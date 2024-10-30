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    M4, M4 Pro ve M4 Max çipli MacBook Pro Türkiye fiyatı belli oldu

    Apple MacBook Pro modellerini yeniledi. M4 ailesine geçiş yapan MacBook Pro'nun fiyatı belli oldu. M4, M4 Pro ve M4 Max’li 2024 MacBook Pro fiyatları haberimizde.
    M4, M4 Pro ve M4 Max çipli MacBook Pro Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple bu hafta her gün yeni bir Mac modeli tanıtıyor. Bugün yeni MacBook Pro modeli tanıtıldı. M4, M4 Pro ve M4 Max’li 2024 MacBook Pro modelinin Türkiye fiyatı belli oldu.

    💰 Yeni MacBook Pro fiyatları

    M4 ailesine geçiş yapan Apple, işlemciyi güncelleyip başlangıç RAM seçeneğini 16 GB’a yükseltti. Fiyatlar ise 8 GB RAM’li M3 ailesi ile aynı kaldı. M3 serisinden güç alan MacBook Pro modelleri satıştan kalktı.

    💻 M4 MacBook Pro 2024 fiyatı

    • 14 inç M4 16 GB RAM 512 GB SSD: 74.999 TL
    • 14 inç M4 16 GB RAM 1 TB SSD: 83.999 TL
    • 14 inç M4 24 GB RAM 1 TB SSD: 92.999 TL

    💻 M4 Pro MacBook Pro 2024 fiyatı

    • 14 inç M4 Pro 12Ç CPU 16Ç GPU 24 GB RAM 512 GB SSD: 94.999 TL
    • 14 inç M4 Pro 14Ç CPU 20Ç GPU 24 GB RAM 1 TB SSD: 114.999 TL
    • 16 inç M4 Pro 14Ç CPU 20Ç GPU 24 GB RAM 512 GB SSD: 114.999 TL
    • 16 inç M4 Pro 14Ç CPU 20Ç GPU 48 GB RAM 512 GB SSD: 132.999 TL

    💻 M4 Max MacBook Pro 2024 fiyatı

    • 14 inç M4 Max 14Ç CPU 32Ç GPU 36 GB RAM 1 TB SSD: 149.999 TL
    • 16 inç M4 Max 14Ç CPU 32Ç GPU 36 GB RAM 1 TB SSD: 159.999 TL
    • 14 inç M4 Max 16Ç CPU 40Ç GPU 48 GB RAM 1 TB SSD: 184.999 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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