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Apple CFO: Yoğun bir güz dönemi bizleri bekliyor

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple CFO: Yoğun bir güz dönemi bizleri bekliyor
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2013 mali yılının 3.çeyreğini tarihi verilerle tamamlayan Apple'dan beklentileri yükselten açıklamalar gelmeyi sürdürüyor.Geçtiğimiz aylarda Tim Cook'un "yeni ürün ordumuz 2013'ün son döneminde gelecek" açıklamasından sonra Apple'ın finanstan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Oppenheimer da benzer bir çıkış yaptı.

3.çeyrek sonuçlarının değerlendirmesinde basınla buluşan Oppenheimer, Apple'ı yoğun bir güz dönemi beklediğini söyledi. Bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini dile getiren CFO, konuyla ilgili detayları ekim ayında paylaşmış olacaklarını söyledi.

Aynı toplantıda konuşan Tim Cook ise aynı ve farklı segmentler için mevcut ürün revizyonları ile birlikte yepyeni ürün ve servislerin Apple üzerinde her zaman bir katalist etkisi olduğunu söyleyerek; iWatch ve Apple TV'nin yanı sıra farklı boyutlardaki iPhone ile iPad'e açık kapı bıraktı.

Apple'ın deneyimli isminin bu sözleriyle, yeni ürünleri mi yoksa finansal bir konuyu mu kastettiğini şimdilik kestirmek güç. Ancak Apple'ın önünde bekleyen ürün revizyonlarına baktığımızda Oppenheimer'ın açıklamasının yeni ürünlerle ilgili olduğu kuvvetle muhtemel duruyor. Çünkü hali hazırda Apple'ın güz dönemi yol haritasında yeni nesil iPhone, daha uygun fiyatlı iPhone 5, iPad mini tasarımına sahip 5.nesil iPad, yeni Haswell ve (büyük olasılıkla) IGZO panelli MacBook Pro'lar bulunuyor. Elbette bu ürünler, tanıtılacağı kesin olan ürünler. Bunların yanı sıra Apple daha farklı ürün ya da ürünleriyle de karşımıza çıkabilir.

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
@H.sD
Merhabalar.İlk önce üyeliğim olmadığı,sadece okuyucu olduğum için bu hesaptan yazdığımı belirtmek istiyorum.
Yazdığınız mesajda bazı yanlış noktalar olduğu kanaatindeyim.
1) Apple, zamanında kendi işletim sistemini 3.parti üreticilerin kullanımına açmıştı (80'lerin sonu 90'lar).Peki sonuç sizin dediğiniz gibi mi oldu? Hayır. Aksine Apple,iflasın eşiğine kadar geldi.Neden? Çünkü insanlar Apple'dan almak yerine 3.parti üreticilere yöneldi.Peki sonra ne oldu? Steve Jobs ve ekibi 97 yılında kontrolü eline aldıklarında,bu iş modelinden tamamen vazgeçtiler ve Mac OS'in 3.parti üreticilere vermekten vazgeçtiler.
2)Apple, şimdiye kadar hiçbir zaman kendi işlemcisine tek başına tasarlamadı.IBM'in de Motorolo'nun da ürettiği işlemciler Apple'ın kendi tasarımı değildi.Tek farkları Apple, diğer üreticilerden farklı olarak, işlemci üreticileriyle çok yakın ilişkiler kuruyor ve bu sürece önemli katkılarda bulunuyor.Örneğin şu anda Intel ile Apple arasındaki ilişki, hiçbir PC üreticisi ile Intel arasında yoktur.Yani değişen bir şey yok.
Ancak Apple, 2008 yılında satın aldığı PA Semi ile kendi işlemcisini kendi tasarlama sürecine adım attı.Bu strateji tam da Apple'ın dediği gibi "her şeyi ben tasarlamalıyım" mantığının uygulamasıydı.Şu anda Apple, iOS cihazlarında kullandığı işlemcileri kendi tasarlıyor.Ancak üretimi kendisi değil, Samsung ya da TSMC gibi firmalara yaptırıyor.Uzun vadede ise Apple, Macbook'larda da kullanacağı işlemcileri kendi tasarlayacak.
3)Fiyatların ucuzlaması gerekebilir ancak zor.Çünkü dediğim gibi tüm süreç Apple'ın elinden geçiyor.Giderler yüksek.Kullanılan materyaller ve üretim teknolojileri ucuz değil.Sonuçta da ortaya yüksek maliyet, dolayısıyla da satış fiyatları çıkıyor.
Samet
@H.sDMerhabalar.İlk önce üyeliğim olmadığı,sadece okuyucu olduğum için bu hesaptan yazdığımı belirtmek istiyorum.Yazdığınız mesajda bazı yanlış noktalar...
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onur01651 5 yıl
iphone için bekleniyorsunuz, merak ettim bakalım ne yapacaksınız.
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manyakurt 5 yıl
Gökhan Mmc
Hala üretim maliyetlerinin yüksek olduğundan bahsediyorsunuz bir iphone un maliyeti 130 dolar reklam işçi giderlerini eklesen ne olur ki 400 dolar olsun satış fiyatı ABD hariç Avrupada 1000 dolar hala üretim maliyeti diyorsunuz

