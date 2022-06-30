M2 işlemcili Apple Macbook Air için ön sipariş tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Haziran ayının başında düzenlenen WWDC etkinliğinde M2 işlemcili iki yeni MacBook modelini duyuran Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook Pro modelinin ön siparişlerine başlamıştı. Bugün bir diğer model M2 işlemcili MacBook Air için ön sipariş tarihi açıklandı.

M2'li MacBook Air 8 Temmuz'da ön siparişe açılıyor

MacRumors'un bir perakende kaynağından aldığı bilgilere göre Apple, 15 Temmuz Cuma gününden itibaren M2 MacBook Air modelini kullanıcılara sunacak ve bu tarihten bir hafta önce 8 Temmuz'da ABD dahil birçok bölgede ön siparişler başlayacak.

Apple M2 vs. Apple M1 çip karşılaştırması: Farklar neler? 2 gün önce eklendi

M2 işlemci ile güçlendirilen yeni modelin M1'e kıyasla CPU performansında yüzde 18, GPU performansında yüzde 35 ve bellek bant genişliğinde de yüzde 50 oranında bir artış sunması bekleniyor. Bununla birlikte 500 nit parlaklığa sahip 13,6" Liquid Retina ekran ve MagSafe şarj konektörü ile gelecek M2 MacBook Air, 25.999 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.