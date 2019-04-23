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Vine'ın yerini alacak olan Byte, beta testlere başladı

Bir zamanların fenomen uygulamalarından biri olan Vine'ın Byte adıyla geri döneceğini sizlere duyurmuştuk. Yeni platformun kurucularından Dom Hofmann, beta testlerin başladığını açıkladı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Şimdilerde milyonlarca takipçisi olan ve birbiri ardına filmler çekmeye başlayan Youtuber'ların çıkış noktası olan Vine platformu, 2017 yılında kaptılmıştı. Byte adı altında tekrar sahalara dönmeye hazırlanan uygulamanın beta testlerine başlandığı açıklandı.

En büyük rakibi TikTok

Vine'ın kurucularından ve şimdi de Byte'ın arkasındaki isim olan  Dom Hofmann, yeni döngü video uygulamsı için ilk 100 beta davetiyesinin gönderildiğini duyurarak, yakında bu sayının daha da artacağını belirtti. Byte hakkında çok fazla bilgi olmasa da, temel olarak Vine özelliklerine sahip bir uygulamanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.

Test aşaması için seçilen kullanıcılara, kendi kısa videolarını yüklemeleri ve başkaları tarafından oluşturulan klipleri izleme şansı verilecek. Kuşkusuz, Vine'ın kaybolduğu yıllardan beri, Byte'ın daha geniş başarı şansını etkileyebilecek bir dizi video uygulaması çıktı. Bunların en önemlisi de TikTok diyebiliriz. Byte yayına başladığında, en dişli rakibi TikTok karşısında nasıl bir başarı yakalayacağı ise merak konusu.

https://twitter.com/dhof/status/1120417400866902016 Yorum Yaz
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medyxnet 3 hf.
tutmaz hocam
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DH Misafiri 3 hf.
Sponsored by TurkTelekom
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ramis78 3 hf.
o devir kapandı...
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chtsydn 3 hf.
videolar 8 saniyelik olur muhtemelen
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astegon 3 hf.
Vine kapanmayacaktı. Yazık ettiler.
Şimdi tiktok varken çok ama çok zor.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
bye bye olmuş zaten !
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seyidkutub 3 hf.
Türk telekom logosu mu o
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