Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Apple'ın başındaki isim olan Tim Cook, katıldığı bir etkinlikte kod yazmanın önemine vurgu yaptı ve kod yazmayı öğrenmek için üniversitenin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Cook'a göre çocuklar çok daha küçük yaşlarda kodlama yapabilmeli.
Üniversite eğitimi beklenmemeli
Tim Cook, WWDC etkinliğinde burs kazanan 16 yaşındaki Liam Rosenfeld ile bir araya geldiği etkinlikte, kodlamayı daha küçük yaşlarda öğrenmenin ve aşamalı olarak geliştirilmesinin, dört yıllık bir üniversite eğitiminden daha etkili olabileceğini Rosenfeld'ı örnek göstererek ifade etti. Cook'a göre çocuklar en geç liseye kadar App Store için uygulama yazabilecek seviyeye gelmeli.Cook cümlelerine ise şu şekilde devam etti: "Kodlama konusunda yetkin olmak için dört yıllık bir üniversite eğitimi gerektiğini sanmıyorum. Bence bu eski, geleneksel bir manzara. Eğer daha erken kod yazmayı öğretebilirsek, Liam gibi çocukları mezun ettiğinizde, App Store'da yayınlanabilecek uygulamalar yazabilirler." Bu açıklamalardan Cook'un üniversite eğitiminin gereksiz olduğunu düşündüğü anlamını çıkaramayız. Cook, erken yaşlarda kodlamaya başlamanın öğrenme sürecini daha iyi hale getireceğine dikkat çekiyor.
https://techcrunch.com/2019/05/10/apple-ceo-tim-cook-talks-wwdc-student-program-coding-initiatives-and-sap/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak, matematik ve algoritma olmayınca pek bir işe yaramayacaktır. Algoritmanın önemi, özellikle problem çözme konusunu çok vurguladığı için o yaştaki çocuklar için bulunmaz bir nimet...
Şirketler ucuz işçiye her zaman ihtiyaç duyar ama kişi kendini geliştirip farkını ortaya koyarsa çıtayı kendisi belirler. Bu farkıda okulda edinemez. Okul yıllarında boş vakitlerini ne şekilde değerlendirdiğine göre edinir.
interstaller :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3020 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tim cook, Apple ve