Apple, Almanya'daki "Swipe to unlock" patent davasını kaybetti

Apple ve Samsung çoğu zaman mahkeme kararlarıyla gündeme geliyor. Genel anlamda Apple'ın hukuki bir üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz ancak Alman yüksek mahkemesinin son kararı bazı taşları yerinden oynatmış durumda. Mahkeme son kararıyla Apple'ın sahip olduğu "Swipe to unlock" (Sürükleyerek kilit açma) patentini Almanya sınırları içerisinde geçersiz kıldı.

Apple'ın Samsung ile yarışırken en önemli kozlarından birisi olan bu patent kilit ekranını açarken parmakla sürükleme izini esas alıyor. Ancak Alman mahkemesi benzer bir kilit açma yönteminin 2005 yılında üretilen bir modelde daha kullanılması gerekçesiyle patenti geçersiz kıldı. Söz konusu telefon ise 2005 yılında Neonode isimli üreticinin ürettiği Windows CE işletim sistemini kullanan Nim modeli. Modelin iPhone'un çıkışından daha önce benzer bir teknolojiye yer vermesi Alman mahkemesinde patentin 10'a karşı 5 oyla reddedilmesinde büyük bir rol oynadı.

2005 yılında Neonode tarafından üretilen Nim modeli





Her ne kadar karar yalnızca Almanya içerisinde geçerli olsa da diğer mahkemelerde örnek karar olarak kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığında mahkeme Samsung için oldukça büyük önem taşıyor. Hatırlatmak gerekirse daha önce aynı dava ABD mahkemesi tarafından görülmüş ve Apple'ın patenti geçerli sayılmıştı.