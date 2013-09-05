Apple, 17W'lık güç adaptörü tasarlıyor. Peki hangi cihaz için ?

iPod, iPhone ve iPad üçlüsüyle taşınabilir elektronik dünyasında devrim yapan Apple, yepyeni bir cihaz ile alıştığımız özelliğini sürdürebilir. Peki bu cihaz nasıl olacak? Tek bildiğimiz 17W’lık güç adaptörüne ihtiyaç duyuyor olması.

Evet bu haberimizin hareket noktası biraz ilginç ancak dikkat çekici ve farklı olduğu kesin. Apple dünyasının önemli ve saygın yayın organlarından Apple Insider’ın, firmaya çok yakın (muhtemelen Apple çalışanı) isimlerden edindiği bilgiye göre Apple, 17W’lık güç adaptörünün üretim maliyetini dengelemek için bir süredir çalışıyor.

İlk akla gelen 17W’lık güç adaptörünün hangi cihaza eşlik edeceği sorusu. Maalesef kaynaklar, spesifik olarak bir cihaz hakkında bilgi vermiş değiller. Tek söyledikleri; bahsi geçen cihazın 12 ay içerisinde kamuoyuna tanıtılabilme potansiyeli olduğu.

Peki Apple’ın böyle bir adaptöre ihtiyaç duyan cihazı ne olabilir ? Bu sorumuzun cevabına ulaşmak için aslında Apple’ın hali hazırdaki ürünlerinden hareket edebiliriz. Şöyle ki:

iPhone: 5W’lık güç adaptörü

Apple TV: 6 W’lık güç adaptörü

iPad: 12W’lık güç adaptörü

MacBook Air: 45W’lık güç adaptörü

ile çalışıyor. Bakıldığında farklı bir iPhone ve Apple TV için 17W’lık güç adaptörü tasarlanıyor olması imkansız. MacBook Air’ın da bileşenleri itibariyle ihtiyaç duyduğu enerjiyi 45W’dan 17W’a düşürmek çok güç. (Bu söylediğimiz elbette mevcut MBA gücündeki bir model için geçerli). O zaman elimizde tek bir alternatif kalıyor: iPad.

iPad’in hali hazırda 9.7 inçlik modeli 12W’lık güç adaptörüne ihtiyaç duyuyor. Apple’ın bu boyuttaki iPad için gerekli olan enerji ihtiyacını arttıramayacağına göre akla gelen tek ve muhtemel durum Apple’ın daha büyük ekranlı iPad üzerinde çalışıyor olması. Yani Apple’ın 17W’lık adaptörü, 10 inçten daha büyük bir ekranlı, ki güç dengesi itibariyle bu boyutun 12-13 inç olması çok olası, bir iPad’e hayat verecek gibi duruyor.

Aslında daha büyük ekranlı iPad iddiaları birkaç önemli kaynak tarafından dillendirilmişti. Bu isimlerden biri olan The Wall Street Journal, bir süre önce yayınladığı haberinde Apple ve tedarikçilerinin 13 inç boyutunda iPad üzerinde çeşitli testler yaptıklarını iddia etmişti. WSJ’in bu iddiasıyla paralel olarak Digitimes da Apple’ın daha büyük ekranlı tabletler konusunu yoğun şekilde mercek altına aldığını ifade etmişti.

Elbette Apple’ın birçok farklı cihaz alternatifi hazırlaması ve bunları çalışır şekilde test etmesi normal. Ancak Apple Insider’ın kaynağının da aktardığı gibi 17W’lık adaptörün üretim maliyetinin optimize edilmesi, bahsi geçen cihazın seri üretime geçme potansiyelinin çok yüksek olmasını olası kılıyor.

Not: Haberdeki fotoğraf WSJ'ın iddiaları üzerine, 13 inç boyutundaki iPad'in iPad Mini ve iPad'in yanında nasıl duracağına dair fikir sahibi olunması için hazırlanmış temsili bir görseldir.