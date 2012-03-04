Apple App Store 25 milyar indirme sayısını geride bıraktı

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Apple'ın mobil uygulama mağazası yayına başladığı günden bu yana önemli bir adımı daha geride bıraktı ve toplam uygulama indirme sayısı 25 milyarı geçti. Apple 25 milyarıncı indirme için bir de 10 000 dolarlık hediye çeki kampanyası düzenlemişti.
Yarışmayı size duyurduğumuz 17 Şubat tarihinde yaklaşık 24 milyar 300 milyon indirme sayısı bulunuyordu. Yarışmanın da etkisiyle 15 günde 700 milyon uygulama daha indirildi ve 25 milyar barajı geçildi.
25 milyarıncı uygulamayı indirene veya form ile başvuru yapana App Store üzerinde geçerli 10 000 dolarlık hediye çeki verildi. Ancak şanslı kullanıcının hangi bölgeden ve kim olduğu henüz belli değil.
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Apple, 25 milyarıncı uygulamayı indirerek 10 bin dolara konan talihlinin Çinli Çun Li Fu olduğunu açıkladı. Qindao eyaletinde yaşayan Çun Li'nin, disney oyunlarından "Where's My Water"ı indirdiğini belirtti.
Apple Store’da indirilen uygulama sayısı, Temmuz ayında 15 milyara ulaşmıştı. Apple’ın en büyük rakibi Google ise Aralık ayında Android Market’da indirilen 10 milyar uygulama sayısını geçtiğini duyurdu. Google, bu başarını kutlamak için belli bir süreliğine bazı uygulamaların fiyatını 10 sente indirmişti.
rekabet iyidir.
fanlık yapmaya luzum yok
25 milyon değil 25 milyar
arkadaş mb pro değil mac pro demiş ikisi farklı şey ve en düşük model 3500 dolardan başlıyor.yani en kötüsünden hemen hemen 3 tane alabilirsin ama
enyüksek model 17 000 dolar... anladın sen onu
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