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Apple, Almanya'daki "Swipe to unlock" patent davasını kaybetti

3 yıl
2,8b
1
28
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple, Almanya'daki
 
Apple ve Samsung çoğu zaman mahkeme kararlarıyla gündeme geliyor. Genel anlamda Apple'ın hukuki bir üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz ancak Alman yüksek mahkemesinin son kararı bazı taşları yerinden oynatmış durumda. Mahkeme son kararıyla Apple'ın sahip olduğu "Swipe to unlock" (Sürükleyerek kilit açma) patentini Almanya sınırları içerisinde geçersiz kıldı.
Apple'ın Samsung ile yarışırken en önemli kozlarından birisi olan bu patent kilit ekranını açarken parmakla sürükleme izini esas alıyor. Ancak Alman mahkemesi benzer bir kilit açma yönteminin 2005 yılında üretilen bir modelde daha kullanılması gerekçesiyle patenti geçersiz kıldı. Söz konusu telefon ise 2005 yılında Neonode isimli üreticinin ürettiği Windows CE işletim sistemini kullanan Nim modeli. Modelin iPhone'un çıkışından daha önce benzer bir teknolojiye yer vermesi Alman mahkemesinde patentin 10'a karşı 5 oyla reddedilmesinde büyük bir rol oynadı.
Apple, Almanya'daki
 
2005 yılında Neonode tarafından üretilen Nim modeli 

Her ne kadar karar yalnızca Almanya içerisinde geçerli olsa da diğer mahkemelerde örnek karar olarak kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığında mahkeme Samsung için oldukça büyük önem taşıyor. Hatırlatmak gerekirse daha önce aynı dava ABD mahkemesi tarafından görülmüş ve Apple'ın patenti geçerli sayılmıştı.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/apple-loses-german-top-court-case-over-swipe-to-unlock-patent Yorum Yaz
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10ur 3 yıl en beğenilen wolfestein
wolfestein

Tamamen müşteriletini kazıklama sistemini benimseyen Apple inşallah bir gün batar. Bir şirket bu kadar tüketici düşmanı olmaz ki. İPhone üretim maliyeti ve satış fiyatı arasında dağlar kadar fark var


iphone 5 ve 6 mı amerikadan aldım 650 USD + Tax yani yaklaşık 700 USD den başlıyor yani fiyatlar. saatlerde 400 den sanırım bu durumda (350 + tax). starbucktan bir kahveyi 3-4 dolara alıyorsunuz. bir restorana gidip en az bahşişle bile 30-40 dolar burakıyorsunuz. iphonu da 700 dolara alıyorsunuz. bi kahvenin 3-4 dolar olduğu yerde çok bi para değil bence.

ama gel gelelim türkiyede aynı tel 3000 e satıldığından durum değişiyor. orada devlete ödediğiniz verdi yaklaşık %8, %9 civarlarında (eyaletlerde farklı) burada ise %18 kdv. %25 ötv.. falan derken adamların 700 tl ye almış gibi hissettiği şeyi devlet sana sana 3000e satıyor.

sonra way efendim apple kötü, kazıkçı. 3 sene aldığım iphone 5 canavar gibi çalışıyor.. adamların bedavaya da verecek halleri yok heralde. ki bedava hibe etse bu devlet bunu sana 1000 tl ye satar burda. sonra gene apple kötü olur.

üretim maaliyetine gelince. herşey eldeki parçaların maaliyet toplamı ile bitmiyor. binlerce kişinin çalıştığı bir şirket var. argesi var. binlerce kişinin maaşı var. elektrik su yakıyor bunlar. sadece fabrikada parça birleştiren adam çalışmıyor orda. ki dükkanlar da elektirk su yakmıyor mağaza görevlileri de bedavaya çalışmıyor. vs. tüm bunlardan sonra da kar elde etmesi lazım ki büyüyerek faaliyetlerini sürdürsün.. ticari bir işletme orası en nihayetinde hayır kurumu değil.
wolfesteinTamamen müşteriletini kazıklama sistemini benimseyen Apple inşallah bir gün batar. Bir şirket bu kadar tüketici düşmanı olmaz ...
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Cem 3 yıl
Bende nefes almanın patentini alayımda benden başka kimse nefes alamasın. Yahu bu kadar basit şeyler için patent yarışını anlamıyor. Biraz daha faydalı teknoloji için emek verinde şu insanlık fersah fersah ilerlesin. Hala yok kaydırarak aç yok ittirerek aç peşindeyiz.
Bende nefes almanın patentini alayımda benden başka kimse nefes alamasın. Yahu bu kadar basit şeyler için patent yarışını anlamıyor. Biraz daha faydalı teknolo...
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dreameren 3 yıl
Apple, bunun için mi dava etmiş?
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muzaffers 3 yıl
ABD'de kabul gören patent niye Almanya'da emsal teşkil etmiyor.
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Zuko 3 yıl
5'e karşı 10 oy olması lazım Oğuz Bey.
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Okisht 3 yıl Zuko
Zuko

