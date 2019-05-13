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Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor

Apple'ın CEO'su Tim Cook katıldığı bir etkinlikte, kod yazmaya başlamak için üniversitenin beklenmemesi ve çocuklara daha küçük yaşlarda kodlamanın öğretilmesi gerektiğini söyledi.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Apple'ın başındaki isim olan Tim Cook, katıldığı bir etkinlikte kod yazmanın önemine vurgu yaptı ve kod yazmayı öğrenmek için üniversitenin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Cook'a göre çocuklar çok daha küçük yaşlarda kodlama yapabilmeli.

Üniversite eğitimi beklenmemeli

Tim Cook, WWDC etkinliğinde burs kazanan 16 yaşındaki Liam Rosenfeld ile bir araya geldiği etkinlikte, kodlamayı daha küçük yaşlarda öğrenmenin ve aşamalı olarak geliştirilmesinin, dört yıllık bir üniversite eğitiminden daha etkili olabileceğini Rosenfeld'ı örnek göstererek ifade etti. Cook'a göre çocuklar en geç liseye kadar App Store için uygulama yazabilecek seviyeye gelmeli.
Cook cümlelerine ise şu şekilde devam etti: "Kodlama konusunda yetkin olmak için dört yıllık bir üniversite eğitimi gerektiğini sanmıyorum. Bence bu eski, geleneksel bir manzara. Eğer daha erken kod yazmayı öğretebilirsek, Liam gibi çocukları mezun ettiğinizde, App Store'da yayınlanabilecek uygulamalar yazabilirler." Bu açıklamalardan Cook'un üniversite eğitiminin gereksiz olduğunu düşündüğü anlamını çıkaramayız. Cook, erken yaşlarda kodlamaya başlamanın öğrenme sürecini daha iyi hale getireceğine dikkat çekiyor.

https://techcrunch.com/2019/05/10/apple-ceo-tim-cook-talks-wwdc-student-program-coding-initiatives-and-sap/ Yorum Yaz
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serafon 4 hf. en beğenilen
sen yazsana, ne yazdın şimdiye kadar?
1 Yanıt Yanıtla +10
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sniper23 4 hf.
Kod işinin dil öğrenme ile aynı zamanda başlaması şart bence. Çocukların kapasitesi ve öğrenim hızı normal bir yetişken katlarca yüksek o yüzden onlara fazla zorluk çıkarmaz.
Kod işinin dil öğrenme ile aynı zamanda başlaması şart bence. Çocukların kapasitesi ve öğrenim hızı normal bir yetişken katlarca yüksek o yüzden onlara fazla zo...
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DH Misafiri 3 hf.
tabi erken yaşda başlasın kod eğitimi, çocuklara küçük yaşda takalım fişi ve dijital köleleriniz olsun... şirketlere yakacak insan beyni lazım tabi.... silikon vadisindeki bilişim uzmanları ile yapılan söyleşilerde, çocuklarını bilgisayar ile mümkün mertebe geç tanıştırdıklarını, bilşime dayalı yeteneklerin zaten kolayca kazanıldığını, bunun yerine sanat ve sporsal aktiviteleri ise olabilecek en erken yaşlarda çocuklarına aşıladıklarını söylüyorlar....
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sturmgewehr44 3 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
Ben kod yazmaya 15 yaşında başladım adam doğru söylemiş. Senin gibi subhuman et beyinliler C programı geliştirmek şöyle dursun doğru düzgün Türkçe bile konuşamaz. Tam bir subhuman'dan beklenecek yorumu yazmışsın.
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lterlemez 4 hf.
Önce, matematik ve algoritma verilmeli. Dil öğrenmede bir şey yok. Topu topu dört tane temel kalıp var zaten hepsinde. Ne yaparsanız yapın, bu dört kalıpla yapıyorsunuz. Gerisi, dile özel bilgiler ki artık çoğu bir birine benziyor temel bilgi olarak. Sadece yazım kuralı ve bazı temel prensipler farklı ele alınabiliyor/değişiyor. Kısaca, her halükarda öğrenilebilecek şeyler.
Ancak, matematik ve algoritma olmayınca pek bir işe yaramayacaktır. Algoritmanın önemi, özellikle problem çözme konusunu çok vurguladığı için o yaştaki çocuklar için bulunmaz bir nimet...
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ymhaslaman 4 hf.
Günümüzde bebekler youtube'a girebiliyor. Anaokulunda da kod yazmayı öprenebilirler.
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serefsiz yapraklar 4 hf.
doğru söylemiş. mesela bu forumu kodlayan arkadaş bu işe erken yaşlarda başlasaydı böyle saçma sapan hata mesajları almazdım belki... vatandaşa yardım olsun diye bi konuya cevap yazayım diyorum, sinirlenip tüm sekmeyi kapatıp gidip yatıyorum. neyse konuyu dağıtmiyim; kodlama algoritma forum falan bunlar önemli şeyler. :)))
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TheStarBox 4 hf.
Bu büyük firmaların bu tarz talepleri toplumsal gelişim için değil yanlış anlaşılmasın. Adamların tek derdi her yer programcı olsun da fakir ülkelerden ucuz işçi çalıştırabilelim.
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Virtual Reality 3 hf. TheStarBox
Haklılık payın var. Fakat, ucuz işçi olma tehlikesi her meslekte var. Ucuz işçi olmak istemiyorsa kişi farkı kendi yaratacak. Sadece kod bilirse, muhasebecinin yanında fiş giren ve işin hamallığını yapan çalışandan farkı kalmaz. Kod yanında iyi matematik bilgiside varsa muhasebeci olur. Kod ve matematik bilgisinin yanı sıra algoritmayada hakimse mali müşavir olur. Tüm bunların yanında birden fazla kodlama dili ve yabancı dilde biliyorsa yeminli mali müşavir olur.