Üretim ne kadar maliyetliyse artık, kasasındaki nakit paradan belli :).
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jasonn123 5 yıl
O bu degilde ekim mekim demis ben 11 ekimde donucem tr'te sunlara soyleyin ellerini cabuk tutsunlar :)
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Oppenheimer, alman mi bu adam?
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DH Misafiri 5 yıl
Bir iPhone kullanıcısının Dropbox ve iCloud un benzer şeyler bile olmadığını, WWDC 2013 un sadece canlı yayınını izliyip bir sey yok demesi, bildirim veren saat ve akıllı saat arasındaki farkı anlamaması Apple ın yenı bir ürün çıkardığı zaten hıcbır zaman olmadı mevcut urunlerı en ıyı halıyle sunduğunu ıcın devrım zannedıldı
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GokhanMaths 5 yıl
Hala üretim maliyetlerinin yüksek olduğundan bahsediyorsunuz bir iphone un maliyeti 130 dolar reklam işçi giderlerini eklesen ne olur ki 400 dolar olsun satış fiyatı ABD hariç Avrupada 1000 dolar hala üretim maliyeti diyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
@H.sD
Merhabalar.İlk önce üyeliğim olmadığı,sadece okuyucu olduğum için bu hesaptan yazdığımı belirtmek istiyorum.
Yazdığınız mesajda bazı yanlış noktalar olduğu kanaatindeyim.
1) Apple, zamanında kendi işletim sistemini 3.parti üreticilerin kullanımına açmıştı (80'lerin sonu 90'lar).Peki sonuç sizin dediğiniz gibi mi oldu? Hayır. Aksine Apple,iflasın eşiğine kadar geldi.Neden? Çünkü insanlar Apple'dan almak yerine 3.parti üreticilere yöneldi.Peki sonra ne oldu? Steve Jobs ve ekibi 97 yılında kontrolü eline aldıklarında,bu iş modelinden tamamen vazgeçtiler ve Mac OS'in 3.parti üreticilere vermekten vazgeçtiler.
2)Apple, şimdiye kadar hiçbir zaman kendi işlemcisine tek başına tasarlamadı.IBM'in de Motorolo'nun da ürettiği işlemciler Apple'ın kendi tasarımı değildi.Tek farkları Apple, diğer üreticilerden farklı olarak, işlemci üreticileriyle çok yakın ilişkiler kuruyor ve bu sürece önemli katkılarda bulunuyor.Örneğin şu anda Intel ile Apple arasındaki ilişki, hiçbir PC üreticisi ile Intel arasında yoktur.Yani değişen bir şey yok.
Ancak Apple, 2008 yılında satın aldığı PA Semi ile kendi işlemcisini kendi tasarlama sürecine adım attı.Bu strateji tam da Apple'ın dediği gibi "her şeyi ben tasarlamalıyım" mantığının uygulamasıydı.Şu anda Apple, iOS cihazlarında kullandığı işlemcileri kendi tasarlıyor.Ancak üretimi kendisi değil, Samsung ya da TSMC gibi firmalara yaptırıyor.Uzun vadede ise Apple, Macbook'larda da kullanacağı işlemcileri kendi tasarlayacak.
3)Fiyatların ucuzlaması gerekebilir ancak zor.Çünkü dediğim gibi tüm süreç Apple'ın elinden geçiyor.Giderler yüksek.Kullanılan materyaller ve üretim teknolojileri ucuz değil.Sonuçta da ortaya yüksek maliyet, dolayısıyla da satış fiyatları çıkıyor.
Samet
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Xagdas 5 yıl
Son arkadaş biraz BOŞ sallamış. Herhangi bir iApple cihazının arkasını çevir bak orda ne yazıyor: Designed by Apple in California.

Genel tasarımı Apple.
Ax serisi işlemcilerini de kendi tasarlıyor.
x86 işlemcilerini kendi tasarlamasına gerek yok Intel'in son derece başarılı işlemcilerini kullanıyor. Masaüstü işlemcisi alanında harcayacağı enerjiyi/iş gücünü başka alanlarda değerlendirerek hem akılllık yapıyor, hem de Intel meraklı müşterileri kaçırmamış oluyor.

Şunu anlamanız gerek arkadaşlar, ekonominin, işletmenin, iktisadın belli ana kuralları vardır:

Eğer bir ürünü aynı şekilde senden daha ucuza yapan bir yer varsa ordan alırsın. İlla kendin yapacaksın adiye zorlamazsın. Senin için faydası yüksek ürün neyse ona odaklanırsın. Detaya girmeyeceğim şimdi. Detaylı bilgi için üniversitelerin İşletme-İktisat Bölümlerini bitirebilirsiniz.
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H.sD 5 yıl
x86 işlemci mimarisine geceli yıllar oldu.
Madem yenilik sansasyon yapacagız diyorlar, OsX işletim sistemini tüm pclere açsınlar ve kendi ürün gamındaki bilgisayarları normal fiyat bandına ceksinler.
*OsX işletim sisteminide 550$ yapsalar çok olmaz sanırım, Örn: w8...
Eminim ki gelirleri aşırı derece de artacak. Windowsu yakın gelecekde kötürüm bırakacaktır.
Bunun yanında ChromeOS'un gerçekçi bir işletim sistemi olma yolundaki gidişatıda baya bir bir engeleyecektir.
Apple firması diyordu ki: Kendi işletim sistemini yaratanlar kendi donanımınıda yaratmak zorundadır. Çogu Lansmanlarında bu sözü kullanırlar fakat artık chipsetleri nividia dan atiden veya intelden.
Ne bir işlemci tasarlaması var nede başka bir donanım. ( Retina ekran hariç )
Kısaca o ürün gamındaki çogu bilgisayar sadece estetik olarak endüstriyel tasarımdan öne gecemiyor artık.
Yazık, halbuki eskiden işlemci mimarilerini kendi tasarlayıp IBM ürettiriyorlardı.
Girişimcilikten popülaritiye evrilen bir marka bu olsa gerek...
Nerden nereye.
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Zordion 5 yıl H.sD
H.sD
x86 işlemci mimarisine geceli yıllar oldu.
Madem yenilik sansasyon yapacagız diyorlar, OsX işletim sistemini tüm pclere açsınlar ve kendi ürün gamındaki bilgisayarları normal fiyat bandına ceksinler.
*OsX işletim sisteminide 550$ yapsalar çok olmaz sanırım, Örn: w8...
Eminim ki gelirleri aşırı derece de artacak. Windowsu yakın gelecekde kötürüm bırakacaktır.
Bunun yanında ChromeOS'un gerçekçi bir işletim sistemi olma yolundaki gidişatıda baya bir bir engeleyecektir.
Apple firması diyordu ki: Kendi işletim sistemini yaratanlar kendi donanımınıda yaratmak zorundadır. Çogu Lansmanlarında bu sözü kullanırlar fakat artık chipsetleri nividia dan atiden veya intelden.
Ne bir işlemci tasarlaması var nede başka bir donanım. ( Retina ekran hariç )
Kısaca o ürün gamındaki çogu bilgisayar sadece estetik olarak endüstriyel tasarımdan öne gecemiyor artık.
Yazık, halbuki eskiden işlemci mimarilerini kendi tasarlayıp IBM ürettiriyorlardı.
Girişimcilikten popülaritiye evrilen bir marka bu olsa gerek...
Nerden nereye.

Intel Apple'in en buyuk kankasidir. MacBook Air ilk ciktigindaki islemciler Intel'in ilk xxxxU serisi islemcileriydi (bugun Ultrabook'larda kullanilan), Intel bu seriyi Apple'la birlikte gelistirdi. Hala islemci tasariminda bazi etkileri var. iOS cihazlarinda Ax serisi zaten kendi tasarimi. Butun anakartlar -bilgisayarlar da dahil- kendi tasarimi.
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balcis 5 yıl
Canzz
Bir iPhone 5 kullanıcı olarak gerçekten artık appleın eski innovatif halinden eser kalmadığını düşünüyorum. Firmanın popülaritesi, kalitesi daha uzun bir süre götürmeye yetecek olsada artık keynotelardan tek umduğum Appleın zaten bildiğimiz gördüğümüz şeyleri bünyesine alması oldu. Dropbox patlama yapar hop iCloud, Cydiadan SBsettings gibi tonla şeyi al, biraz Jony Ive dokunuşları hop iOS7, Pebble Watch tuttu hemen yapıştır bir iWatch. Lüzumsuz genç fanboylar sayesinde yakaladığı popülarite ile market çalışması bile yapmaz hale geldi Apple. Milletin çıkardığına, talebine bakıp karar veriyor marketine. Umuyorum gerçekten bomba gibi gelirler, ama pek umut yok...

hocam seninki sıkılmışlık, her 2 senede bir iphone ipad gibi yeni kategori yaratamaz adamlar.
bir de sektörde yenilik açlığı o boyuta geldi ki daha çıkmamış iwatch üzerinden bile konuşuluyor, daha piyasaya çıkmamış üründen sıkıldık adamlar ne yapsın?
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bankai20 5 yıl
Oh be önlerden.



Bence igzo panellerle iyi iş çıkaracaklar.Diğer paneller düşünsün.İphone 5s yine en güçlüsü olacak umarım kamerada lumia 1020 kadar olamaz ama
bir htc one ve s3 kadar bişiy olur.
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Elder Wand 5 yıl
Apple sağlı sollu gelecek galiba,her tarafa.Tv,bilgisayar,tablet,telefon...Bakalım nasıl yenilikler getirecekler merakla bekliyorum.

Rekabet artsın,kalite artsın,fiyatlar ucuzlasın,biz tüketicilere yansısın.
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