Apple Arcade servisine gelecek oyunlar belli olmaya başladı

19 Eylül'de ve 4,99 dolardan piyasaya sürülecek olan Apple’ın oyun servisi Apple Arcade, 100'den fazla oyuna reklamsız ve oyun için satın alma zorunluluğu olmadan erişmemizi sağlayacak.
Bir akış servisi olarak tasarlanmayan ve oyunları cihazlarımıza indirip oynama imkânı sunacak olan serviste yer alacak oyunlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. iPad üzerinde ön gösterimi yapılan Toy Town, Sayonara Wild Hearts ve yeni duyurusu yapılan Shin Sekai: Into the Depths adlı oyunlara ilave olarak, servise gelecek 32 oyunun ismi daha belli oldu. Duyurulan oyunların isimleri ise şöyle:
- Atone: Heart of the Elder Tree
- Beyond a Steel Sky
- Box Project
- Cardpocalypse
- Doomsday Vault
- Down in Bermuda
- Enter the Construct
- Fantsian
- Frogger in Toy Town
- Hitchhiker
- Hot Lava
- Kings of the Castle
- Lego Arthouse
- Lego Brawls
- Lifelike
- Little Orpheus
- Mr Turtle
- Monomals
- No Way Home
- Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm
- Overland
- Projection: First Light
- Repair
- Sayonara Wild Hearts
- Shantae 5
- Shin Sekai: Into the Depths
- Sneaky Sasquatch
- Sonic Racing
- Spidersaurs
- Spyder
- The Artful Escape
- The Bradwell Conspiracy
- The Pathless
- UFO on Tape: First Contact
- Where Cards Fall
- Winding Worlds
- Yaga
Son olarak, bir söylenti de olsa No Man’s Sky’ın da Apple Arcade platformuna gelebileceğini belirtelim. Gelişmeler için lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.
https://www.gamesradar.com/uk/apple-arcade-games-list-confirmed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle