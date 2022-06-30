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    M2 işlemcili Apple Macbook Air için ön sipariş tarihi açıklandı

    WWDC 2022 etkinliğinde tanıtılan M2'li Apple MacBook Air modelinin ön sipariş ve çıkış tarihi belli oldu. Yeni Macbook Air, daha yüksek performans ve yenilenen bir tasarım ile yakında geliyor.
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    M2 işlemcili Apple Macbook Air için ön sipariş tarihi açıklandı
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    Haziran ayının başında düzenlenen WWDC etkinliğinde M2 işlemcili iki yeni MacBook modelini duyuran Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook Pro modelinin ön siparişlerine başlamıştı. Bugün bir diğer model M2 işlemcili MacBook Air için ön sipariş tarihi açıklandı.

    M2'li MacBook Air 8 Temmuz'da ön siparişe açılıyor

    MacRumors'un bir perakende kaynağından aldığı bilgilere göre Apple, 15 Temmuz Cuma gününden itibaren M2 MacBook Air modelini kullanıcılara sunacak ve bu tarihten bir hafta önce 8 Temmuz'da ABD dahil birçok bölgede ön siparişler başlayacak. 

    M2 işlemci ile güçlendirilen yeni modelin M1'e kıyasla CPU performansında yüzde 18, GPU performansında yüzde 35 ve bellek bant genişliğinde de yüzde 50 oranında bir artış sunması bekleniyor. Bununla birlikte 500 nit parlaklığa sahip 13,6" Liquid Retina ekran ve MagSafe şarj konektörü ile gelecek M2 MacBook Air, 25.999 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. 

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    _Dominic_Toretto_ 20 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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