Şirketler ucuz işçiye her zaman ihtiyaç duyar ama kişi kendini geliştirip farkını ortaya koyarsa çıtayı kendisi belirler. Bu farkıda okulda edinemez. Okul yıllarında boş vakitlerini ne şekilde değerlendirdiğine göre edinir.
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Askaparta 4 hf.
Biz başladık Tim. Kodçuya gerek mi var, kod gibi fiyata satıyorsunuz, kodun gitsin.
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apeirons 4 hf.
Türkiye'de resim, el işi, beden dersleri daha önemli..
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Virtual Reality 4 hf.
19:45 - 20:45 arasını izleyiniz. Bilgem Çakır, "Matematik her zaman cepte olacak" diyor. 2 bölümlük bu sohbette yabancı dil ve algoritmadan hiç bahsetmiyorlar.


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Grand_Alexander 3 hf. Virtual Reality
totalde anlatılan her şey algoritma zaten çok iyi matematikçiler tanıyorum derdini bilgisayara matematik ile anlatamıyor çünkü matematiği sadece soru çözmek olarak algılamışlar... bilgem ceylan zaten bunu söylüyor matematikle sorun çözmeyi bilmek lazım... bir sorunu bilgisayarın anlayacağı gibi formülize edemediğiz sürece coder'den öte geçemiyorsunuz... Cook coder istemiyor sorunu gören ve çözen adam istiyor... çünkü jobs en baştan beri personelini işe alırken "bana hangi sorunun çözümüyle geldin" diyordu...
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Virtual Reality 4 hf.
19:45 - 20:45 arasını izleyiniz. Bilgem Çakır, "Matematik her zaman cepte olacak" diyor. 2 bölümlük bu sohbette yabancı dil ve algoritmadan hiç bahsetmiyorlar.


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Virtual Reality 4 hf.
19:45 - 20:45 arasını izleyiniz. Bilgem Çakır, "Matematik her zaman cepte olacak" diyor. 2 bölümlük bu sohbette yabancı dil ve algoritmadan hiç bahsetmiyorlar.


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Virtual Reality 4 hf.
19:45 - 20:45 arasını izleyiniz. Bilgem Çakır, "Matematik her zaman cepte olacak" diyor. 2 bölümlük bu sohbette yabancı dil ve algoritmadan hiç bahsetmiyorlar.


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Virtual Reality 4 hf.
19:45 - 20:45 arasını izleyiniz. Bilgem Çakır, "Matematik her zaman cepte olacak" diyor. 2 bölümlük bu sohbette yabancı dil ve algoritmadan hiç bahsetmiyorlar.


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kaazto28 4 hf.
Bu gidişle ilerde çiftçilere ihtiyacımız olacak... Aşırı derecede hurra sadece bir yöne doğru gidiyoruz...
interstaller :)
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Grand_Alexander 4 hf.
algoritma olmadan code bosh
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FatihAsl 4 hf. Grand_Alexander
algoritma olmayan code nasıl oluyor çok merak ettim.
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