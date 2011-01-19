Apple, 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 16.24 milyon tane iPhone, 4.13 milyon Mac satışı

Steve Jobs'un 2009 yılında olduğu gibi sağlık sorunları nedeniyle sağlık iznine ayrılmasının ardından bugün borsaya kayıpla merhaba diyen Apple, 25 Aralık 2010 günü sonra eren 2011 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarını duyurdu. Açıklanan veriler, Apple'ın yatırımcıların tercihi olmaya devam edeceğini gözler önüne koyuyor.
Basın açıklamasıyla duyrulan verilere göre Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 26.74 milyar dolarlık gelir elde ederken; bu çeyrekteki net karı 6 milyar dolar diğer bir deyişle hisse başına kar 6.43 dolar olarak şekillendi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15.68 milyar dolar gelir, 3.38 milyar dolar net kar/ 3,67 dolar hisse başına kar elde eden Apple'ın kar marjı geçtiğimiz yılki %40.9'dan %38.5'e gerilerken; gelirlerin %62'si Amerika dışındaki satışlardan elde edildi.
Ürün satış sayılarına göz attığımızdaysa Apple'ın iPod dışında ürün gamınındaki diğer ürünlerle kendi tarihinde yeni rekorlara imza attığını görüyoruz. Açıklanan verilere göre firmanın son çeyrekte gerçekleştirdiği satışlar şu şekilde;
- %23'lük artış ile 4.13 milyon Mac satışı
- %86'lık artış ile 16.24 milyon iPhone satışı
- %7'lik düşüş ile 19.45 milyon iPod satışı
- 7.33 milyon iPad satışı
Mali yılın ilk çeyreğini "Rekor sayıda Mac, iPhone ve iPad sattığımı olağanüstü bir tatil sezonu geçirdik." cümleleriyle değerlendiren Steve Jobs, 2011 yılında heyecan verici ürünler üzerinde çalıştıklarını da şu sözlerle dile getirdi; "Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve aralarında Verizon müşterilerinin kullanmak için sabırsızlandıkları iPhone 4'ün de yer aldığı heyecan verici ürünler yolda."
Apple, Mart ayıyla birlikte sona erecek olan 2011 mali yılının 2.çeyreğindeyse 22 milyar dolar gelir ve hisse başına 4.9 dolar kar edeceğini tahmin ediyor.
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Bakalim adamlar teknolojiye daha ne gibi yonler verecekler.
Zamanında iPhone'u yaparak gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Yoksa şimdiye şirket çok kötü duruma düşebilirdi.
Hayır çeyrek atlamadım.
Açıklamasını da yaptım.
Apple'in çeyrek hesabı ile gerçek hesap arasında sadece bir dönem var.
2010 un 1. çeyreği Apple'a göre 2010'un ikinci çeyreğidir. (Ocak 2010 - Şubat 2010 - Mart 2010)
2010 un 2. çeyreği Apple'a göre 2010'un üçüncü çeyreğidir. (Nisan 2010 - Mayıs 2010 - Haziran 2010)
2010 un 3. çeyreği Apple'a göre 2010'un 4. çeyreğidir. (Temmuz 2010 - Ağustos 2010 - Eylül 2010)
2010 un 4. çeyreği ise Apple'a göre 2011'in 1. çeyreğidir. (Ekim 2010 - Kasım 2010 ve Aralık 2010)
Sanırım şimdi daha anlaşılır oldu.
Argümanlarım.
- iPhone hiç bir zaman bir önceki dönemden az veya aynı sayıda satmadı. Daima satış sayısını yükseltti.
- Verizon abonesi olup'da iPhone kontratı yapmak isteyen milyonlarca müşteri potansiyeli var. Kaldiki piyasa analistleri 2011 in ilk çeyreğinde (Apple'a göre 2011 in ikinçi çeyreği yani Ocak-Şubat-Mart dönemi) yaklaşık 21 milyon adet iPhone satacağını ön görüyorlar.
Ben her çeyrek bu 21 milyon rakamının aynı kalacağından yola çıkarak 2011 de Apple'in 80-85 milyon adet satacağını iddia ettim. Halbuki 2. çeyrekler hariç* hiç bir zaman iPhone bir önceki çeyrekten az satmadı. Hele hele bir önceki yılın aynı çeyreğinden asla daha az satmadı. Tam aksine bir sonraki yılın aynı çeyreğinde iPhone satışları %50 ila %300 arasında daha fazla satış gerçekleştirmiştir.
* 2. çeyrekte iPhone genelde bir önceki çeyreğe göre çok az da olsa az veya aynı sayıda satar. Bunun en büyük nedeni; Herkes tarafında Haziran ayında yeni bir iPhone'un çıkacağını ve satışa sunulacağının bilinmesidir.
Saygılar...
Sondaki not kismini tekrar okuyunca duzelttim, farkli zaman dilimlerinden bakmisiz olaya.
Unlockin satislari etkiledigi filan yok. binlerce insan unlock bekliyor, ama milyonlarca insan CDMA bekliyor (amerika icin) . verizonun 100 milyon musterisi cidden cok iyi bir pazar. Ileriye donuk bakarsak 2011 yili cok iyi olacak apple icin .. aslinda su siralar bir miktar apple hissesi alinabilir .. CDMA iphone satislari baslamadan once, zira karlilik orani ciddi olarak artacak , gorece olarak dusuk bir calisma ile cok buyuk bir pazara daha aciliyorlar.
Son iki yilda apple hisseleri 78 dolardan 340 dolara cikmis durumda. Hatta 2009-2010 da %150 deger kazanmis. Acilacagi yeni pazari dusunecek olursak benzer bir artis yine soz konusu. Yurt disinda yatirim yapmaya imkan veren bir araci kurulus var mi acaba bildiginiz ? :))
Hayır. 36 milyon değil 48 milyon!
2010'un birinci çeyreğinde: 8,75 milyon adet iPhone 3GS
Link: apple.com/...
2010'un ikinci çeyreğinde : 8,4 milyon adet iPhone 3GS
Link: apple.com/...
2010'un üçüncü çeyreğinde : 14.1 milyon adet iPhone 3Gs + iPhone 4 satışı
Link : apple.com/...
2010'un son çeyreğinde ise : 16,24 milyon adet iPhone 3Gs + iPhone 4 satışı.
Link : apple.com/...
Yani 2010 yılında toplamda : 47,49 milyon adet iPhone 3Gs ve iPhone 4 satılmış.
Not: Linklerde ilk çeyreğe 2010 2. çeyrek der. Ancak aslında o aralık 2010 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsar. Mesela yukarıda 2011 birinci çeyrek der ama aslında o aralık 2010'un son çeyreğidir.