Apple Arcade servisine gelecek oyunlar belli olmaya başladı

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19 Eylül'de ve 4,99 dolardan piyasaya sürülecek olan Apple’ın oyun servisi Apple Arcade, 100'den fazla oyuna reklamsız ve oyun için satın alma zorunluluğu olmadan erişmemizi sağlayacak.

Bir akış servisi olarak tasarlanmayan ve oyunları cihazlarımıza indirip oynama imkânı sunacak olan serviste yer alacak oyunlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. iPad üzerinde ön gösterimi yapılan Toy Town, Sayonara Wild Hearts ve yeni duyurusu yapılan Shin Sekai: Into the Depths adlı oyunlara ilave olarak, servise gelecek 32 oyunun ismi daha belli oldu. Duyurulan oyunların isimleri ise şöyle:

Atone: Heart of the Elder Tree

Beyond a Steel Sky

Box Project

Cardpocalypse

Doomsday Vault

Down in Bermuda

Enter the Construct

Fantsian

Frogger in Toy Town

Hitchhiker

Hot Lava

Kings of the Castle

Lego Arthouse

Lego Brawls

Lifelike

Little Orpheus

Mr Turtle

Monomals

No Way Home

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Overland

Projection: First Light

Repair

Sayonara Wild Hearts

Shantae 5

Shin Sekai: Into the Depths

Sneaky Sasquatch

Sonic Racing

Spidersaurs

Spyder

The Artful Escape

The Bradwell Conspiracy

The Pathless

UFO on Tape: First Contact

Where Cards Fall

Winding Worlds

Yaga

Son olarak, bir söylenti de olsa No Man’s Sky’ın da Apple Arcade platformuna gelebileceğini belirtelim. Gelişmeler için lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.

https://www.gamesradar.com/uk/apple-arcade-games-list-confirmed/