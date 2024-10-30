M4, M4 Pro ve M4 Max çipli MacBook Pro Türkiye fiyatı belli oldu

- 💰 Yeni MacBook Pro fiyatları
- 💻 M4 MacBook Pro 2024 fiyatı
- 💻 M4 Pro MacBook Pro 2024 fiyatı
- 💻 M4 Max MacBook Pro 2024 fiyatı
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💰 Yeni MacBook Pro fiyatları
M4 ailesine geçiş yapan Apple, işlemciyi güncelleyip başlangıç RAM seçeneğini 16 GB’a yükseltti. Fiyatlar ise 8 GB RAM’li M3 ailesi ile aynı kaldı. M3 serisinden güç alan MacBook Pro modelleri satıştan kalktı.
💻 M4 MacBook Pro 2024 fiyatı
- 14 inç M4 16 GB RAM 512 GB SSD: 74.999 TL
- 14 inç M4 16 GB RAM 1 TB SSD: 83.999 TL
- 14 inç M4 24 GB RAM 1 TB SSD: 92.999 TL
💻 M4 Pro MacBook Pro 2024 fiyatı
- 14 inç M4 Pro 12Ç CPU 16Ç GPU 24 GB RAM 512 GB SSD: 94.999 TL
- 14 inç M4 Pro 14Ç CPU 20Ç GPU 24 GB RAM 1 TB SSD: 114.999 TL
- 16 inç M4 Pro 14Ç CPU 20Ç GPU 24 GB RAM 512 GB SSD: 114.999 TL
- 16 inç M4 Pro 14Ç CPU 20Ç GPU 48 GB RAM 512 GB SSD: 132.999 TL
💻 M4 Max MacBook Pro 2024 fiyatı
- 14 inç M4 Max 14Ç CPU 32Ç GPU 36 GB RAM 1 TB SSD: 149.999 TL
- 16 inç M4 Max 14Ç CPU 32Ç GPU 36 GB RAM 1 TB SSD: 159.999 TL
- 14 inç M4 Max 16Ç CPU 40Ç GPU 48 GB RAM 1 TB SSD: 184.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D