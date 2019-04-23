Vine'ın yerini alacak olan Byte, beta testlere başladı

Teknoloji Editörü
Şimdilerde milyonlarca takipçisi olan ve birbiri ardına filmler çekmeye başlayan Youtuber'ların çıkış noktası olan Vine platformu, 2017 yılında kaptılmıştı. Byte adı altında tekrar sahalara dönmeye hazırlanan uygulamanın beta testlerine başlandığı açıklandı.
En büyük rakibi TikTokVine'ın kurucularından ve şimdi de Byte'ın arkasındaki isim olan Dom Hofmann, yeni döngü video uygulamsı için ilk 100 beta davetiyesinin gönderildiğini duyurarak, yakında bu sayının daha da artacağını belirtti. Byte hakkında çok fazla bilgi olmasa da, temel olarak Vine özelliklerine sahip bir uygulamanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.
Test aşaması için seçilen kullanıcılara, kendi kısa videolarını yüklemeleri ve başkaları tarafından oluşturulan klipleri izleme şansı verilecek. Kuşkusuz, Vine'ın kaybolduğu yıllardan beri, Byte'ın daha geniş başarı şansını etkileyebilecek bir dizi video uygulaması çıktı. Bunların en önemlisi de TikTok diyebiliriz. Byte yayına başladığında, en dişli rakibi TikTok karşısında nasıl bir başarı yakalayacağı ise merak konusu.
https://twitter.com/dhof/status/1120417400866902016 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi tiktok varken çok ama çok zor.