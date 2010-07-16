Apple 3 milyondan fazla iPhone 4 sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple tepe yöneticisi Steve Jobs bugün düzenlenen basın toplantısında iPhone 4'ün satış rakamlarına açıklık getirdi ve bir aydan kısa bir sürede 3 milyondan fazla iPhone 4 satıldığını açıkladı. Sinyal problemiyle anılan iPhone 4'te geri dönüş oranının sadece %1.7 olduğunu ve bunun iPhone 3Gs'te görülen oranın altında olduğunu açıklayan Apple, 30 Temmuz itibariyle iPhone 4'ü 19 farklı ülkede daha satışa sunmaya hazırlanıyor.
Anten sorunuyla ilgili olarak "mükemelle değiliz" diyen Steve Jobs, Beyaz iPhone 4'ün de ay sonunda satışa sunulacağını açıkladı.
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bende faizdeki paramı çekip 6-7 tane almayı düşünüyorum kıskanmayın arkadaşlar tamam telefon çekmiyo ama ekranı kalite hem 3g ile karşılıklı görüşme var başka kimde var bu özellikler dokunmatik bide değilmi
tarlayı tabanı satıp almak lazım ya
Yalnız şunu da eklemek istiyorum, Apple ulaşmak istediği rakamlara hızlıca ulaşıyor yani ilerki dönemlerde bu olmayacak. Örnek vereyim; bir firma var ve bu firmanın sıkı müşterileri var. Firma bir mal üretiyor ve bunun tahminen 5 milyon satacağını düşünerekten 5 milyon adet üretim yapıyor. Daha sonra bu 5 milyon adet üretilen malı alıcı kesimin 2 milyonu daha haftası dolmadan alıyor. Yani alması gereken hedef kitlenin yarıya yakın kısmı malı alıyor. Bu yüzden 5 milyondan sonraki satışları bu şekilde olmayacak. Zira alması gereken kesim cihazı aldığı için 5 milyon barajından sonra küçük artışlar olacaktır. Zaten iPhone 4'ü alan kesimin büyük kısmı iPhone kullanıcıları olduğu için bir kaç hafta sonra büyük artışlar yerini normal seyreden satışlara bırakacaktır. Özellikle satışlarının büyük kısmını Amerika'da gerçekleştiriyor ve Amerika'da hedef kitle malı aldıktan sonra artık ilk haftalardaki grafikler düşecektir.
Yukarıdaki yazdıklarım bu cevap için de geçerli. Apple temmuz ayında elde ettiği bu geliri artık önümüzdeki aylarda elde edemeyecek. Alması gereken kitlenin yarıya yakın kısmı cihazı aldı. Elde etmesi gereken ciroyu aslında birkaç ayda alacağını tahmin ediyordu Apple ama tahmin ettiğinin tersine oldu ve elde etmek istediği cironun büyük kısmını temmuz ayında elde edecek.
Gerçekten öyle bir sorun olsa sence bu kadar adam alırmıydı?
Bu satış olayının doğasıdır. Bunda garipsenecek bir şey yok. İlginin azaldığı falan da yok. İlk günlerde yüksek satışların tek nedeni; ürüne bir an önce kavuşma sevdasıdır. Zaten Apple'in tarihinde böyle bir satış başarısı yok dah önce.
21 günde 3 milyon adet cihaz satmak ne demek ya? Yahu 50-60 dolarlık bir şey deiğilki bu. 600-700$ lık bir alet. İnanılmaz bir rakam. Yani Apple'in 3 haftalık cirosu 2 Milyar $ civarında. Yok artık!!!