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Apple 3 milyondan fazla iPhone 4 sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tepe yöneticisi Steve Jobs bugün düzenlenen basın toplantısında iPhone 4'ün satış rakamlarına açıklık getirdi ve bir aydan kısa bir sürede 3 milyondan fazla iPhone 4 satıldığını açıkladı. Sinyal problemiyle anılan iPhone 4'te geri dönüş oranının sadece %1.7 olduğunu ve bunun iPhone 3Gs'te görülen oranın altında olduğunu açıklayan Apple, 30 Temmuz itibariyle iPhone 4'ü 19 farklı ülkede daha satışa sunmaya hazırlanıyor.

Anten sorunuyla ilgili olarak "mükemelle değiliz" diyen Steve Jobs, Beyaz iPhone 4'ün de ay sonunda satışa sunulacağını açıkladı.


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Momo-Oz 9 yıl
Ya sinyalin hiç önemli değil bence
bende faizdeki paramı çekip 6-7 tane almayı düşünüyorum kıskanmayın arkadaşlar tamam telefon çekmiyo ama ekranı kalite hem 3g ile karşılıklı görüşme var başka kimde var bu özellikler dokunmatik bide değilmi
tarlayı tabanı satıp almak lazım ya
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DH Misafiri 9 yıl
Bu satış olayının doğasıdır. Bunda garipsenecek bir şey yok. İlginin azaldığı falan da yok. İlk günlerde yüksek satışların tek nedeni; ürüne bir an önce kavuşma sevdasıdır. Zaten Apple'in tarihinde böyle bir satış başarısı yok dah önce.

Yalnız şunu da eklemek istiyorum, Apple ulaşmak istediği rakamlara hızlıca ulaşıyor yani ilerki dönemlerde bu olmayacak. Örnek vereyim; bir firma var ve bu firmanın sıkı müşterileri var. Firma bir mal üretiyor ve bunun tahminen 5 milyon satacağını düşünerekten 5 milyon adet üretim yapıyor. Daha sonra bu 5 milyon adet üretilen malı alıcı kesimin 2 milyonu daha haftası dolmadan alıyor. Yani alması gereken hedef kitlenin yarıya yakın kısmı malı alıyor. Bu yüzden 5 milyondan sonraki satışları bu şekilde olmayacak. Zira alması gereken kesim cihazı aldığı için 5 milyon barajından sonra küçük artışlar olacaktır. Zaten iPhone 4'ü alan kesimin büyük kısmı iPhone kullanıcıları olduğu için bir kaç hafta sonra büyük artışlar yerini normal seyreden satışlara bırakacaktır. Özellikle satışlarının büyük kısmını Amerika'da gerçekleştiriyor ve Amerika'da hedef kitle malı aldıktan sonra artık ilk haftalardaki grafikler düşecektir.
21 günde 3 milyon adet cihaz satmak ne demek ya? Yahu 50-60 dolarlık bir şey deiğilki bu. 600-700$ lık bir alet. İnanılmaz bir rakam. Yani Apple'in 3 haftalık cirosu 2 Milyar $ civarında. Yok artık!!!

Yukarıdaki yazdıklarım bu cevap için de geçerli. Apple temmuz ayında elde ettiği bu geliri artık önümüzdeki aylarda elde edemeyecek. Alması gereken kitlenin yarıya yakın kısmı cihazı aldı. Elde etmesi gereken ciroyu aslında birkaç ayda alacağını tahmin ediyordu Apple ama tahmin ettiğinin tersine oldu ve elde etmek istediği cironun büyük kısmını temmuz ayında elde edecek.
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ilker 9 yıl
Sinyal problemiyle anılan iPhone 4'te geri dönüş oranının "SADECE!!!! %1.7" olduğunu....diye açıklamışlar. 3 milyon tane ürün sat 51000 tanesi geri dönsün :) yüzde oranı düşük ama büyük beklentiler içinde piyasaya sürülmesi beklenen bir ürün için 51000 az bi rakam mı? bir sürü de aksilik ve eksikliği var.
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Noxco 9 yıl
Sinyal önemli değil, ekran kalitesi süper, arabayı satıp 4 tane almayı düşünüyorum bende.
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mehmetgirgin 9 yıl
sinyal sorunu olduğu biline biline bu kadar satıldı demek.alanlar hiç mi düşünmemişler
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KayhanKaan 9 yıl

mehmetgirgin

sinyal sorunu olduğu biline biline bu kadar satıldı demek.alanlar hiç mi düşünmemişler

Gerçekten öyle bir sorun olsa sence bu kadar adam alırmıydı?
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DH Misafiri 9 yıl
Bundan sonra çok büyük artışlar yaşanmayacaktır. iPhone 4 ilk 3 günde gördüğü ilgiyi artık görmüyor ve yavaş yavaş bu ilgi azalıyor. 2 günde 1 milyondan fazla satan bu cihazın 3 haftada 3 milyonu ancak geçebilmesi ilginin yavaş yavaş azaldığının bir göstergesidir.
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Erasmus78 9 yıl
DH Misafiri

Bundan sonra çok büyük artışlar yaşanmayacaktır. iPhone 4 ilk 3 günde gördüğü ilgiyi artık görmüyor ve yavaş yavaş bu ilgi azalıyor. 2 günde 1 milyondan fazla satan bu cihazın 3 haftada 3 milyonu ancak geçebilmesi ilginin yavaş yavaş azaldığının bir göstergesidir.


Bu satış olayının doğasıdır. Bunda garipsenecek bir şey yok. İlginin azaldığı falan da yok. İlk günlerde yüksek satışların tek nedeni; ürüne bir an önce kavuşma sevdasıdır. Zaten Apple'in tarihinde böyle bir satış başarısı yok dah önce.
21 günde 3 milyon adet cihaz satmak ne demek ya? Yahu 50-60 dolarlık bir şey deiğilki bu. 600-700$ lık bir alet. İnanılmaz bir rakam. Yani Apple'in 3 haftalık cirosu 2 Milyar $ civarında. Yok artık!!!
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