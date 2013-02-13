Apple, 2010-2011 model Macbook Pro'lar için SMC güncellemesi yayınladı

Bilişim dünyasının önde gelen isimleinden Apple, 2010 yıl ortası ve 2011 başı 15 ve 17 inçlik MacBook Pro'lara yönelik olaak SMC Fimware güncellemesi yayınladı.

OS X 10.6.8, 10.7.5, ya da 10.8.2 işletim sistemlerine gereksinim duyan MacBook Po SMC Fimware Update 1.7 ile bahsi geçen modellerde 1000'den fazla kez şarj çevriminden sonra meydana gelen kapanma ya da fonksiyonu durması sorunu giderilmekte.

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