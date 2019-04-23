Vine'ın yerini alacak olan Byte, beta testlere başladı

Şimdilerde milyonlarca takipçisi olan ve birbiri ardına filmler çekmeye başlayan Youtuber'ların çıkış noktası olan Vine platformu, 2017 yılında kaptılmıştı. Byte adı altında tekrar sahalara dönmeye hazırlanan uygulamanın beta testlerine başlandığı açıklandı.

En büyük rakibi TikTok

https://twitter.com/dhof/status/1120417400866902016

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Vine'ın kurucularından ve şimdi deisim olan, yeni döngü video uygulamsı için ilkgönderildiğini duyurarak, yakında bu sayının daha da artacağını belirtti.hakkında çok fazla bilgi olmasa da, temel olaraksahip bir uygulamanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.Test aşaması için seçilen kullanıcılara, kendi kısa videolarını yüklemeleri ve başkaları tarafından oluşturulan klipleri izleme şansı verilecek. Kuşkusuzyıllardan beri, Byte'ın daha geniş başarı şansını etkileyebilecek bir dizi video uygulaması çıktı. Bunların en önemlisi dediyebiliriz. Byte yayına başladığında, en dişli rakibi TikTok karşısında nasıl bir başarı yakalayacağı isekonusu.