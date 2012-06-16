Apple, 13 inçlik Retina ekranlı Macbook Pro bilgisayarını Ekim'de satışa sunabilir





WWDC 2012'de 2880 x 1800 piksel çözünürlüklü yeni nesil 15.4" Macbook Pro dizüstü bilgisayarını tanıtan ve aynı gün satışa sunan Apple, 13 inçlik modelde de aynı yolu izleyebilir. AppleInsider sitesine geçtiğimiz Perşembe bazı bilgiler paylaşan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 13 inçlik Macbook Pro'nun retina ekranlı versiyonunu Eylül'de seri üretime sokacağını bildirdi.

Konferans öncesinde 17" Macbook Pro'nun yenilenmeyeceğini ve 15.4 inçlik retina ekranlı Macbook Pro çıktığında eski nesil modelin güncellenerek satılmaya devam edeceğini söyleyen Kuo, açıklamalarıyla teknoloji dünyasının güvenini kazanmış bir analist. Muhtemelen 13 inçlik Macbook Pro için öne sürdüğü bilgiler de doğrulanacak.

Apple'ın büyük umut bağladığı retina ekranlı 13" Macbook Pro, düşük verim oranı ve montajındaki zorluklar sebebiyle bu hafta duyurulmamış. Tıpkı ilk yeni nesil Macbook Pro'da olduğu gibi 13 inçlik model de optik sürücü içermeyecekmiş ve sadece SSD depolama birimiyle donatılabilecekmiş.

Ekran çözünürlüğünün 2560 x 1600 piksel ve kalınlığın 18mm'den daha az olacağı aktarılıyor. Kuo, ayrıca 13 inçlik Macbook Pro'da ayrık bir ekran kartı olmayacağını düşünüyor. Bunun yerine bütünleşik Intel HD 4000 yer alacak ve 2GHz'den daha hızlı yeni nesil Intel Ivy Bridge işlemci kullanılacak.

Son olarak Apple'ın bu ay 300,000 yeni nesil 15.4" Macbook Pro'yu satışa hazırladığını açıklayan analistin ilerleyen günlerde yeni detaylar konusunda bilgi vereceğini tahmin ediyoruz.

http://www.appleinsider.com/articles/12/06/14/apple_expected_to_launch_13_retina_macbook_pro_by_early_oct.html