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Apple 15-28 Eylül tarihlerinde personel izinlerini kapatıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple 15-28 Eylül tarihlerinde personel izinlerini kapatıyor

Apple'ın 10 Eylül tarihinde tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri için yapılacak etkinliğe henüz bir davetiye ortaya çıkmasa da firma tarafında bazı hareketlilikler yaşanıyor.

Bunların birisi alıştığımız üzere çalışan izinlerinin iptali. Apple genelde iPhone ve iPad ürünlerinin piyasaya çıkacağı dönemlerde ilgili tüm personelin izinlerini iptal ediyor. 

Firma içinden elde edilen belgelere göre AppleCare çalışanları 15-28 Eylül tarihleri arasında izin alamıyor. 28 Eylül sonrasında ise izinler açık görünüyor. Bu da Apple'ın 20 Eylül tarihinde muhtemel bir iPhone 5S ve 5C modellerinin satışı iddiasını güçlendiriyor.

İddialar 10 Eylül'deki iPhone 5S ve 5C lansmanın ardından 16 Eylül'de iOS7 işletim sisteminin yayınacağı ve 20 Eylül'de de modellerin peyderpey global olarak satışa sunulacağı noktasında birleşiyor. 

iPhone 5S modelinde Apple'ın A6'dan yüzde 31 daha hızlı ARMv8 tabanlı A7 işlemcisi, Home butonuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu, 128GB kapasite seçeneği gibi yenilikler sunması bekleniyor. iPhone 5C modeli ise hızı azaltılmış bir A6 işlemcisi, daha az RAM boyutu, plastik kasa ve daha güçsüz batarya haricinde iPhone 5 modelinin tüm donanımını miras alacak. 

iPhone 5S modelinin yine 649$ başlangıç fiyatına sahip olması beklenirken, üretimi durdurulacak iPhone 5'in yerini alan iPhone 5C'nin ise 500$ başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-blackouts-vacation-days-from-September-15th-through-the-28th_id46915 Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
zaten 1400 mah pil ile 1gb ram kullanıyorsun daha neyinden kısıcan el insaf
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magicool 6 yıl
eğer 5c a6 işlemci+iphone 5 ten daha düşük bir pil kapasitesiyle gelirse artık çeyrek günü tamamlamaz hale gelir...umarım 5c de pil kapasitesi azalmaz yoksa ticari kaygıları sayesinde apple iphone 5c yi ölü doğurur
eğer 5c a6 işlemci+iphone 5 ten daha düşük bir pil kapasitesiyle gelirse artık çeyrek günü tamamlamaz hale gelir...umarım 5c de pil kapasitesi azalmaz yoksa ti...
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worldunya 6 yıl
mehmetgn123
Fiyasko üstüne fiyasko steve jobstan sonra apple kayda değer hiçbişey yapmadı

Sizin gibi cahiller Apple ı sadece iPhone ve iPad sanıyor.Apple macleri bayaa çoşturdu os x de.
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DesertEagle67 6 yıl
Yenilik sifir yok hizi azaltilmis yok i5 in uretimi duracak yok parmak okuyucu tus apple sen once adam gobi bir home tusu power tusu yapda parmak okuyucu kalsin
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okan_cehapelioglu 6 yıl
ohaa bu nasıl fiyattır abi 500 dolar sözde ucuz iphone rahat 1500 milyara geliyor almayın arkadaş almayın keriz yerine konuyoruz bakın huaweiye adamlar nasıl f/p telefonları cıkarıyor yada
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Guest-7B43EA67E 6 yıl
Arkadaşlar Iphone 5C ne oluyor??
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furky86 6 yıl
Schneeflocke
swat882 Apple kazık atmıyor, sadece teknolojiden pek anlamayan Apple kullanıcılarını iyi biliyor
he yav hee biz anlamıyoruz teknolojiden bi siz anlıyorsunuz. android telefona baksan. yok rom yapacan. yok rehberi geç açılır. telefon virüs kapar. sistemi doldurduktan sonra yavaşlar. daha sayiyımmı ? yok neymiş 20 gb ram 10 çekirdek işlemci. ee hani nerede performans ? asıl siz 2 donanıma kanıp, gidip alıyorsunuz o telefonları.

Yılmaz Özdil forumda beyler
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pocemonmutlu 6 yıl
Şimdi Altın renkli 128gb 5s ile gezerken 8gb'lik 5c kullanan bir arkadaş ile karşılaşırsak ne yapmak gerek?
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cabriolet1981 6 yıl
Günde en az iki defa şarj ediyorum. Yetti artık.
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UpTheIrons 6 yıl
iPhone 5C olmamalıydı..
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2622110012 6 yıl
Allah belanı ...... apple
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fatih_h 6 yıl
daha güçsüz batarya

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mmnder16 6 yıl
sırf icloud için iphone kullanırım arkadaş.. okulların açılması sebebi ile pc'mden 2 ay sonra ilk defa girdim icloud hesabıma orada artık yeni belge oluşturma da eklenmiş yani 10 numara 5 yıldız :))
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Nightmare70 6 yıl
5S alınır ama 5C bu şekilde ve bu fiyattan gelirse çöp olur
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Pulstar 6 yıl
O telefon 500$'a çıkarsa satmaz.

Budur.
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alexi7 6 yıl Pulstar
Pulstar
O telefon 500$'a çıkarsa satmaz.

Budur.

Kesinlikle bide 5 i durdurucaklarmış
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