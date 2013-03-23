Apple, App Store'a "Uygulama içi Satın Alım Teklifleri" uyarısını ekledi

Son dönemde özellikle küçük yaştaki çocukların bilinçsizce yaptığı uygulama içi alımlardan dolayı başı ağrayan Apple, bir daha böyle sıkıntılarla karşılaşmamak adına cihazlar üzerinden ebeveyn kontrolünü uygulama içi satın alımlarında da aktfi hale getirdikten sonra şimdi de bilgisayarlardaki App Store'da hangi uygulamalarda, uygulama içi satın alma seçenekleri olduğunu daha açıkca yer vermeye başladı.

Yapılan son eklemeyle birlikte uygulamaların sayfasında yer alan satın alım butonunun altına yerleştirilen "Uygulama içi satın alma teklifleri" / " Offers In-App Purchases" yazısıyla uygulama içerisinden çeşitli özelliklerin satışının söz konusu olduğu belirtilmekte.

Hatırlanacağı gibi Apple, yakın tarihte 5 yaşındaki bir İngiliz çocuğun 15 dakika gibi kısa bir sürede Zombies vs Ninja isimli ücretsiz oyununda yer alan satın alma tekliflerini kullanarak yanlışlıkla 2500 dolar harcaması sonucunda, aileye aynı tutarı geri ödeme yapmayı teklif etmişti. ABD'de de benzer sorunlarla karşılaşan Apple, 5 dolar ve altındaki satın alımların geri ödemesini iTunes hediye kartı ile yaparken; tutarın 30 doları aşması halinde ise karşı tarafa nakit ödeme yapıyor.