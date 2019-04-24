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Apple CEO'su Tim Cook, teknoloji endüstrisinin düzenlenmesi için çağrıda bulundu

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook katıldığı bir etkinlikte, devletlerin teknoloji endüstrisine el atmalarını ve kullanıcı lehine düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çoğu şirket devlet düzenlemesinden korkma eğilimindedir. Oyun endüstrisi bunun en açık örneği. Zira dünyanın en büyük oyun üreticilerinden Electronic Arts, gelebilecek olası yasaklamalarla ilgili çoğu zaman sert kavgalara girmekten çekinmeyen bir şirket. Ancak, Apple CEO'su Tim Cook'a göre teknoloji sektörünün bir düzenlemeden geçmesi gerekiyor.

Topluma büyük zararlar verebilir

Adı skandallardan bir türlü kurtulmayan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ardından, Tim Cook da topu devlet kurumlarına atma eğiliminde. Time dergisinin etkinliğinde konuşan Cook: "Hepimiz entelektüel olarak dürüst olmalıyız ve yaptığımız şeyin işe yaramadığını itiraf etmeliyiz. Teknolojinin düzenlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmaya bakılırsa, Cook öncelikle burada veri gizliliğinden bahsediyor. CEO, tüketicilerin verilerini güvende tutabilmeleri için dünya hükümetlerinin söz konusu veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaları için adım atmaları gerektiğine işaret ediyor. Cook'a göre AB'nin GDPR yasası doğru yönde bir adım ancak mükemmel bir çözüm değil. Sektörün iyi niyetini kaybettiğini ima eden Cook, sözlerini: "Düzenleme için şiddetle savunuculuk yapıyoruz. Bu noktada başka bir yol görmüyorum." şeklinde tamamladı.

https://www.theverge.com/2019/4/23/18512838/tim-cook-tech-regulation-society-damage-apple-ceo Yorum Yaz
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Kerim5100 3 hf. en beğenilen
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veteriner69 3 hf.
"Kullanıcı lehine düzenleme?!?" Külliyen yalan.
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merfarukkk 3 hf.
Adam diyor ki kişisel verileri herkes bir koldan almasın, daha düzenli insanları rahatsız etmeden alalım :D
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Sharparrow 3 hf.
Devletin yasaları mükemmel değilse mükemmel uygulamaları siz uygulayın müşterilerinize... Size engel olan mı var.. bu konuşma aslında söylemek istediği birşey varda doğrudan söyleyememiş birinin sözleri gibi olmuş... Ben olsam ağzında ki baklayı çıkar derdim
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Mr. Jingles 3 hf.
Tim Cook’a hak veriyorum. Öncelikle bu işe kendilerinden başlayıp iPhone fiyatlarını 600-700 dolar bandına geri çekmeliler.
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koyunsayar 3 hf.
patent le milletin orasini aglatyor apple onu duzeltsinler
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Kerim5100 3 hf. en beğenilen
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