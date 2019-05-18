Galaxy S10 tasarımlı Pixel 4 geliyor

Google merakla beklenen uygun fiyatlı Pixel 3a serisini yaklaşık 10 gün önce tanıtmıştı. Şimdi ise tüm gözler arama devinin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni nesil amiral gemilerine çevrildi. Pixel 4 ve Pixel 4 XL olarak adlandırılması beklenen telefonların tasarımı ile ilgili taze bilgiler var.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Mate 20 X 5G resmi olarak tanıtıldı"

Geçen yıl çıkan Pixel 3'ün tasarımı hakkında çok önemli detayları ele geçiren Front Page Tech isimli YouTube kanalı yine boş durmayarak bazı bilgilere ulaştı. Görünüşe bakılırsa Pixel 4, delikli ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Samsung Galaxy 10 gibi Infinity-O tarzı bir tasarım ile geleceği iddia ediliyor. İki telefon birbirine çok benzeyecek.

Pixel 4'te fiziksel tuş olmayacak iddiası

Güvenilir kaynaklardan alındığı belirtilen istihbarat doğruysa, Google bugüne kadar Pixel telefonlardaki en büyük tasarım değişikliğine imza atmaya hazırlanıyor olabilir. Görünüşe bakılırsa şirket Pixel 3 XL'in ekranındaki büyük çentik konusunda yapılan eleştirilere kulak vermiş ve radikal bir değişikliğe gidiyor.

Tüm bilgiler bununla sınırlı değil. İnanması oldukça güç farklı iddialar da var. Pixel 4'ün hiçbir fiziksel tuşa sahip olmayacağı ve bunun yerine dokunmaya duyarlı kapasitif tuşlarla geleceği söyleniyor. Ancak bu iddiaların şu an için birer duyumdan ibaret olduğunu unutmamak gerekir. Önümüzdeki günlerde Pixel 4 serisi ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://bgr.com/2019/05/15/pixel-4-design-vs-galaxy-s10-hole-punch-display-and-no-buttons/