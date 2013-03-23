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Apple, App Store'a "Uygulama içi Satın Alım Teklifleri" uyarısını ekledi

6 yıl
2,7b
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18
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, App Store'a

Son dönemde özellikle küçük yaştaki çocukların bilinçsizce yaptığı uygulama içi alımlardan dolayı başı ağrayan Apple, bir daha böyle sıkıntılarla karşılaşmamak adına cihazlar üzerinden ebeveyn kontrolünü uygulama içi satın alımlarında da aktfi hale getirdikten sonra şimdi de bilgisayarlardaki App Store'da hangi uygulamalarda, uygulama içi satın alma seçenekleri olduğunu daha açıkca yer vermeye başladı.

Yapılan son eklemeyle birlikte uygulamaların sayfasında yer alan satın alım butonunun altına yerleştirilen "Uygulama içi satın alma teklifleri" / " Offers In-App Purchases" yazısıyla uygulama içerisinden çeşitli özelliklerin satışının söz konusu olduğu belirtilmekte.

Hatırlanacağı gibi Apple, yakın tarihte 5 yaşındaki bir İngiliz çocuğun 15 dakika gibi kısa bir sürede Zombies vs Ninja isimli ücretsiz oyununda yer alan satın alma tekliflerini kullanarak yanlışlıkla 2500 dolar harcaması sonucunda, aileye aynı tutarı geri ödeme yapmayı teklif etmişti. ABD'de de benzer sorunlarla karşılaşan Apple, 5 dolar ve altındaki satın alımların geri ödemesini iTunes hediye kartı ile yaparken; tutarın 30 doları aşması halinde ise karşı tarafa nakit ödeme yapıyor.


