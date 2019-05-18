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Galaxy S10 tasarımlı Pixel 4 geliyor

Google'ın önümüzdeki aylarda resmiyet kazandıracağı Pixel 4 serisinin tasarımı ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefonun tasarım olarak Samsung Galaxy S10'a benzeyeceği söyleniyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google merakla beklenen uygun fiyatlı Pixel 3a serisini yaklaşık 10 gün önce tanıtmıştı. Şimdi ise tüm gözler arama devinin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni nesil amiral gemilerine çevrildi. Pixel 4 ve Pixel 4 XL olarak adlandırılması beklenen telefonların tasarımı ile ilgili taze bilgiler var.
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Geçen yıl çıkan Pixel 3'ün tasarımı hakkında çok önemli detayları ele geçiren Front Page Tech isimli YouTube kanalı yine boş durmayarak bazı bilgilere ulaştı. Görünüşe bakılırsa Pixel 4, delikli ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Samsung Galaxy 10 gibi Infinity-O tarzı bir tasarım ile geleceği iddia ediliyor. İki telefon birbirine çok benzeyecek.

Pixel 4'te fiziksel tuş olmayacak iddiası

Güvenilir kaynaklardan alındığı belirtilen istihbarat doğruysa, Google bugüne kadar Pixel telefonlardaki en büyük tasarım değişikliğine imza atmaya hazırlanıyor olabilir. Görünüşe bakılırsa şirket Pixel 3 XL'in ekranındaki büyük çentik konusunda yapılan eleştirilere kulak vermiş ve radikal bir değişikliğe gidiyor.
Tüm bilgiler bununla sınırlı değil. İnanması oldukça güç farklı iddialar da var. Pixel 4'ün hiçbir fiziksel tuşa sahip olmayacağı ve bunun yerine dokunmaya duyarlı kapasitif tuşlarla geleceği söyleniyor. Ancak bu iddiaların şu an için birer duyumdan ibaret olduğunu unutmamak gerekir. Önümüzdeki günlerde Pixel 4 serisi ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://bgr.com/2019/05/15/pixel-4-design-vs-galaxy-s10-hole-punch-display-and-no-buttons/ Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 hf. en beğenilen
Yalnız bu S10 tasarımlı değil, S10'dan daha iyi tasarımlı bir Pixel olmuş
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captain320 3 hf.
Bu tasarımda gelsin benim için iphone tamanen bitmiştir
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dr20mouse 3 hf.
Sonunda adam gibi birşeye benzedi
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DH Misafiri 2 hf.
kamera konusunda Pixel serisi, ikinci sürümle birlikte, bende hayal kırıklığı yarattı. Yeterince geliştir(e)mediler. Güya, telefonlarına kamera için özel bir çip bile geliştirip eklemişlerdi. Ama dxo'ya bakınca, Pixel 3'ü bile geçmeyen üretici firma kalmamış durumda.
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DH Misafiri 2 hf.
Zamanla tüm telefonlar aynı olacak zaten. İphone hariç o kesin geride kalacaktır çağına göre :)
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DH Misafiri 2 hf.
Bence de Almanya'ya taşınıyorum bu sene %90 alırım böyle gelirse tabi Redmi K20 de ucuzluk olarak iyi seçenek
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DIA 2 hf.
Temiz tasarım olmuş.
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damn2u 3 hf.
Bu konsepti alsın direkt cihaz yapsın ve satışa başlasın Google, çok hoş gözüküyor saf android ile.
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paldov 3 hf.
guzel olmus. tek kamera ile harika yaratiyor, cift ile nal toplatabilir.
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atakancanatan 3 hf.
Yürü be Pixel, kitap gibi tasarım.
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Giresunlufuk 3 hf.
Çok iyi görünüyor. Mutluluğun tasarımını yap deseler, bu telefonu gösteririm. O derece iyi.
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Snmzalp 3 hf.
Google yine bildiğimiz gibi 🤙
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Tasarımlardan kopya çekiliyorsa Samsung Galaxy S10 tasarımından çekebilir tüm üreticiler. Çok güzel
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