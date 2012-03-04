Apple App Store 25 milyar indirme sayısını geride bıraktı

Apple'ın mobil uygulama mağazası yayına başladığı günden bu yana önemli bir adımı daha geride bıraktı ve toplam uygulama indirme sayısı 25 milyarı geçti. Apple 25 milyarıncı indirme için bir de 10 000 dolarlık hediye çeki kampanyası düzenlemişti.





Yarışmayı size duyurduğumuz 17 Şubat tarihinde yaklaşık 24 milyar 300 milyon indirme sayısı bulunuyordu. Yarışmanın da etkisiyle 15 günde 700 milyon uygulama daha indirildi ve 25 milyar barajı geçildi.





25 milyarıncı uygulamayı indirene veya form ile başvuru yapana App Store üzerinde geçerli 10 000 dolarlık hediye çeki verildi. Ancak şanslı kullanıcının hangi bölgeden ve kim olduğu henüz belli değil.