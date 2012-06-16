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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 13 inçlik Retina ekranlı Macbook Pro bilgisayarını Ekim'de satışa sunabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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WWDC 2012'de 2880 x 1800 piksel çözünürlüklü yeni nesil 15.4" Macbook Pro dizüstü bilgisayarını tanıtan ve aynı gün satışa sunan Apple, 13 inçlik modelde de aynı yolu izleyebilir. AppleInsider sitesine geçtiğimiz Perşembe bazı bilgiler paylaşan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 13 inçlik Macbook Pro'nun retina ekranlı versiyonunu Eylül'de seri üretime sokacağını bildirdi.
Konferans öncesinde 17" Macbook Pro'nun yenilenmeyeceğini ve 15.4 inçlik retina ekranlı Macbook Pro çıktığında eski nesil modelin güncellenerek satılmaya devam edeceğini söyleyen Kuo, açıklamalarıyla teknoloji dünyasının güvenini kazanmış bir analist. Muhtemelen 13 inçlik Macbook Pro için öne sürdüğü bilgiler de doğrulanacak.
Apple'ın büyük umut bağladığı retina ekranlı 13" Macbook Pro, düşük verim oranı ve montajındaki zorluklar sebebiyle bu hafta duyurulmamış. Tıpkı ilk yeni nesil Macbook Pro'da olduğu gibi 13 inçlik model de optik sürücü içermeyecekmiş ve sadece SSD depolama birimiyle donatılabilecekmiş.
Ekran çözünürlüğünün 2560 x 1600 piksel ve kalınlığın 18mm'den daha az olacağı aktarılıyor. Kuo, ayrıca 13 inçlik Macbook Pro'da ayrık bir ekran kartı olmayacağını düşünüyor. Bunun yerine bütünleşik Intel HD 4000 yer alacak ve 2GHz'den daha hızlı yeni nesil Intel Ivy Bridge işlemci kullanılacak.
Son olarak Apple'ın bu ay 300,000 yeni nesil 15.4" Macbook Pro'yu satışa hazırladığını açıklayan analistin ilerleyen günlerde yeni detaylar konusunda bilgi vereceğini tahmin ediyoruz.

http://www.appleinsider.com/articles/12/06/14/apple_expected_to_launch_13_retina_macbook_pro_by_early_oct.html Yorum Yaz
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61gün 7 yıl en beğenilen
donanım haber madem türkiyenin en iyi teknoloji ve donanım sitesisin. hakkını ver hakkını.

al sana macbook pro retina display... bi yapamadınız şunu bea:

donanım haber madem türkiyenin en iyi teknoloji ve donanım sitesisin. hakkını ver hakkını.al sana macbook pro retina display... bi yapamadınız şu...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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Colossal 7 yıl

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Brky 7 yıl
Tamam anladık retina ekran adamsınız ne diyelim..İçim kıyıldı 1 haftadır retinada retina..Her başlıkta üstüne basa basa retina ekran diye belirtmeniz kabak tadı verdi artık..Vazgeçin bundan lütfen.
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bocekgrafik 7 yıl
PC notebooklarının neredeyse hepsinde artık standart hale gelen numerik tuş takımı bile yok be bunun.
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CCeVViKK 7 yıl
2880*18000 piksel
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tonykelzo 7 yıl
Ya bunun kutusu bile şekilmiş :)
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61gün 7 yıl en beğenilen
donanım haber madem türkiyenin en iyi teknoloji ve donanım sitesisin. hakkını ver hakkını.

al sana macbook pro retina display... bi yapamadınız şunu bea:

2 Yanıt Yanıtla +13
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alprazolam 7 yıl
Şu DVD sürücüden kurtulmak süper oldu gercekten Apple ı bu devrim niteliğindeki degisikliginden dolayı kutluyorum hem oldukça büyük yer açıldı ve onca ağırlık gitti hem ergonomi hem de performans acısından inanılmaz katkı sağladı
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Batuist 7 yıl 61gün
tcg

donanım haber madem türkiyenin en iyi teknoloji ve donanım sitesisin. hakkını ver hakkını.

al sana macbook pro retina display... bi yapamadınız şunu bea:



o adamın yerinde olmak isterdim... çok güzel bir alet.. hele hele iki mac'i yanyana koyduğunda pro'nun görüntüsü çok bariz daha net ve canlı gözüküyor. bunu kameraya çekilmiş kendi ekranımda böyle görüyorsam kimbilir gerçekte nasıl gözüküyordur.. harika bir cihaz olmuş.. özellikle çıkarılan DVD sürücü appla'a büyük avantaj sağlamış..
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IgorStravinsky 7 yıl 61gün
tcg

donanım haber madem türkiyenin en iyi teknoloji ve donanım sitesisin. hakkını ver hakkını.

al sana macbook pro retina display... bi yapamadınız şunu bea:



15" videodaki ama DH'de göremedik onu da
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Batuist 7 yıl
220ppi oranını korusunlarda çeşidi artırsınlar... darısı da windows PClerin başına olsun diyoruz.. şimdi ekran byutları yeniden küçülür 10 sene öncesinde olduğu gibi.. çünkü 220 ppi lık 24" bir monitör çözünürlüğü ciddi sevilere ulaşırki şimdilik biraz gelir düşüncesindeyim.. üretimi yapılabilirmi orasıda ayrı bir konu... ekran kartı desteklermi buda başka bir konu olurdu herhalde..
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Virtual Reality 7 yıl
Ben asıl Asus' un yeni ultrabooklarını heyecanla bekliyorum. 2-3 ay içinde piyasaya sürerler.
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FRAPS 7 yıl
5 Para etmez , alınışınız iyi ise süs diye alabilirsiniz
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Recharged 7 yıl
Fiyat politikası ne olacak merak ediyorum.Türkiye'de +3000 $ görürüz orası ayrı.
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Gibson Les Paul 7 yıl
Su 13"e de bir ekran karti koyamadilar.
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Evolution 7 yıl Gibson Les Paul
Gibson Les Paul

Su 13"e de bir ekran karti koyamadilar.

Bu modelde amaç kolay taşınabilirlik olduğu için koyacaklarını da sanmıyorum.
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