5'e karşı 10 oy olması lazım Oğuz Bey.

Patentin geçersiz olduğu yönünde 10 oy kullanılmış. 5 oy ise patentin geçerli olduğunu söylemiş.
Cümlede bir kargaşa olabilir iki olumsuzluk olduğu için. birazdan ilgileneceğim
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bkaakco 3 yıl
İyi olmuş.

< Bu ileti iPad kullanılarak atıldı >
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niksaçmabişeybence 3 yıl
ki birleşik
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wolfestein 3 yıl
sözlerimin arkasındayım. iPhone 6 üretim maliyetleriyle toplam 200 dolara denk geliyor. ABD satış fiyatı 650 ila 700 dolar arasında değişiyor. 450 dolar kâr ediyor. Yani siz anca kendinizi avutun...


uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem/iste-iphone-6nin-uretim-maliyeti/6510/
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turuncum 3 yıl wolfestein
Benden sana 20 bin dolar, tek bir tane iphone üretmen için.
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nightsoldier 3 yıl
Musteri memnuniyeti ve isletim sisteminin iyi tasarlanmis olmasi nedeniyle Ve kasasinda nakit olarak milyon dolarlar bulunan bir sirkete kolay kolay bir sey olmaz.
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wolfestein 3 yıl
Tamamen müşteriletini kazıklama sistemini benimseyen Apple inşallah bir gün batar. Bir şirket bu kadar tüketici düşmanı olmaz ki. İPhone üretim maliyeti ve satış fiyatı arasında dağlar kadar fark var
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Wadjet 3 yıl wolfestein
Fiyatlar fazla evet fakat ürettiği fiyata ürün satarsa şirket batar. Bir dünya gider var, yapılan yatırımlar, ar-ge masrafları bunlar hiç düşünülmüyor.
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Guest-F8946C419 3 yıl wolfestein
wolfestein
Tamamen müşteriletini kazıklama sistemini benimseyen Apple inşallah bir gün batar. Bir şirket bu kadar tüketici düşmanı olmaz ki. İPhone üretim maliyeti ve satış fiyatı arasında dağlar kadar fark var


2012de aldığım iPhone ve 2011de aldığım mac, batarya sorunu çıkardı ücretsiz Değişti. Ekran Kartı ile anakart sorun çıkardı 3bin liralık ücreti bizim hatamız dedi almadılar. Daha neyden bahsediyorsun? Başka markalarda az başım ağrımadı.

Bir markaya taş atarken yapılanları da göz önünde bulundur.
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_recoo 3 yıl wolfestein
wolfestein
Tamamen müşteriletini kazıklama sistemini benimseyen Apple inşallah bir gün batar. Bir şirket bu kadar tüketici düşmanı olmaz ki. İPhone üretim maliyeti ve satış fiyatı arasında dağlar kadar fark var


Dostum bu durum sadece bizde boyle, Turk lirasinin dolar karsisinda deger kaybetmesinden kaynaklaniyor. Amerikada ilk ciktiginda iphone 6 plus 750 dolardi, onlar icin hicbir sey.
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kadirirdem 3 yıl
Her zaman Samsung aleyhine oluyordu Mahkeme bu seferde Apple'a kalmış :)
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Scroman's 3 yıl
Zaten slide to unlock o swipe degil
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Cem 3 yıl
Bende nefes almanın patentini alayımda benden başka kimse nefes alamasın. Yahu bu kadar basit şeyler için patent yarışını anlamıyor. Biraz daha faydalı teknoloji için emek verinde şu insanlık fersah fersah ilerlesin. Hala yok kaydırarak aç yok ittirerek aç peşindeyiz.
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Okisht 3 yıl Scroman's
Patent adında swipe olarak geçiyor. Ekran kilidindeki yazı değişebilir bir şey.
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