Apple 15-28 Eylül tarihlerinde personel izinlerini kapatıyor





Apple'ın 10 Eylül tarihinde tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri için yapılacak etkinliğe henüz bir davetiye ortaya çıkmasa da firma tarafında bazı hareketlilikler yaşanıyor.





Bunların birisi alıştığımız üzere çalışan izinlerinin iptali. Apple genelde iPhone ve iPad ürünlerinin piyasaya çıkacağı dönemlerde ilgili tüm personelin izinlerini iptal ediyor.





Firma içinden elde edilen belgelere göre AppleCare çalışanları 15-28 Eylül tarihleri arasında izin alamıyor. 28 Eylül sonrasında ise izinler açık görünüyor. Bu da Apple'ın 20 Eylül tarihinde muhtemel bir iPhone 5S ve 5C modellerinin satışı iddiasını güçlendiriyor.





İddialar 10 Eylül'deki iPhone 5S ve 5C lansmanın ardından 16 Eylül'de iOS7 işletim sisteminin yayınacağı ve 20 Eylül'de de modellerin peyderpey global olarak satışa sunulacağı noktasında birleşiyor.





iPhone 5S modelinde Apple'ın A6'dan yüzde 31 daha hızlı ARMv8 tabanlı A7 işlemcisi, Home butonuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu, 128GB kapasite seçeneği gibi yenilikler sunması bekleniyor. iPhone 5C modeli ise hızı azaltılmış bir A6 işlemcisi, daha az RAM boyutu, plastik kasa ve daha güçsüz batarya haricinde iPhone 5 modelinin tüm donanımını miras alacak.





iPhone 5S modelinin yine 649$ başlangıç fiyatına sahip olması beklenirken, üretimi durdurulacak iPhone 5'in yerini alan iPhone 5C'nin ise 500$ başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-blackouts-vacation-days-from-September-15th-through-the-28th_id46915