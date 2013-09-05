Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 17W'lık güç adaptörü tasarlıyor. Peki hangi cihaz için ?

5 yıl
1,1b
1
40
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, 17W'lık güç adaptörü tasarlıyor. Peki hangi cihaz için ?
Tam Boyutta Gör

iPod, iPhone ve iPad üçlüsüyle taşınabilir elektronik dünyasında devrim yapan Apple, yepyeni bir cihaz ile alıştığımız özelliğini sürdürebilir. Peki bu cihaz nasıl olacak? Tek bildiğimiz 17W’lık güç adaptörüne ihtiyaç duyuyor olması.

Evet bu haberimizin hareket noktası biraz ilginç ancak dikkat çekici ve farklı olduğu kesin. Apple dünyasının önemli ve saygın yayın organlarından Apple Insider’ın, firmaya çok yakın (muhtemelen Apple çalışanı) isimlerden edindiği bilgiye göre Apple, 17W’lık güç adaptörünün üretim maliyetini dengelemek için bir süredir çalışıyor.

İlk akla gelen 17W’lık güç adaptörünün hangi cihaza eşlik edeceği sorusu. Maalesef kaynaklar, spesifik olarak bir cihaz hakkında bilgi vermiş değiller. Tek söyledikleri; bahsi geçen cihazın 12 ay içerisinde kamuoyuna tanıtılabilme potansiyeli olduğu.

Peki Apple’ın böyle bir adaptöre ihtiyaç duyan cihazı ne olabilir ? Bu sorumuzun cevabına ulaşmak için aslında Apple’ın hali hazırdaki ürünlerinden hareket edebiliriz. Şöyle ki:

  • iPhone: 5W’lık güç adaptörü
  • Apple TV: 6 W’lık güç adaptörü
  • iPad: 12W’lık güç adaptörü
  • MacBook Air: 45W’lık güç adaptörü

ile çalışıyor. Bakıldığında farklı bir iPhone ve Apple TV için 17W’lık güç adaptörü tasarlanıyor olması imkansız. MacBook Air’ın da bileşenleri itibariyle ihtiyaç duyduğu enerjiyi 45W’dan 17W’a düşürmek çok güç. (Bu söylediğimiz elbette mevcut MBA gücündeki bir model için geçerli). O zaman elimizde tek bir alternatif kalıyor: iPad.

iPad’in hali hazırda 9.7 inçlik modeli 12W’lık güç adaptörüne ihtiyaç duyuyor. Apple’ın bu boyuttaki iPad için gerekli olan enerji ihtiyacını arttıramayacağına göre akla gelen tek ve muhtemel durum Apple’ın daha büyük ekranlı iPad üzerinde çalışıyor olması. Yani Apple’ın 17W’lık adaptörü, 10 inçten daha büyük bir ekranlı, ki güç dengesi itibariyle bu boyutun 12-13 inç olması çok olası, bir iPad’e hayat verecek gibi duruyor.

Aslında daha büyük ekranlı iPad iddiaları birkaç önemli kaynak tarafından dillendirilmişti. Bu isimlerden biri olan The Wall Street Journal, bir süre önce yayınladığı haberinde Apple ve tedarikçilerinin 13 inç boyutunda iPad üzerinde çeşitli testler yaptıklarını iddia etmişti. WSJ’in bu iddiasıyla paralel olarak Digitimes da Apple’ın daha büyük ekranlı tabletler konusunu yoğun şekilde mercek altına aldığını ifade etmişti.

