Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor

Dev şirketlerin rekabetinde bugün AirPods vs. AmaPods mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Jeff Bezos'un dev markası, Alexa ile çalışan tam kablosuz bir kulaklık üzerinde çalışıyor.
1 ay
4,2b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor
Apple’ın yeni güncellenen AirPods kablosuz kulaklıkları, dahili Apple H1 çipi sayesinde hiçbir tuşa basmadan Siri’ye erişim sağlıyor. Bloomberg’ten gelen bir rapora göre Amazon da benzer bir ürün üzerinde Alexa’yı sunmak için çalışıyor.
Şimdilik hakkında pek fazla detay olmayan bu Amazon versiyonu Airpods, tasarım olarak Apple ürününe benzeyecek olsa da Jeff Bezos firması ses kalitesinde çok daha üstün olmayı hedefliyor. Bundan yola çıkarak Amazon’un ses kalitesinde devrim yapamayacağını “AirPods’tan iyi” olacak demelerinden anlıyoruz. Kötünün iyisi.
“Alexa” ses komutuyla asistanı aktive etmenin yanında kulaklıklar el hareketleriyle arama yanıtlama ve şarkı değiştirme gibi eylemleri de gerçekleştirebilecek. Tam kablosuz kulaklıkların çoğunda olduğu gibi şarjlı bir kılıfla gelecek kulaklıklar, Amazon’un donanım bölümü Lab126’da şuan pişiyor.
Rapora göre Amazon geliştirme sürecinde birkaç gecikmeyle karşı karşıya kaldı fakat son birkaç aydır parça üreticileriyle anlaşma yapmak için araştırmalarına devam ediyor.
Amazon’un Eylül aylarında gerçekleştirdiği büyük donanım etkinliği, bu kulaklık gerçeklikle buluşursa kullanıcılara sunulacağı yer olacaktır. Tam kablosuz kulaklıkların gittikçe yükseldiğini ve AirPods’un şuan alanda lider olduğunu düşünürsek Amazon’un bu hamlesini gâyet mantıklı olarak görebiliriz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-04/amazon-is-said-to-ready-airpods-rival-as-first-alexa-wearable Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
azakalanya 1 ay
ÇITA’yı biraz yukarıya taşımak lazım galiba 😒
Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azakalanya 1 ay
Tavsiye için teşekkürler amma 😁 müşterilerle dolaşırken bu kulaklığı takamam , kulak içi birşey demiştim !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xml-arif 1 ay
apple umarım sektörden gelen tehditlerin farkındadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azakalanya 1 ay
Bir kulaklık alayım dedim form okumaktan , beynim sulandı ! Bütçe 1500 tl ! Tavsiyesi olan ve tavsiye ettiği ürünü kullanan birisi olsun !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 ay azakalanya
frekans aralığına bakcaksın kardeşim ne kadar genişse o kadar kaliteli ses alabilirsin
sony XB450 aldım 2 sene önce halan taş gibi 5-22 hz aralığı var bass lar muazzam bas vururken kulaklık titriyor resmen :D
senin vereceğin fiyatta 4-50 arası bile bulursun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 1 ay
Apple AirPods çok abartılan bir kulaklık abartıldığı
kadar iyi bir kulaklık değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Apple'a rakip artıyor, ama onlar bildiğini okuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 1 ay
aynı fiyat bandında olursa tercih edileceğini düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Airpods rakiplerine göre ses kalitesi çok iyi değil Amazon’un yapacağı illaki ses kalitesi daha iyi olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 ay
bir kere bile kullanmadım şu salak asistanları
belki 5 sene sonra başlarım ama şuan hiçbir anlamı yok
bu arada kablolu kalitesini veren kablosuz cihazlar ancak en üst seviyedeki oluyor
kablolu da 30 dolarlık kablolu sony 150 dolarlık airpods ile eşit kalitede önce kaliteyi arttırmak lazım
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 1 ay dere.beyi
Şöyle anlamı var mesela kulaklık takılı iken birisini aramak istersin mesaj atmak istersin. Telefona dokunmadan çok rahat yapabiliyorsun. Şuanda sadece temel işleri yapıyor aslında fakat daha da işlevsel olacaklardır bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matador_mirkhan 1 ay
Kötünün iyisi derken? Kime göre neye göre böyle direk bi eleştiri var? Yakışık olmamış.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu matador_mirkhan
Merhabalar.
Yazar olarak kendi fikrime göre bir eleştiri yapmış bulunmaktayım. Apple AirPods rakiplerine kıyasla maalesef çok daha düşük bir ses kalitesi sunuyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4213 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
airpods, airpods 2 ve
6 etiket daha Jeff Bezos amazon Apple Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Lenovo Z6 Pro'nun kutu görselleri yayınlandı 1 ay Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019 1 ay Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay GALAX’ın RTX 2080 Ti modeliyle 2.94 GHz’de 17 dünya rekoru kırıldı 1 ay Dogecoin Huobi'de listelendi 1 ay Araştırmalara göre kahve tüketimi ile akciğer kanseri arasında ilişki olabilir 1 ay Ford'un duyurduğu hibrit modellerden 5 tanesi Türkiye'de üretilecek 1 ay Samsung Galaxy A90'ın kayar-döner kamera tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 1 ay Nvidia mobil GTX 1660 Ti ve GTX 1650 hazırlığında 1 ay Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor 1 ay Xiaomi yedi farklı Redmi modelinden desteği çekti 1 ay ABD’de Çinli iki üniversite öğrencisi Apple’a neredeyse 1 milyon dolarlık kazık attı 1 ay Windows 10 için Xbox Oyun Çubuğu, Spotify ve daha fazlasıyla artık çok daha işlevsel 1 ay Meizu 16s modeli detaylanıyor 1 ay Samsung'un geliri geçen yıla göre %60 düştü 1 ay 2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satan 10 otomobil markası 1 ay Xbox oyun fiyatlarına dev zam! 1 ay Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı 1 ay Twitter sohbetlerinde etiket dönemi 1 ay Universal Pictures’tan Samsung için HDR10+ içerikler geliyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor Sonraki Yenilenebilir enerji üretimi artarken, fosil yakıtlara olan talep bir türlü azalmıyor 1 ay Snapchat mini oyunlar resmen başladı 1 ay Jeff Bezos, 35 milyar dolarlık anlaşmayla eşinden boşanıyor 1 ay Lexar dünyanın en hızlı 1TB taşınabilir SSD modelini duyurdu 1 ay Ford Mustang'ten ilham alan elektrikli SUV'un adı "Mustang Mach-E" olabilir 1 ay Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor 1 ay Kısa Devre | AMD sessizliğini bozmak üzere! 1 ay Google Stadia kullanıcı gizliliğine önem verecek 1 ay Battlefield V oyun içi gerçek parayla alışverişler başladı 1 ay Borderlands 3 oyunu Epic Store’a özel olacak 1 ay Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı 1 ay Oppo gövdesinden ekran çıkan akıllı telefon tasarladı 1 ay SpaceX, Starship’in Starhopper test aracına ait motoru ilk kez ateşledi 1 ay Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak batarya teknolojisi geliştiriliyor 1 ay Huawei, GPU Turbo 3.0 ile oyun performansını daha da artırıyor 1 ay FDA, e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirip geçirmediğini araştırıyor 1 ay Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi 1 ay Intel ile ilişkiler kötüleşince iPhone için Apple tasarımı 5G modem çalışmaları hızlandı 1 ay TikTok uygulamasında artık yorumlar filtrelenebiliyor 1 ay Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal ağlara ciddi yaptırımlar uygulayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim