Apple, App Store'a "Uygulama içi Satın Alım Teklifleri" uyarısını ekledi

Son dönemde özellikle küçük yaştaki çocukların bilinçsizce yaptığı uygulama içi alımlardan dolayı başı ağrayan Apple, bir daha böyle sıkıntılarla karşılaşmamak adına cihazlar üzerinden ebeveyn kontrolünü uygulama içi satın alımlarında da aktfi hale getirdikten sonra şimdi de bilgisayarlardaki App Store'da hangi uygulamalarda, uygulama içi satın alma seçenekleri olduğunu daha açıkca yer vermeye başladı.
Yapılan son eklemeyle birlikte uygulamaların sayfasında yer alan satın alım butonunun altına yerleştirilen "Uygulama içi satın alma teklifleri" / " Offers In-App Purchases" yazısıyla uygulama içerisinden çeşitli özelliklerin satışının söz konusu olduğu belirtilmekte.
Hatırlanacağı gibi Apple, yakın tarihte 5 yaşındaki bir İngiliz çocuğun 15 dakika gibi kısa bir sürede Zombies vs Ninja isimli ücretsiz oyununda yer alan satın alma tekliflerini kullanarak yanlışlıkla 2500 dolar harcaması sonucunda, aileye aynı tutarı geri ödeme yapmayı teklif etmişti. ABD'de de benzer sorunlarla karşılaşan Apple, 5 dolar ve altındaki satın alımların geri ödemesini iTunes hediye kartı ile yaparken; tutarın 30 doları aşması halinde ise karşı tarafa nakit ödeme yapıyor.
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Başımdan geçen gerçek bi olay ;
Bir bir çok apple ürünleri olan arkadaşımın küçük kardeşi ipad den toplam 1500tl evet yanlış duymadınız 1500 tl lik uygulama içi satın alma yapmış kredi kartı borucu çok gelince öğrenmişler. arkadaşım bana olayı anlatır anlatmaz şikayet etme hakkı olduğunu söyledim bilmiyordu . Ben anlattım öğrettim araştırdım bazı sorunlar vardı çünkü neyse hiç bi çıkar amacı güdmeden uğraştımhatta okadar kaptırmışım ki kendimi arkadaşım :"bosver ya uğraşma okadar parayı vermezler artık boşver kart fln kullanmıycaz ztn appstore da" dedi( evet kendisi bol baba parası yiyor hiç çalışmadıda tek derdi "kapalı otoparkta yer kalmamış açık otoparkta kuş pisliycek " olan bir kişi . yani bu kardeşinin yaptığını beğendiği saati neden alamadığını anlatırken anlattı tabi saaten daha çok ilgimi çeken konu olunca öğrendim işin aslını) neyse bu böyle "boşver ya , uğraşma " Diyince cinlerim tepeme attı baya kızdım . tamam bende baba parası yiyorum şuan ama daha önce çok çalıştım biliyorum o emeği başkasınında parası olsa paradır yani 1500 tl diyoruz.! şikayet ettik ve apple 2 hafta içinde tüm parayı karta geri yatırdı. Bu olay sayesinde arkadaşımın ve ailesinin özellikle anne ve babasının en çok sevilen sorulan deeğrli bi bireyi oldum. Ve çok mutluyum . Aslında arkadaşım ve ailesi bidaha yüzüme bakmasalardı bile bu tarz şeylerle uğraşmak apple uğraşmak hoşuma gittiği için ben mutlu olurdum. Ben apple konusunda çok çok bilgili değilim ama bu durumu herkesin bilmesini isterim zira günümüzde ülkemizde apple ürünleri veya ürünü kulanan bir çok kullanıcının bu durumdan haberi yok !
APPLE HERZAMAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE ÜNLÜ . YANİ HAVALI DİYE ALDIĞINIZ ŞEYİN HAVALI OLMASININ NEDENLERİNDEN ÖNEMLİ BİR PARÇASI MÜŞTERİSİNE GÖSTERDİĞİ ÖNEM BUNU BİLİN YANİ. APPLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VERİYOR BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELDİYSE HAKLARINIZI KULLANIN.! SİZ KULLANMAK İSTEMİYORSANIZ YADA 5,10TL ( dolardı türkiye hesaplarda şimdi türk lirası ) "AMAN 5,10 TL İÇİN BOŞVERYA OKADAR UĞRAŞAMAM UĞRAŞMAMA DEĞMEZ" DEMEYİN SONRA O 5,10TL YE ÇOK İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA KİMSE SİZE "BOŞVER YA 5,10TL BİŞEY DEĞİL" DEMEZ!! AKLINIZDA OLSUN . KARA VERİRKEN NAPSAM DİYE ANNENİZE BABANIZA BÜYÜĞÜNÜZE DANIŞIN. KAÇ YAŞINDA OLURSANIZ OLUN AİLENİZ İLE YAŞIYORSANIZ PARA KONUSUNDA TEK BAŞINIZA KARAR VERMEYİN PİŞMAN OLURSUNUZ ;)
5 ve 30 arası yapanlara geri dönüm yok heralde:D