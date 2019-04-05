Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor

Apple H1 çipi Apple’ın yeni güncellenen AirPods kablosuz kulaklıkları, dahiliçipi sayesinde hiçbir tuşa basmadan Siri’ye erişim sağlıyor. Bloomberg’ten gelen bir rapora göre Amazon da benzer bir ürün üzerinde Alexa’yı sunmak için çalışıyor.

Şimdilik hakkında pek fazla detay olmayan bu Amazon versiyonu Airpods, tasarım olarak Apple ürününe benzeyecek olsa da Jeff Bezos firması ses kalitesinde çok daha üstün olmayı hedefliyor. Bundan yola çıkarak Amazon’un ses kalitesinde devrim yapamayacağını “AirPods’tan iyi” olacak demelerinden anlıyoruz. Kötünün iyisi.

“Alexa” ses komutuyla asistanı aktive etmenin yanında kulaklıklar el hareketleriyle arama yanıtlama ve şarkı değiştirme gibi eylemleri de gerçekleştirebilecek. Tam kablosuz kulaklıkların çoğunda olduğu gibi şarjlı bir kılıfla gelecek kulaklıklar, Amazon’un donanım bölümü Lab126’da şuan pişiyor.

Rapora göre Amazon geliştirme sürecinde birkaç gecikmeyle karşı karşıya kaldı fakat son birkaç aydır parça üreticileriyle anlaşma yapmak için araştırmalarına devam ediyor.

Amazon’un Eylül aylarında gerçekleştirdiği büyük donanım etkinliği, bu kulaklık gerçeklikle buluşursa kullanıcılara sunulacağı yer olacaktır. Tam kablosuz kulaklıkların gittikçe yükseldiğini ve AirPods’un şuan alanda lider olduğunu düşünürsek Amazon’un bu hamlesini gâyet mantıklı olarak görebiliriz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-04/amazon-is-said-to-ready-airpods-rival-as-first-alexa-wearable