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Apple App Store 25 milyar indirme sayısını geride bıraktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın mobil uygulama mağazası yayına başladığı günden bu yana önemli bir adımı daha geride bıraktı ve toplam uygulama indirme sayısı 25 milyarı geçti. Apple 25 milyarıncı indirme için bir de 10 000 dolarlık hediye çeki kampanyası düzenlemişti.

Yarışmayı size duyurduğumuz 17 Şubat tarihinde yaklaşık 24 milyar 300 milyon indirme sayısı bulunuyordu. Yarışmanın da etkisiyle 15 günde 700 milyon uygulama daha indirildi ve 25 milyar barajı geçildi.

25 milyarıncı uygulamayı indirene veya form ile başvuru yapana App Store üzerinde geçerli 10 000 dolarlık hediye çeki verildi. Ancak şanslı kullanıcının hangi bölgeden ve kim olduğu henüz belli değil.

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Felix Felicis 7 yıl en beğenilen
siz haber yapana kadar bi 25 milyar indirme daha oldu
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DH Misafiri 7 yıl
25 milyarin buyuklugunu anlamak icin 15 gunde 700 milyon'a bakma yeterli! Saygilar abi indirirken bi kusur ettiysek bagisla....
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DH Misafiri 7 yıl
bir 25 milyar da installous da var. etti mi sana 50 milyar. ooh.
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tlgztrk 7 yıl
10 BİN DOLARI BİR ÇİNLİ KAZANDI
Apple, 25 milyarıncı uygulamayı indirerek 10 bin dolara konan talihlinin Çinli Çun Li Fu olduğunu açıkladı. Qindao eyaletinde yaşayan Çun Li'nin, disney oyunlarından "Where's My Water"ı indirdiğini belirtti.

Apple Store’da indirilen uygulama sayısı, Temmuz ayında 15 milyara ulaşmıştı. Apple’ın en büyük rakibi Google ise Aralık ayında Android Market’da indirilen 10 milyar uygulama sayısını geçtiğini duyurdu. Google, bu başarını kutlamak için belli bir süreliğine bazı uygulamaların fiyatını 10 sente indirmişti.
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E_Aydin35 7 yıl
Hani olurya adam lotoyu tutturur ama hani nede ortalık'ta yok kaçar herkezden uzağa falan buradada kim olduğu bilinmiyor Allah bilir hangi şanslıya vurdu bi Türk'e vursa be keşke..:):)
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cem650 7 yıl
yani 25 milyon uygulama inmişte ne olmuş allah aşkına kaçmilyon kişi bu cihazları kullanıyorki 25 milyon download yapılıyor yalandan naaameler.
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-gg- 7 yıl
darısı android markete ve onun gelişmesine.

rekabet iyidir.

fanlık yapmaya luzum yok
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ShaG 7 yıl cem650
cem650

yani 25 milyon uygulama inmişte ne olmuş allah aşkına kaçmilyon kişi bu cihazları kullanıyorki 25 milyon download yapılıyor yalandan naaameler.

25 milyon değil 25 milyar
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aziz77 7 yıl
dünyayı sömüre sömüre doymadın be elma...
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söny 7 yıl
Bunların %80ni paralı desek app store'den kazandıkları para ile apple ın bi alt markasını sunup daha ucuz telefon laptop tablet (daha cıkmasada tv) yapabilirler ah bana imkanı versen neler yapıcamda
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Meert. 7 yıl
Bildigim kadarıyla cek sadece Uygulama marketleri icin.
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Felix Felicis 7 yıl
siz haber yapana kadar bi 25 milyar indirme daha oldu
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alpa07 7 yıl
İYİYMİŞ
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
DH Misafiri
carnador Hediye çeki verene kadar mac pro versinler daha iyiydi yahu
Hediye çekinin 10.000 dolar olduğunun ve bu parayla en az 6-7 macbook pro alınabileceğinin farkındasındır umarım???

arkadaş mb pro değil mac pro demiş ikisi farklı şey ve en düşük model 3500 dolardan başlıyor.yani en kötüsünden hemen hemen 3 tane alabilirsin ama
enyüksek model 17 000 dolar... anladın sen onu
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Batuist 7 yıl
tanesi 1 dolardan 10.000 uygulama indirebilecek yani şanslı kişi öyle mi??? hangi cihaza sığacak :))???
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