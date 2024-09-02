M4 işlemcili MacBook için tarih belli oldu

M4 işlemcili Mac'ler Kasım'da geliyor
Apple’ın M4 çipli Mac modellerini Kasım 2024’te piyasaya süreceği söyleniyor. Apple, geçen yıl 23 Ekim’de “Scary Fast” etkinliğini duyurmuştu. M3 işlemcili MacBook Pro ve iMac modelleri, 30 Ekim’de tanıtılmış, 7 Kasım’da da satışa çıkmıştı.
Apple, 2024 yılını sonlandırmadan M4 serisi çiple yenilediği dört Mac modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. M4 işlemcili giriş seviye 14 inç MacBook Pro, M4 Pro ve M4 Max çipli 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, M4 çipli yeni iMac ve M4/M4 Pro çiple tamamen yeniden tasarlanmış Mac mini gelecek. Yalnızca Mac mini’de tasarımsal değişiklikler göreceğiz ve 16GB RAM artık standart olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.