Elbette Apple’ın birçok farklı cihaz alternatifi hazırlaması ve bunları çalışır şekilde test etmesi normal. Ancak Apple Insider’ın kaynağının da aktardığı gibi 17W’lık adaptörün üretim maliyetinin optimize edilmesi, bahsi geçen cihazın seri üretime geçme potansiyelinin çok yüksek olmasını olası kılıyor.
Not: Haberdeki fotoğraf WSJ'ın iddiaları üzerine, 13 inç boyutundaki iPad'in iPad Mini ve iPad'in yanında nasıl duracağına dair fikir sahibi olunması için hazırlanmış temsili bir görseldir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Shady 5 yıl en beğenilen
Merhabalar,

Normalde haberlerde yorum yapmaktan olabildiğince kaçınıyorum ancak yorumlar konudan gittikçe alakasızlaşmaya başladığı için bu mesajı yazma gereği duydum.

Son zamanlarda hep duyuyorsunuzdur "Apple artık eskisi gibi devrimsel ürünler çıkarmıyor." diye. İnsanlar neden böyle bir yorumu Apple için yapıyor hiç düşündünüz mü? Ben söyleyeyim;

iPod ile 2001 yılında taşınabilir müzik dünyasında taşları yerinden oynattılar. 2001 öncesi ile 2001 sonrasını masaya yatırın, iPod'un taşları nasıl oynattığını göreceksiniz.
iPhone ile 2007 yılında telefon dünyasına damga vurdular. Bunu kanıtlayabilecek birçok argüman ortaya koyabilirim ki yakın tarihli olduğu için birçok okuyucumuz hatırlayacaktır.
iPad. Ondan önceki tabletlerle, IFA'da Samsung'un tanıttığı Galaxy Note 10.1 2014 Edition'ı bir karşılaştırın. Sonra tablette böyle bir değişimi hangi ürün başlatmış ona bakın.

Bu söylediklerim birçok belge ile desteklenebilir, üzerine konuşulabilir ve ispatlanabilir. Yani Apple'ın bu alanlarda yaptığı etkiyi devrimsel olarak nitelemek benim yorumum değil, tüm çevrelerin söylediği "gerçekler". Tıpkı zamanında Sony'nin Walkman ile yaptığını devrimsel olarak nitelendirebilmek gibi.

İyi forumlar dilerim...
Merhabalar,Normalde haberlerde yorum yapmaktan olabildiğince kaçınıyorum ancak yorumlar konudan gittikçe alakasızlaşmaya başladığı için bu mesajı yaz...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oltanoltan 5 yıl
Belkide İpad'i ve İphone aynı anda şarj edecek bir adaptördür.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deadric 5 yıl
tekin-71
...Yani Apple zamanında yaptığı devrimler olamasa saydığım markalar ve Android diye bişey olmayacaktı.Vesselam Apple gelmiş geçmiş en büyük devrimi insanlara sundu ki suan onlarca marka ve seçenek var ortada....


