Apple, AB’nin kurallarını ihlal ettiği için devasa bir ceza ile karşı karşıya

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Pazarlar Yasası'nı (Digital Markets Act, DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a, devasa bir para cezası gelebilir. Bloomberg'in haberine göre, AB Komisyonu’nun Apple’ın App Store’daki “yönlendirme karşıtı” uygulamalarının rekabeti engellediğini tespit etmesi sonrasında, teknoloji devine rekor bir ceza kesmeye hazırlanılıyor.

Apple’a rekor ceza kapıda

Geçtiğimiz Mart ayında Spotify’ın şikayeti üzerine başlatılan inceleme, Apple’ın App Store dışındaki daha uygun fiyatlı seçeneklere kullanıcıları yönlendirmeyi kısıtladığını ortaya koymuştu. Bu tür uygulamalar, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası kapsamında yasadışı kabul ediliyor. Apple, yasadışı uygulamaları sebebiyle Mart ayında AB'den 1.84 milyar Euro'luk (yaklaşık 2 milyar dolar) bir ceza almıştı.

iOS 18.2, iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek 4 sa. önce eklendi

AB Komisyonu'nun uygulayacağı yeni cezanın miktarı henüz açıklanmasa da, DMA kurallarına göre, şirketler yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar, tekrar eden ihlallerde ise %20'ye kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Apple’ın geçen yılki gelirleri göz önüne alındığında, bu ceza yaklaşık 38 milyar dolara kadar ulaşabilir. Cezanın bu ay içinde açıklanabileceği belirtiliyor.

Apple, ayrıca Avrupa'daki alternatif uygulama mağazalarının faaliyetlerini engellediği iddiasıyla da inceleme altında bulunuyor. Eylül ayında AB, Apple’ın ödemediği 13 milyar Euro’luk (yaklaşık 14.4 milyar dolar) verginin tahsil edilmesi için açtığı davayı kazandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, AB’nin kurallarını ihlal ettiği için ceza yiyecek