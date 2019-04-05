Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor

Teknoloji Editörü
Apple’ın yeni güncellenen AirPods kablosuz kulaklıkları, dahili Apple H1 çipi sayesinde hiçbir tuşa basmadan Siri’ye erişim sağlıyor. Bloomberg’ten gelen bir rapora göre Amazon da benzer bir ürün üzerinde Alexa’yı sunmak için çalışıyor.
Şimdilik hakkında pek fazla detay olmayan bu Amazon versiyonu Airpods, tasarım olarak Apple ürününe benzeyecek olsa da Jeff Bezos firması ses kalitesinde çok daha üstün olmayı hedefliyor. Bundan yola çıkarak Amazon’un ses kalitesinde devrim yapamayacağını “AirPods’tan iyi” olacak demelerinden anlıyoruz. Kötünün iyisi.
“Alexa” ses komutuyla asistanı aktive etmenin yanında kulaklıklar el hareketleriyle arama yanıtlama ve şarkı değiştirme gibi eylemleri de gerçekleştirebilecek. Tam kablosuz kulaklıkların çoğunda olduğu gibi şarjlı bir kılıfla gelecek kulaklıklar, Amazon’un donanım bölümü Lab126’da şuan pişiyor.
Rapora göre Amazon geliştirme sürecinde birkaç gecikmeyle karşı karşıya kaldı fakat son birkaç aydır parça üreticileriyle anlaşma yapmak için araştırmalarına devam ediyor.
Amazon’un Eylül aylarında gerçekleştirdiği büyük donanım etkinliği, bu kulaklık gerçeklikle buluşursa kullanıcılara sunulacağı yer olacaktır. Tam kablosuz kulaklıkların gittikçe yükseldiğini ve AirPods’un şuan alanda lider olduğunu düşünürsek Amazon’un bu hamlesini gâyet mantıklı olarak görebiliriz.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-04/amazon-is-said-to-ready-airpods-rival-as-first-alexa-wearable Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
sony XB450 aldım 2 sene önce halan taş gibi 5-22 hz aralığı var bass lar muazzam bas vururken kulaklık titriyor resmen :D
senin vereceğin fiyatta 4-50 arası bile bulursun
kadar iyi bir kulaklık değil
belki 5 sene sonra başlarım ama şuan hiçbir anlamı yok
bu arada kablolu kalitesini veren kablosuz cihazlar ancak en üst seviyedeki oluyor
kablolu da 30 dolarlık kablolu sony 150 dolarlık airpods ile eşit kalitede önce kaliteyi arttırmak lazım
Yazar olarak kendi fikrime göre bir eleştiri yapmış bulunmaktayım. Apple AirPods rakiplerine kıyasla maalesef çok daha düşük bir ses kalitesi sunuyor.