Ben bu argümana katılmıyorum. Android diye bişey olup olmayacağını bilemeyiz. Bence bu tarz cihazlar illa ki gelecekti, belki yıllar sonra gelecekti ama kesinlikle gelecekti. Aynı bilim kurgu filmlerindeki gibi hologram ekranların vs. bilgisayarların da ileride geleceği gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psycho2 5 yıl
Belkide ipad ve iphone u aynı anda sarj edebilen bi adaptördür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 5 yıl
Yalnız haber biraz garip olmuş. Başında "yepyeni bir cihaz mı olacak" denirken sonunda "daha büyük bir iPad"e sapılmış. Ben TV gibi farklı bir kategoriye varırsınız diye bekliyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 5 yıl
Bence bu yeni adaptör daha büyük bir ipad olasılığının haricinde mevcut tabletleri daha hızlı şarj etme imkanı sunmak için de olabilir. Zira mevcut şarj cihazı ipad'i oldukça yavaş şarj etmektedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Active960 5 yıl
tekin-71
Active960
Shady Merhabalar, Normalde haberlerde yorum yapmaktan olabildiğince kaçınıyorum ancak yorumlar konudan gittikçe alakasızlaşmaya başladığı için bu mesajı yazma gereği duydum. Son zamanlarda hep duyuyorsunuzdur Apple artık eskisi gibi devrimsel ürünler çıkarmıyor. diye. İnsanlar neden böyle bir yorumu Apple için yapıyor hiç düşündünüz mü? Ben söyleyeyim; iPod ile 2001 yılında taşınabilir müzik dünyasında taşları yerinden oynattılar. 2001 öncesi ile 2001 sonrasını masaya yatırın, iPodun taşları nasıl oynattığını göreceksiniz. iPhone ile 2007 yılında telefon dünyasına damga vurdular. Bunu kanıtlayabilecek birçok argüman ortaya koyabilirim ki yakın tarihli olduğu için birçok okuyucumuz hatırlayacaktır. iPad. Ondan önceki tabletlerle, IFAda Samsungun tanıttığı Galaxy Note 10.1 2014 Editionı bir karşılaştırın. Sonra tablette böyle bir değişimi hangi ürün başlatmış ona bakın. Bu söylediklerim birçok belge ile desteklenebilir, üzerine konuşulabilir ve ispatlanabilir. Yani Appleın bu alanlarda yaptığı etkiyi devrimsel olarak nitelemek benim yorumum değil, tüm çevrelerin söylediği gerçekler. Tıpkı zamanında Sonynin Walkman ile yaptığını devrimsel olarak nitelendirebilmek gibi. İyi forumlar dilerim...
Dediklerinde haklısın Apple birçok yönden devrim yaptı fakat artık o eski Apple yok.Özellikle Tim Cookun başa geçmesinden sonra bırakın devrimi yenilik bile yapılmadı.(iOS 7yi yenilik olarak saymıyorum.Apple rakiplerinde olan fakat kendisinde olmayan eksikleri iOS 7 ile kapatmış oldu.Onun dışında iOS 7de devrimsel bir yenilik görmedik)
Sen olayı anlamamışsın dostum.Androidli Samsung galaxy serileri, Xperia serileri Htc de one serileri şuan varsa İphone rakip olarak var.Diğerlerini hiç saymıyorum. Yani Apple zamanında yaptığı devrimler olamasa saydığım markalar ve Android diye bişey olmayacaktı.Vesselam Apple gelmiş geçmiş en büyük devrimi insanlara sundu ki suan onlarca marka ve seçenek var ortada.Aynı şekilde tablet ve ulrabook çeşitleri da Apple sayesinde var oldu.Apple yaptı yapacagını bundan sonra vay efendim ios 7 berbat,apple bitti gibi saçmalıkları söylerken bunları göz önünde bulundurun.

Ben Apple'ın yaptıklarına laf söylemiyorum.Tabiki de akıllı telefon devrimi iPhone ile başladı.Eğer Macbook Air çıkmasaydı belki de Ultrabook diye bir konsept oluşmayacaktı.Devrim yapmak her firmanın yapabileceği bir iş değildir.Fakat önemli olan yarattığınbu Akıllı Telefon devriminde lider olabilmektir.Ama maalesef günümüzde Apple artık tahtı rakiplerine kaptırdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXios 5 yıl
Keşke nerde o günler.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekin-71 5 yıl
Active960
Orijinalden alıntı: Shady Merhabalar, Normalde haberlerde yorum yapmaktan olabildiğince kaçınıyorum ancak yorumlar konudan gittikçe alakasızlaşmaya başladığı için bu mesajı yazma gereği duydum. Son zamanlarda hep duyuyorsunuzdur Apple artık eskisi gibi devrimsel ürünler çıkarmıyor. diye. İnsanlar neden böyle bir yorumu Apple için yapıyor hiç düşündünüz mü? Ben söyleyeyim; iPod ile 2001 yılında taşınabilir müzik dünyasında taşları yerinden oynattılar. 2001 öncesi ile 2001 sonrasını masaya yatırın, iPodun taşları nasıl oynattığını göreceksiniz. iPhone ile 2007 yılında telefon dünyasına damga vurdular. Bunu kanıtlayabilecek birçok argüman ortaya koyabilirim ki yakın tarihli olduğu için birçok okuyucumuz hatırlayacaktır. iPad. Ondan önceki tabletlerle, IFAda Samsungun tanıttığı Galaxy Note 10.1 2014 Editionı bir karşılaştırın. Sonra tablette böyle bir değişimi hangi ürün başlatmış ona bakın. Bu söylediklerim birçok belge ile desteklenebilir, üzerine konuşulabilir ve ispatlanabilir. Yani Appleın bu alanlarda yaptığı etkiyi devrimsel olarak nitelemek benim yorumum değil, tüm çevrelerin söylediği gerçekler. Tıpkı zamanında Sonynin Walkman ile yaptığını devrimsel olarak nitelendirebilmek gibi. İyi forumlar dilerim...
Dediklerinde haklısın Apple birçok yönden devrim yaptı fakat artık o eski Apple yok.Özellikle Tim Cookun başa geçmesinden sonra bırakın devrimi yenilik bile yapılmadı.(iOS 7yi yenilik olarak saymıyorum.Apple rakiplerinde olan fakat kendisinde olmayan eksikleri iOS 7 ile kapatmış oldu.Onun dışında iOS 7de devrimsel bir yenilik görmedik)

