Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor

Teknoloji devi Apple'ın başındaki isim olan Tim Cook, katıldığı bir etkinlikte kod yazmanın önemine vurgu yaptı ve kod yazmayı öğrenmek için üniversitenin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Cook'a göre çocuklar çok daha küçük yaşlarda kodlama yapabilmeli.

Üniversite eğitimi beklenmemeli

Tim Cook, WWDC etkinliğinde burs kazanan 16 yaşındaki Liam Rosenfeld ile bir araya geldiği etkinlikte, kodlamayı daha küçük yaşlarda öğrenmenin ve aşamalı olarak geliştirilmesinin, dört yıllık bir üniversite eğitiminden daha etkili olabileceğini Rosenfeld'ı örnek göstererek ifade etti. Cook'a göre çocuklar en geç liseye kadar App Store için uygulama yazabilecek seviyeye gelmeli.

https://techcrunch.com/2019/05/10/apple-ceo-tim-cook-talks-wwdc-student-program-coding-initiatives-and-sap/

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Cook cümlelerine ise şu şekildeetti: "Kodlama konusunda yetkin olmak için dört yıllık bir üniversite eğitimi gerektiğini sanmıyorum. Bence bu eski, geleneksel bir manzara. Eğer daha erken kod yazmayı öğretebilirsek, Liam gibi çocukları mezun ettiğinizde, App Store'da yayınlanabilecek uygulamalar yazabilirler." Bu açıklamalardan Cook'un üniversite eğitiminindüşündüğü anlamını çıkaramayız. Cook, erken yaşlarda kodlamaya başlamanın öğrenme sürecinidikkat çekiyor.