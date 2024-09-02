M4 işlemcili MacBook için tarih belli oldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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M4 işlemcili Mac'ler Kasım'da geliyor

Apple’ın M4 çipli Mac modellerini Kasım 2024’te piyasaya süreceği söyleniyor. Apple, geçen yıl 23 Ekim’de “Scary Fast” etkinliğini duyurmuştu. M3 işlemcili MacBook Pro ve iMac modelleri, 30 Ekim’de tanıtılmış, 7 Kasım’da da satışa çıkmıştı.

Apple, 2024 yılını sonlandırmadan M4 serisi çiple yenilediği dört Mac modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. M4 işlemcili giriş seviye 14 inç MacBook Pro, M4 Pro ve M4 Max çipli 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, M4 çipli yeni iMac ve M4/M4 Pro çiple tamamen yeniden tasarlanmış Mac mini gelecek. Yalnızca Mac mini’de tasarımsal değişiklikler göreceğiz ve 16GB RAM artık standart olacak.

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