Sen olayı anlamamışsın dostum.Android'li Samsung galaxy serileri, Xperia serileri Htc de one serileri şuan varsa İphone rakip olarak var.Diğerlerini hiç saymıyorum. Yani Apple zamanında yaptığı devrimler olamasa saydığım markalar ve Android diye bişey olmayacaktı.Vesselam Apple gelmiş geçmiş en büyük devrimi insanlara sundu ki suan onlarca marka ve seçenek var ortada.Aynı şekilde tablet ve ulrabook çeşitleri da Apple sayesinde var oldu.Apple yaptı yapacagını bundan sonra vay efendim ios 7 berbat,apple bitti gibi saçmalıkları söylerken bunları göz önünde bulundurun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 5 yıl
Şu 5" iPhone cidden gelirse piyasada atom bombası etisi yaratır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evo5558 5 yıl
cellman406
godless turtle Arkadaşlar; Benim fesatlığım mı bilmiyorum ama haberlerde geçen iPod, iPhone ve iPad üçlüsüyle taşınabilir elektronik dünyasında devrim yapan Apple tarzı cümleler, editörün objektifliği konusunda kötü izlenimler bırakıyor, en azından benim için böyle. Bu durumdan rahatsız olan sadece ben miyim? Düşünsenize teknolojiyle hiç alakası olmayan biri girip bu haberi okusa; ulan Apple teknolojinin babası, en iyi Applemış diye düşünmez mi? Ben; mümkün olduğunca en sade şekilde haberlerin aktarılması taraftarıyım. Not: Seviyesiz bir şekilde cevap verecekseniz vermeyin, eksi verin ama cevap vermeyin lütfen.
Editorun objektifliginden falan once, bir haberi kopyala yapistir yapmadan once bir bakmasi tartabilmesi lazim bunu ben insanlarin onune haber diye koyabilir miyim diye. Yahu kardesim adaptorunun guc degeriyle cihazin ekran boyutu hakkinda nasil bir tahmin yaparsin ya oranti problemi mi cozuyoruz? Belki dediler bu ipadler yavas sarj oluyor hizlandiralim, veya iphoneu yarim saatte sarj edecek birsey tasarliyorlar? Ciddi soyluyorum su piyasa hareketliginden beridir iddia: xxxyyyzzz veya yeni iphoneun kulaklik girisi goruntulendi!!!!?!?! veya yeni ipad soyle olabilir(yaninda paintte cizilmis resim) tarzi haberler gormekten biktim yahu haberler ayri bir bolumde olsa bakmayacam hic de forumun yarisini bunlar kapliyor.. Neyse doktum icimi gidiyorum

