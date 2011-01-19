Apple, 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 16.24 milyon tane iPhone, 4.13 milyon Mac satışı

Steve Jobs'un 2009 yılında olduğu gibi sağlık sorunları nedeniyle sağlık iznine ayrılmasının ardından bugün borsaya kayıpla merhaba diyen Apple, 25 Aralık 2010 günü sonra eren 2011 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarını duyurdu. Açıklanan veriler, Apple'ın yatırımcıların tercihi olmaya devam edeceğini gözler önüne koyuyor.

Basın açıklamasıyla duyrulan verilere göre Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 26.74 milyar dolarlık gelir elde ederken; bu çeyrekteki net karı 6 milyar dolar diğer bir deyişle hisse başına kar 6.43 dolar olarak şekillendi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15.68 milyar dolar gelir, 3.38 milyar dolar net kar/ 3,67 dolar hisse başına kar elde eden Apple'ın kar marjı geçtiğimiz yılki %40.9'dan %38.5'e gerilerken; gelirlerin %62'si Amerika dışındaki satışlardan elde edildi.

Ürün satış sayılarına göz attığımızdaysa Apple'ın iPod dışında ürün gamınındaki diğer ürünlerle kendi tarihinde yeni rekorlara imza attığını görüyoruz. Açıklanan verilere göre firmanın son çeyrekte gerçekleştirdiği satışlar şu şekilde;

%23'lük artış ile 4.13 milyon Mac satışı

%86'lık artış ile 16.24 milyon iPhone satışı

%7'lik düşüş ile 19.45 milyon iPod satışı

7.33 milyon iPad satışı

Mali yılın ilk çeyreğini "Rekor sayıda Mac, iPhone ve iPad sattığımı olağanüstü bir tatil sezonu geçirdik." cümleleriyle değerlendiren Steve Jobs, 2011 yılında heyecan verici ürünler üzerinde çalıştıklarını da şu sözlerle dile getirdi; "Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve aralarında Verizon müşterilerinin kullanmak için sabırsızlandıkları iPhone 4'ün de yer aldığı heyecan verici ürünler yolda."

Apple, Mart ayıyla birlikte sona erecek olan 2011 mali yılının 2.çeyreğindeyse 22 milyar dolar gelir ve hisse başına 4.9 dolar kar edeceğini tahmin ediyor.