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slovenya 6 yıl
Onun yerine sınırlamalardan uygulama içi alımıda kapatabilirsiniz.
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multiTYRT 6 yıl
Gift Card kullanıyorum, rahatım
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barmanbek 6 yıl
Bu uyarı güzel olmuş ama İOS CİHAZINIZI ÇOÇUKLAR ARADA DA OLSA KULLANIYORSA CİHAZINIZI VERMEDEN ÖNCE KREDİ KARTSIZ APPLE KİMLİĞİ ALIN VE ONU ETKİNLEŞTİRİN SONRA ÇOÇUKLARA VERİN.! SİZDEN HABERSİZ VEYA YANLIŞLIKLA OYUN İÇİ VEYA APPSTORE DAN ÜCRETLİ Bİ UYGULAMA ALDIYSANIZ ÇEKİM OLDUYSA APPLE A ŞİKAYET EDİN. ! APPLE BELİRLİ ŞARTLARINA UYUYORSA GERİ ÖDEME YAPIYOR! "BUNU ÖDEMEZLER" DEMEYİN DENEYİN ! VE BUNU APPLE KULLANICI OLSANIZDA OLMASANIZDA BUNU APPLE KULLANICILARINA SÖYLEYİN . BEN APPLE ÜRÜNLERİME HAVA OLSUN ÇOK POPÜLER DİYE PARA VERMİYORUM .! FANBOYUM.!SADECE HAVA OLSUN DİYE APPLE ÜRÜNLERİNİ ALIP FANBOY DİYE GEZİNENLERİN BİR ÇOĞU BU ŞİKAYET DURUMUNU BİLMİYOR! BİLGİLENDİRİN O PARALAR HAVADAN GELMİYOR. EN AZINDAN O PARANIN HAKKINI VERİN ! ARAMIZDA BU YAZIYI OKUYAN AİLESİNDEN HABERSİZ UYGULAMA İÇİ SATIN ALAN AİLESİ DURUMU GÖRDÜĞÜNDE CEZALANDIRILAN , KIZILAN ARKADAŞLARIMIZ VARSA AİLENİZE BU OKUDUKLARINIZI OKUTUN VEYA ANLATIN.ANLATIN Kİ SİZE KIZMASINLAR CEP TELEFONLARINI VEYA TABLETLERİNİ İSTEDİĞİNİZDE VERSİNLER . YOKSA BİRDAHA OYUN OYNAMANIZA İZİN VERMEZLER BİLGİNİZ OLSUN . İNGLİZCE BİLMEK GEREKİYOR OKADAR HİÇ İNGİLİZCENİZ YOKSA ÇEVRENİZDE İNGİLİZCE BİLEN BİRİNE DANIŞIN VEYA SÖZLÜKLERLE ÇEVİRİ YAPIN ..Kİ APPLE TÜRKİYEDE RESMİ OLARAK BULUNUNCA ONADA GEREK KALMIYCAK
Başımdan geçen gerçek bi olay ;
Bir bir çok apple ürünleri olan arkadaşımın küçük kardeşi ipad den toplam 1500tl evet yanlış duymadınız 1500 tl lik uygulama içi satın alma yapmış kredi kartı borucu çok gelince öğrenmişler. arkadaşım bana olayı anlatır anlatmaz şikayet etme hakkı olduğunu söyledim bilmiyordu . Ben anlattım öğrettim araştırdım bazı sorunlar vardı çünkü neyse hiç bi çıkar amacı güdmeden uğraştımhatta okadar kaptırmışım ki kendimi arkadaşım :"bosver ya uğraşma okadar parayı vermezler artık boşver kart fln kullanmıycaz ztn appstore da" dedi( evet kendisi bol baba parası yiyor hiç çalışmadıda tek derdi "kapalı otoparkta yer kalmamış açık otoparkta kuş pisliycek " olan bir kişi . yani bu kardeşinin yaptığını beğendiği saati neden alamadığını anlatırken anlattı tabi saaten daha çok ilgimi çeken konu olunca öğrendim işin aslını) neyse bu böyle "boşver ya , uğraşma " Diyince cinlerim tepeme attı baya kızdım . tamam bende baba parası yiyorum şuan ama daha önce çok çalıştım biliyorum o emeği başkasınında parası olsa paradır yani 1500 tl diyoruz.! şikayet ettik ve apple 2 hafta içinde tüm parayı karta geri yatırdı. Bu olay sayesinde arkadaşımın ve ailesinin özellikle anne ve babasının en çok sevilen sorulan deeğrli bi bireyi oldum. Ve çok mutluyum . Aslında arkadaşım ve ailesi bidaha yüzüme bakmasalardı bile bu tarz şeylerle uğraşmak apple uğraşmak hoşuma gittiği için ben mutlu olurdum. Ben apple konusunda çok çok bilgili değilim ama bu durumu herkesin bilmesini isterim zira günümüzde ülkemizde apple ürünleri veya ürünü kulanan bir çok kullanıcının bu durumdan haberi yok !
APPLE HERZAMAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE ÜNLÜ . YANİ HAVALI DİYE ALDIĞINIZ ŞEYİN HAVALI OLMASININ NEDENLERİNDEN ÖNEMLİ BİR PARÇASI MÜŞTERİSİNE GÖSTERDİĞİ ÖNEM BUNU BİLİN YANİ. APPLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VERİYOR BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELDİYSE HAKLARINIZI KULLANIN.! SİZ KULLANMAK İSTEMİYORSANIZ YADA 5,10TL ( dolardı türkiye hesaplarda şimdi türk lirası ) "AMAN 5,10 TL İÇİN BOŞVERYA OKADAR UĞRAŞAMAM UĞRAŞMAMA DEĞMEZ" DEMEYİN SONRA O 5,10TL YE ÇOK İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA KİMSE SİZE "BOŞVER YA 5,10TL BİŞEY DEĞİL" DEMEZ!! AKLINIZDA OLSUN . KARA VERİRKEN NAPSAM DİYE ANNENİZE BABANIZA BÜYÜĞÜNÜZE DANIŞIN. KAÇ YAŞINDA OLURSANIZ OLUN AİLENİZ İLE YAŞIYORSANIZ PARA KONUSUNDA TEK BAŞINIZA KARAR VERMEYİN PİŞMAN OLURSUNUZ ;)
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theJuDGe_41 6 yıl
Ayarlar > Genel> Sinirlamalar kismindan "uygulama ici alim" i kapatabilirsiniz
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IraArel 6 yıl
5 dolar ve altındaki satın alımların geri ödemesini iTunes hediye kartı ile yaparken; tutarın 30 doları aşması halinde ise karşı tarafa nakit ödeme yapıyor.


5 ve 30 arası yapanlara geri dönüm yok heralde:D
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