Ufak bir hatanizi düzeltmek istiyorum, mobil cihazların adaptorlerindeki W değeri ile şarj olma süreleri arasında pek alaka yoktur, şarj olma süresini o adaptörü amper değeri belirler. Örneğin tüm cep telefonu adaptorlerinde W değeri 5W dir. Ama amper değeri değişkendir ve asıl amper değeri şarj süresini belirler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sherlock 5 yıl
9.7 inç zaten bir tablet için kusursuz boyuttur, şimdiye kadar keşke biraz daha büyük olsa diyen görmedim ben en azından, biraz daha küçük olsa diyen vardı onun içinde iPad Mini çıktı zaten, o yüzden daha büyük ekrana sahip bir iPad çıkarılacağını sanmıyorum eğer varsa daha büyük ekran isteyen gitsin MacBook Air alsın.

Eğer gerçekten 17W'lık bir adaptör tasarlanıyorsa, bu mevcut iPad'lerin daha hızlı şarj olması içindir diye düşünüyorum, çünkü gerçekten 12Walt'ı tabletler için tam anlamıyla yeterli bulmuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl evo5558
17 watt / 5 VOLT = 3.4 Amper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Active960 5 yıl
Shady
Merhabalar, Normalde haberlerde yorum yapmaktan olabildiğince kaçınıyorum ancak yorumlar konudan gittikçe alakasızlaşmaya başladığı için bu mesajı yazma gereği duydum. Son zamanlarda hep duyuyorsunuzdur Apple artık eskisi gibi devrimsel ürünler çıkarmıyor. diye. İnsanlar neden böyle bir yorumu Apple için yapıyor hiç düşündünüz mü? Ben söyleyeyim; iPod ile 2001 yılında taşınabilir müzik dünyasında taşları yerinden oynattılar. 2001 öncesi ile 2001 sonrasını masaya yatırın, iPodun taşları nasıl oynattığını göreceksiniz. iPhone ile 2007 yılında telefon dünyasına damga vurdular. Bunu kanıtlayabilecek birçok argüman ortaya koyabilirim ki yakın tarihli olduğu için birçok okuyucumuz hatırlayacaktır. iPad. Ondan önceki tabletlerle, IFAda Samsungun tanıttığı Galaxy Note 10.1 2014 Editionı bir karşılaştırın. Sonra tablette böyle bir değişimi hangi ürün başlatmış ona bakın. Bu söylediklerim birçok belge ile desteklenebilir, üzerine konuşulabilir ve ispatlanabilir. Yani Appleın bu alanlarda yaptığı etkiyi devrimsel olarak nitelemek benim yorumum değil, tüm çevrelerin söylediği gerçekler. Tıpkı zamanında Sonynin Walkman ile yaptığını devrimsel olarak nitelendirebilmek gibi. İyi forumlar dilerim...

Dediklerinde haklısın Apple birçok yönden devrim yaptı fakat artık o eski Apple yok.Özellikle Tim Cook'un başa geçmesinden sonra bırakın devrimi yenilik bile yapılmadı.(iOS 7'yi yenilik olarak saymıyorum.Apple rakiplerinde olan fakat kendisinde olmayan eksikleri iOS 7 ile kapatmış oldu.Onun dışında iOS 7'de devrimsel bir yenilik görmedik)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1142 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve
4 etiket daha iPhone macbook air ipad mini apple tv
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy Gear ön inceleme "Galaxy'nin akıllı saatini kullandık" 5 yıl Sony ile 4K Televizyonları Konuştuk "Özel Röportaj" 5 yıl Sony PlayStation 4'ü kullandık! 5 yıl Sony HDR-AS30V Aksiyon Kamerası ön inceleme 5 yıl Sony Xperia Z Ultra video inceleme "Tablet - Telefon hibritine Japon yorumu" 5 yıl Samsung Galaxy Note 3 ön inceleme "Süper telefonun tüm detayları bu videoda!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim