBP ise 3499 TL'den satılıyor.
Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre geçtiğimiz yıl 15 inç MacBook Pro'nun satışına son veren Apple, aynı şeyi bu yıl 13 inç MacBook Pro'nun satışına son vererek yapacak. Kaynaklar Apple'ın şimdiden 13 inç MacBook Pro'nun üretim kapasitesinde azaltılma gitmeye başladığını ve üretimin yıl sonuna kadar duracağını belirttiler,
Bilindiği gibi Apple, Ekim ayındaki lansmanda birlikte geleneksel dediğimiz, retina ekrana sahip olmayan 15 inçlik MacBook Pro'nun satışına son vermişti.13 inçlik modeli ise herhangi bir güncelleme yapmadan 1199 dolarlık etiketiyle ürün gamında tutmuş, fakat 13 Retina MacBook Pro'nun en düşük modelinin fiyatını 1299 dolara düşürerek; Retinalı modeli daha cazip bir çözüm galine getirmişti.
Hali hazırda Apple Online Store Türkiye'de 13" MBP 2999 TL'den satılırken; Haswell'li yeni 13" rMBP ise 3499 TL'den satılıyor.
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13' MBP benim iki nesildir ihtiyaçlarıma fazlasıyla yetiyor, ayrıca upgrade edilebilirliği ile de rMBP'den çok daha uzun ömürlü kullanılabilme şansım oluyor.
Apple demek istiyorki: "Arkadaşım alıyorsunuz MBP'leri alıyosunuz, upgrade ede ede senelerce kullanıyorsunuz, üstüne bir de ram'i, SSD'yi dışardan alıyorsunuz. Bundan sonra bunların ikisini de normalin iki katı fiyatına bizden almak zorundasınız"
Ben iOS ile uğraştığımdan Apple harici bir bilgisyar benim işimi görmüyor. Bu gidişlte bundan sonra alacağım apple bilgisyar mac mini + 4K monitr olarak gözükmekte (3 sene sonra almayı planlıyorum herhalde o zaman kadar ucuzlarlar)
rMBP ile MBP arasinda upgrade edilebilme acisindan tek fark RAM. rMBP'deki pci-e SSD upgrade edilebiliyor (uygun giris kullanan bir urun bulursaniz). Islemci iki modelde de upgrade edilemiyor. Batarya keza ayni. RAM guncellemenin bilgisayarin omrunu cok fazla uzatacagini da dusunmuyorum. Almisken 16 GBlik modelleri alirsaniz zaten 5-6 sene cok rahat gotureceklerdir ki Apple RAM upgrade'ini eskisi gibi cok pahaliya da satmiyor (hala olmasi gerekenden pahali oldugu konusunda hemfikiriz).
Bana kalirsa bu sartlar altinda sadece adi "guncellenebilir" olan bir makineyi piyasada tutmanin bir manasi yok. Guncellenebilir diyeceginiz makineler eski Macbook'lardi. Hatirlarsaniz HDD ve RAM'i degistirmek icin altinda kolayca acilan bir bolum bulunuyordu ve pil de ayni sekilde degistirilebiliyordu onlarda.