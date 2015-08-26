Apple, Almanya'daki "Swipe to unlock" patent davasını kaybetti

Apple ve Samsung çoğu zaman mahkeme kararlarıyla gündeme geliyor. Genel anlamda Apple'ın hukuki bir üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz ancak Alman yüksek mahkemesinin son kararı bazı taşları yerinden oynatmış durumda. Mahkeme son kararıyla Apple'ın sahip olduğu "Swipe to unlock" (Sürükleyerek kilit açma) patentini Almanya sınırları içerisinde geçersiz kıldı.
Apple'ın Samsung ile yarışırken en önemli kozlarından birisi olan bu patent kilit ekranını açarken parmakla sürükleme izini esas alıyor. Ancak Alman mahkemesi benzer bir kilit açma yönteminin 2005 yılında üretilen bir modelde daha kullanılması gerekçesiyle patenti geçersiz kıldı. Söz konusu telefon ise 2005 yılında Neonode isimli üreticinin ürettiği Windows CE işletim sistemini kullanan Nim modeli. Modelin iPhone'un çıkışından daha önce benzer bir teknolojiye yer vermesi Alman mahkemesinde patentin 10'a karşı 5 oyla reddedilmesinde büyük bir rol oynadı.
2005 yılında Neonode tarafından üretilen Nim modeli
Her ne kadar karar yalnızca Almanya içerisinde geçerli olsa da diğer mahkemelerde örnek karar olarak kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığında mahkeme Samsung için oldukça büyük önem taşıyor. Hatırlatmak gerekirse daha önce aynı dava ABD mahkemesi tarafından görülmüş ve Apple'ın patenti geçerli sayılmıştı.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/apple-loses-german-top-court-case-over-swipe-to-unlock-patent Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iphone 5 ve 6 mı amerikadan aldım 650 USD + Tax yani yaklaşık 700 USD den başlıyor yani fiyatlar. saatlerde 400 den sanırım bu durumda (350 + tax). starbucktan bir kahveyi 3-4 dolara alıyorsunuz. bir restorana gidip en az bahşişle bile 30-40 dolar burakıyorsunuz. iphonu da 700 dolara alıyorsunuz. bi kahvenin 3-4 dolar olduğu yerde çok bi para değil bence.
ama gel gelelim türkiyede aynı tel 3000 e satıldığından durum değişiyor. orada devlete ödediğiniz verdi yaklaşık %8, %9 civarlarında (eyaletlerde farklı) burada ise %18 kdv. %25 ötv.. falan derken adamların 700 tl ye almış gibi hissettiği şeyi devlet sana sana 3000e satıyor.
sonra way efendim apple kötü, kazıkçı. 3 sene aldığım iphone 5 canavar gibi çalışıyor.. adamların bedavaya da verecek halleri yok heralde. ki bedava hibe etse bu devlet bunu sana 1000 tl ye satar burda. sonra gene apple kötü olur.
üretim maaliyetine gelince. herşey eldeki parçaların maaliyet toplamı ile bitmiyor. binlerce kişinin çalıştığı bir şirket var. argesi var. binlerce kişinin maaşı var. elektrik su yakıyor bunlar. sadece fabrikada parça birleştiren adam çalışmıyor orda. ki dükkanlar da elektirk su yakmıyor mağaza görevlileri de bedavaya çalışmıyor. vs. tüm bunlardan sonra da kar elde etmesi lazım ki büyüyerek faaliyetlerini sürdürsün.. ticari bir işletme orası en nihayetinde hayır kurumu değil.