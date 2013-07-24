Apple CFO: Yoğun bir güz dönemi bizleri bekliyor

2013 mali yılının 3.çeyreğini tarihi verilerle tamamlayan Apple'dan beklentileri yükselten açıklamalar gelmeyi sürdürüyor.Geçtiğimiz aylarda Tim Cook'un "yeni ürün ordumuz 2013'ün son döneminde gelecek" açıklamasından sonra Apple'ın finanstan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Oppenheimer da benzer bir çıkış yaptı.

3.çeyrek sonuçlarının değerlendirmesinde basınla buluşan Oppenheimer, Apple'ı yoğun bir güz dönemi beklediğini söyledi. Bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini dile getiren CFO, konuyla ilgili detayları ekim ayında paylaşmış olacaklarını söyledi.

Aynı toplantıda konuşan Tim Cook ise aynı ve farklı segmentler için mevcut ürün revizyonları ile birlikte yepyeni ürün ve servislerin Apple üzerinde her zaman bir katalist etkisi olduğunu söyleyerek; iWatch ve Apple TV'nin yanı sıra farklı boyutlardaki iPhone ile iPad'e açık kapı bıraktı.

Apple'ın deneyimli isminin bu sözleriyle, yeni ürünleri mi yoksa finansal bir konuyu mu kastettiğini şimdilik kestirmek güç. Ancak Apple'ın önünde bekleyen ürün revizyonlarına baktığımızda Oppenheimer'ın açıklamasının yeni ürünlerle ilgili olduğu kuvvetle muhtemel duruyor. Çünkü hali hazırda Apple'ın güz dönemi yol haritasında yeni nesil iPhone, daha uygun fiyatlı iPhone 5, iPad mini tasarımına sahip 5.nesil iPad, yeni Haswell ve (büyük olasılıkla) IGZO panelli MacBook Pro'lar bulunuyor. Elbette bu ürünler, tanıtılacağı kesin olan ürünler. Bunların yanı sıra Apple daha farklı ürün ya da ürünleriyle de karşımıza çıkabilir.