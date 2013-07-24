Apple CFO: Yoğun bir güz dönemi bizleri bekliyor

2013 mali yılının 3.çeyreğini tarihi verilerle tamamlayan Apple'dan beklentileri yükselten açıklamalar gelmeyi sürdürüyor.Geçtiğimiz aylarda Tim Cook'un "yeni ürün ordumuz 2013'ün son döneminde gelecek" açıklamasından sonra Apple'ın finanstan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Oppenheimer da benzer bir çıkış yaptı.
3.çeyrek sonuçlarının değerlendirmesinde basınla buluşan Oppenheimer, Apple'ı yoğun bir güz dönemi beklediğini söyledi. Bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini dile getiren CFO, konuyla ilgili detayları ekim ayında paylaşmış olacaklarını söyledi.
Aynı toplantıda konuşan Tim Cook ise aynı ve farklı segmentler için mevcut ürün revizyonları ile birlikte yepyeni ürün ve servislerin Apple üzerinde her zaman bir katalist etkisi olduğunu söyleyerek; iWatch ve Apple TV'nin yanı sıra farklı boyutlardaki iPhone ile iPad'e açık kapı bıraktı.
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Merhabalar.İlk önce üyeliğim olmadığı,sadece okuyucu olduğum için bu hesaptan yazdığımı belirtmek istiyorum.
Yazdığınız mesajda bazı yanlış noktalar olduğu kanaatindeyim.
1) Apple, zamanında kendi işletim sistemini 3.parti üreticilerin kullanımına açmıştı (80'lerin sonu 90'lar).Peki sonuç sizin dediğiniz gibi mi oldu? Hayır. Aksine Apple,iflasın eşiğine kadar geldi.Neden? Çünkü insanlar Apple'dan almak yerine 3.parti üreticilere yöneldi.Peki sonra ne oldu? Steve Jobs ve ekibi 97 yılında kontrolü eline aldıklarında,bu iş modelinden tamamen vazgeçtiler ve Mac OS'in 3.parti üreticilere vermekten vazgeçtiler.
2)Apple, şimdiye kadar hiçbir zaman kendi işlemcisine tek başına tasarlamadı.IBM'in de Motorolo'nun da ürettiği işlemciler Apple'ın kendi tasarımı değildi.Tek farkları Apple, diğer üreticilerden farklı olarak, işlemci üreticileriyle çok yakın ilişkiler kuruyor ve bu sürece önemli katkılarda bulunuyor.Örneğin şu anda Intel ile Apple arasındaki ilişki, hiçbir PC üreticisi ile Intel arasında yoktur.Yani değişen bir şey yok.
Ancak Apple, 2008 yılında satın aldığı PA Semi ile kendi işlemcisini kendi tasarlama sürecine adım attı.Bu strateji tam da Apple'ın dediği gibi "her şeyi ben tasarlamalıyım" mantığının uygulamasıydı.Şu anda Apple, iOS cihazlarında kullandığı işlemcileri kendi tasarlıyor.Ancak üretimi kendisi değil, Samsung ya da TSMC gibi firmalara yaptırıyor.Uzun vadede ise Apple, Macbook'larda da kullanacağı işlemcileri kendi tasarlayacak.
3)Fiyatların ucuzlaması gerekebilir ancak zor.Çünkü dediğim gibi tüm süreç Apple'ın elinden geçiyor.Giderler yüksek.Kullanılan materyaller ve üretim teknolojileri ucuz değil.Sonuçta da ortaya yüksek maliyet, dolayısıyla da satış fiyatları çıkıyor.
Samet