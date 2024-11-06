Apple, AB’nin kurallarını ihlal ettiği için devasa bir ceza ile karşı karşıya

Apple’a rekor ceza kapıda
Geçtiğimiz Mart ayında Spotify’ın şikayeti üzerine başlatılan inceleme, Apple’ın App Store dışındaki daha uygun fiyatlı seçeneklere kullanıcıları yönlendirmeyi kısıtladığını ortaya koymuştu. Bu tür uygulamalar, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası kapsamında yasadışı kabul ediliyor. Apple, yasadışı uygulamaları sebebiyle Mart ayında AB'den 1.84 milyar Euro'luk (yaklaşık 2 milyar dolar) bir ceza almıştı.
AB Komisyonu'nun uygulayacağı yeni cezanın miktarı henüz açıklanmasa da, DMA kurallarına göre, şirketler yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar, tekrar eden ihlallerde ise %20'ye kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Apple’ın geçen yılki gelirleri göz önüne alındığında, bu ceza yaklaşık 38 milyar dolara kadar ulaşabilir. Cezanın bu ay içinde açıklanabileceği belirtiliyor.
Apple, ayrıca Avrupa'daki alternatif uygulama mağazalarının faaliyetlerini engellediği iddiasıyla da inceleme altında bulunuyor. Eylül ayında AB, Apple’ın ödemediği 13 milyar Euro’luk (yaklaşık 14.4 milyar dolar) verginin tahsil edilmesi için açtığı davayı kazandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über