Apple 3 milyondan fazla iPhone 4 sattı

Apple tepe yöneticisi Steve Jobs bugün düzenlenen basın toplantısında iPhone 4'ün satış rakamlarına açıklık getirdi ve bir aydan kısa bir sürede 3 milyondan fazla iPhone 4 satıldığını açıkladı. Sinyal problemiyle anılan iPhone 4'te geri dönüş oranının sadece %1.7 olduğunu ve bunun iPhone 3Gs'te görülen oranın altında olduğunu açıklayan Apple, 30 Temmuz itibariyle iPhone 4'ü 19 farklı ülkede daha satışa sunmaya hazırlanıyor.

Anten sorunuyla ilgili olarak "mükemelle değiliz" diyen Steve Jobs, Beyaz iPhone 4'ün de ay sonunda satışa sunulacağını açıkladı.